Drømmen om å dykke ned i virtuelle verdener er på ingen måter ny. Den har røtter helt tilbake til stereoskopet på 1830-tallet, faktisk.

Nå er drømmen så nærme og hånd­fast at den er i ferd med å sprenge seg ut av sitt smale nisje­marked for spesielt interesserte.

I løpet av et par uker med Playstation VR2 har jeg sittet i fører­huset i kule biler i «Gran Turismo 7». Det er så nærme faktisk bil­kjøring at det grenser til magi.

Jeg har måpt av de enestående vakre natur­opplevelsene i «Horizon: Call of the Mountain». Jeg har pakket det super­kule visuelle miljøet i rytme­spillet «Thumper» rundt meg som et pulserende teppe.

Kajakk rundt Bjørnøya

Jeg har vendt tilbake til det glimrende «Tetris Effect: Connected» og følt musikken vibrere gjennom hele kroppen.

Og kanskje det mest imponerende av alt: Jeg har padlet rundt Bjørnøya i det fantastiske «Kayak VR: Mirage». Det er utrolig å tenke på at man kan ha natur­opplevelser som dette i spill.

For ordens skyld – flere av disse VR-spillene er også tilgjengelige på andre VR-plattformer. Men å få alt dette samlet til lanseringen av PS VR2 oppleves som et godt og nyttig bilde på hvor VR står i dag.

Vi nærmer oss en revolusjon. En fremtid hvor det å skille virtuelle verdener og virkeligheten kan bli en øvelse i filosofi. «The Matrix», bare uten verdens undergang. Får man håpe.

Vi er ikke helt der ennå, bare så det er sagt. PS VR2-headsettet sitter godt på hodet, men det strammer og føles litt ubehagelig etter en stund.

TÆRER I LENGDEN: VR2 sitter godt og er komfortabelt, men blir ubehagelig å ha på over lengre tid. Foto: Skjermdump / Sony

Knotete bevegelse

Grafikken er milevis bedre enn da VR fikk sin kommersielle lansering med Oculus Rift for 11 år siden. Jeg blir ikke kvalm, og jeg får ikke hode­pine. Men vi trenger noen tusen piksler til før innlevelsen blir der den bør være.

Og så har vi en utfordring når det gjelder hvordan vi navigerer i disse miljøene. VR fungerer klart best når man sitter rolig i fører­setet i en bil eller med spakene i et rom­skip. Det er mindre vellykket når bevegelsene blir mer komplekse, som i «Horizon: Call of the Mountain».

Men PS VR2 strekker seg langt for å minimere de iboende problemene VR-teknologien har i dag.

Headsettet er i mine øyne det mest komfortable på markedet i dag, med enkel justering av størrelse og en egen knapp som gjør at du kan se «gjennom» fronten hvis du for eksempel må ta telefonen eller finne en kontroller.

Det er til og med komfortabelt med briller, selv om jeg nok vil anbefale kontakt­linser for en fullverdig VR-opplevelse.

Øyesporing

Bevegelses­styringen er ekstremt presis, noe som gjør det å se seg rundt ved å bevege på hodet føles naturlig.

Det samme kan man si om sporingen av øye­bevegelser – det er uvant, men utrolig effektivt å for eksempel sikte på fiender bare ved å flytte på blikket.

De medfølgende øre­proppene for 3D-lyd er også glimrende.

Jeg har også blitt glad i de to medfølgende kontrollerne. De kombinerer følelsen fra den vanlige Dualsense-kontrolleren til PS5 med bevegelses­styring, og passer perfekt til VR-opplevelser.

Og så er det herlig enkelt å sette opp PS VR2. Den krever bare én kabel, som du kobler til en PS5-konsoll. Kalibreringen er intuitiv, og den generelle opplevelsen er deilig «plug-and-play».

På toppen av alt dette får du også en egen kino-modus, som i praksis gir deg tilgang til en diger, virtuell skjerm du kan spille vanlige spill eller se film på. Den er bare 1080p, dessverre, men den er diger.

FORSVAR DEG: Skal du overleve i horrorspillet «Resident Evil Village», må du ta pistolene fatt. Spillet lanseres i mai. Faksimile: CAPCOM

OK pris

Hvis du allerede har en PS5 (og det må du altså ha for å kunne bruke PS VR2), er prisen ikke så aller verst. Den starter fra 6.700 kroner her i Norge, noe som er i det nedre sjiktet sammenlignet med konkurrenter med tilsvarende spesifikasjoner.

Det aller viktigste med alle spill­plattformer, er naturligvis spill­opplevelsene den leverer. Der har allerede PS VR2 et godt bibliotek, med «Gran Turismo 7», «Kayak VR: Mirage» og «Thumper» som personlige favoritter.

VR-oppdateringen til «No Man’s Sky» var ikke klar til testing ennå, men det gleder jeg meg enormt til. Det samme gjelder muligheten til å oppleve «Resident Evil Village» i VR, som jeg gleder meg og gruer meg til i omtrent like store doser.

Det er vanskelig å gi terningkast til spill­plattformer. Det terning­kastet vil bli misvisende over tid, og det er spill­biblioteket som til syvende og sist gir en plattform som PS VR2 verdi. Så jeg velger å la være.

Sterke inntrykk

Men det er lett å anbefale PS VR2 til alle som er nysgjerrige på hva som er mulig i VR i 2023. Det er allerede mange gode spill tilgjengelig, og opplevelsene du får leverer sterke inntrykk.

Jeg må allikevel si at jeg personlig fortsatt foretrekker flate skjermer til mer komplekse spill­opplevelser. Dessverre.

For det er jo dit jeg vil VR skal komme. Oppslukende opplevelser hvor man legger virkeligheten bak seg og glemmer at man har en diger klump på hodet.

Vi er ikke helt der ennå. Men PS VR2 er et flott eksempel på hvor nærme vi faktisk er.

PS: VR er ikke anbefalt til barn under 12 år, og bør også brukes med måte av barn over 12. Teknologien er laget for ferdig utviklede øyne.

NRK anmelder Foto: Sony Ekspandér faktaboks Tittel: Playstation VR2

Playstation VR2 Kategori: Virtual reality-headsett, tilbehør til PlayStation 5

Virtual reality-headsett, tilbehør til PlayStation 5 Alder: 12+

12+ Plattform: PS5

PS5 Utvikler: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Utgiver: Sony

Sony Dato: 22. februar 2023

Hei, spillvenner! Jeg er frilanser og skriver om spill for NRK. Til daglig jobber jeg i Level Up Norge. Det kom mange gode spill i året som gikk. Her kan du lese min liste over de beste spillene fra 2022. Alle mine andre spillanmeldelser finner du her.