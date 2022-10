Jeg hadde alt i meg til å kunne bli en terrorist. Så jeg var heldig som fant kunsten. Niki de Saint Phalle

Ideen om den plagede kunstnersjelen som finner sin forløsning gjennom å skape, er kanskje en myte.

Men i Niki de Saint Phalles tilfelle er det mye som tyder på at kunsten faktisk ble hennes redning.

En mørk barndom

Nå har denne bemerkelses­verdige kunstneren fått sin første retrospektive utstilling i Norge.

På Henie Onstad Kunstsenter foldes nemlig det fargesterke og frodige universet ut i full bredde.

Som kunstner var hun fullstendig selvlært. Hennes barndom var preget av vanskjøtsel, vold og seksuelle over­grep.

Aggresjonen som kommer til uttrykk i hennes prosjekt, er med andre ord lettere å forstå enn den heftige gleden og vitaliteten som også finnes der.

KUNSTNEREN PÅ JOBB: Niki de Saint Phalle maler skulpturen «Le Monde» i 1981. Foto: © Niki Charitable Art Foundation

Aggressive arbeider

Niki de Saint Phalles tidligere arbeider er preget av et sterkt raseri.

Hun monterte gjenstander på en treplate eller fikserte dem ned i gips, og skapte slik et hybrid­uttrykk i grense­land mellom bilde og skulptur – en type kunstverk vi gjerne kaller assemblage.

Ofte valgte hun objekter med et voldelig potensial, som hammer, kniv, saks eller revolver.

Et av disse ganske aggressive verkene er «Portrait of My Lover/Portrait of Myself» fra 1960/61.

INNERTIER: Niki de Saint Phalles «Portrait of My Lover/Portrait of Myself» fra 1960/61. Foto: © 2022 NIKI CHARITABLE ART FOUNDATION

Uttrykket består av en manns­skjorte som illuderer en over­kropp, der hodet er en dart­blink som publikum ble invitert til å kaste piler mot.

Fargeeksplosjoner

I starten av 60-tallet begynte hun å feste malings­ampuller på assemblage-verkene sine og skjøt på dem med salongrifle, slik at det oppsto vakre fargeeksplosjoner.

Slik kunne hun skape et tilfeldighets­maleri, som også bar i seg denne veldige vreden.

SKYTEKUNST: «La Cathédrale Rouge» (1962). Foto: 2022 Niki Charitable Art Foundation / Adagp, Pari

I utstillingen ser vi også en film der hun fyrer løs på et kunstverk mens hun brøler.

Bildet av den vevre, unge kvinnen som står i flekkede klær og skyter med gevær, gikk verden over.

I 1961 var Niki de Saint Phalle blitt en av de største kunst­kjendisene i Europa.

KUNSTKJENDIS: Stillbilde fra filmen «Daddy» fra 1972. Foto: Niki de Saint Phalle / © Niki Charitable Art Foundation

En vending mot gleden

Denne voldelige og aggressive delen av hennes kunstner­skap er det første som møter oss på Høvikodden.

Overgangen til utstillingens neste avdeling viser oss hvordan motiv­kretsen og form­språket i 1963 gjorde en ganske brå vending.

Nå lot hun volden og aggresjonen ligge og konsentrerte seg om gleden, noe hun mente var utfordrende å forholde seg til for etterkrigs­mennesket.

Saint Phalle utviklet det som er blitt stående som hennes mest kjente uttrykk, nemlig Nana-skulpturene:

«NANA»: Installasjonsfoto fra Henie Onstad Kunstsenter. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

Store, frodige, fargerike kvinne­kropper fanget i et øyeblikk av dans og bevegelse. Mange av dem er belagt med skinnende emaljerte fliser.

Jeg elsker rundhet, kurver og bølger. Verden er et bryst. Niki de Saint Phalle

I utstillingen kan vi se hvordan hun utforsket kvinne­rollen på ulike måter. Fra det livsbejaende fruktbarhets­symbolet, til den monstrøse moren som fortærer sine barn.

FRUKTBART: I 1966 skapte Niki de Saint Phalle verket «Hon: En katedral» i Stockholm. Inne i den enorme skulpturen var det blant annet kino, sklie for barn, akvarium og telefonkiosk. Foto: ØYSTEIN THORVALDSEN / HENIE ONSTAD KUNSTSENTER FORTÆRENDE: I denne hvite kniplingskjolen inngår tørre brudeblomster og små fostre, men også ladede symboler som en pistol og en skorpion som henviser til morsskikkelsens enorme makt og mulighet til å såre. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

Personlige og kollektive traumer

Niki de Saint Phalles kunstneriske prosjekt speiler både egne sår, men også verdens­krigen som et kollektivt traume.

Det er få kunstner­skap i nyere tid som har så mye smerte og skjønnhet i seg på samme tid: så sterkt lys, og så dype skygger.

Men selv om de dunkle under­strømmene er til stede i alt hun gjør, er utstillingen på Høvikodden preget av en følelse av overskudd og oppdrift.

FRODIG OG FARGESTERKT: «Loulou et Mimi» fra 1965. Foto: © 2022 Niki Charitable Art Foundation

Man fornemmer hvordan hun med hele seg, gjennom sin farge­sprakende kunst, har kjempet mot å bli dratt ned i sitt eget mørke.

Henie Onstad Kunstsenter gir oss en fyldig og kunnskaps­mettet presentasjon av et av etterkrigs­tidens viktigste kunstnerskap.

Hvis du kjenner at dagen og livs­følelsen er litt grå, er det bare å legge veien til Høvikodden. For dette er virkelig en vitamin­innsprøytning av en utstilling.

NRK anmelder Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter Ekspandér faktaboks Tittel: Niki de Saint Phalle

Utstilling Hvor: Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden

Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden Dato: 16. oktober 2022 - 12. februar 2023