Lettvint løsning

Da Mossefossen en sommerdag i 1998 rant irrgrønn, var det enkelte som ble bekymret.

Men det viste seg raskt å ha en ufarlig forklaring.

Den grønne fossen var nemlig et verk av den islandske kunstneren Olafur Eliasson og en del av den aller første Momentumbiennalen.

25 år senere kan du nå oppleve den tolvte versjonen av denne internasjonale biennalen for samtidskunst. Kunstverkene er samlet på og omkring den gamle herregården Alby på sydspissen av Jeløya, der Galleri F 15 holder til.

Og årets biennale byr på mye bra, men slapp kuratering setter en stopper for den helt store opplevelsen.

SMÅ BUDSKAP: Den norsk-zambiske kunstneren Germain Ngamo har plassert vakre steiner i den gamle steinsettingen ut mot havet. Der står det ord og setninger som «Tall trees Whisper», «Rolling stone» og «The Land Melts into the Sea». Foto: Eivind Lauritzen VAKKERT STED: Mye fint kan man oppleve også ute i det gamle kulturlandskapet på Jeløya. Foto: Eivind Lauritzen/Galleri F 15

Sex og folkekunst

La oss ta det positive først.

Jeg elsker prosjektet til den estiske kunstneren Jaanus Samma.

Han er opptatt av å utforske skeiv identitet. Gjennom flere verk har han sett på hvordan kulturarv ofte gjenspeiler sosialt konstruerte forestillinger om kjønn.

Til Momentumbiennalen har han skapt de mest fascinerende, erotisk ladede objekter som sexseler og susper med bunadinspirerte broderier.

Brytningen mellom de hemmelige fetisjenes seksuelle verden og den trauste håndverkstradisjonen er særdeles virkningsfull.

FASCINERER: Corny blanding av sex og bunadsbroderi! Foto: Eivind Lauritzen

Et annet iøynefallende prosjekt er skapt av den norske kunstneren Thomas Iversen.

Rundt omkring i Norge har han samlet fysiske rester av bygninger: steinbiter, avskallet maling, murpuss, til og med i ett tilfelle avskallinger av en kunstnerisk utsmykning.

Av disse restene av forfallen arkitektur har han skapt pigmenter som igjen er blitt til malerier.

I utstillingen kan vi se en hel serie malte sirkler som likner fargeprøver.

FRA DET FORFALNE: Iversen skaper malerier som konkrete essenser av den fysiske virkeligheten. Også lokale adresser i Moss har sine fargesirkler, som Kirkeparken videregående skole, Moss Stasjon og Alby gård. Foto: Eivind Lauritzen Også Galleri F 15, der biennalen finner sted, har fått sitt pigment. Foto: Eivind Lauritzen

Her finner vi en fargesirkel for Stortinget, Vigelandmuseet og Stavanger Kunstmuseum.

Jeg synes det er morsomt at han tematiserer manglende vedlikehold av bygninger samtidig som han skaper noe nytt og vakkert ut av forfallet.

Også amerikanske Andrea Parkins har skapt en multimedieinstallasjon som jeg liker spesielt godt.

Den består av abstrakte tegninger, filmede performancer og et mektig lydspor.

MUSIKKSTREKER: I filmen ser vi hvordan amerikanske Andrea Parkins legemliggjør musikken, slik hun beskriver det selv, ved å lytte med kroppen. Foto: Eivind Lauritzen Hun bruker gester basert på lydopplevelsen som utgangspunkt for tegning. Foto: Eivind Lauritzen Slik blir tegningene en type reflekser av musikken, som visuelle komposisjoner i en helt konkret forstand. Foto: Eivind Lauritzen

Prosessorientert og utforskende

Biennalen har flere kunstverk som fungerer som verksteder.

Et av dem er et kjøkken ute i det fri, skapt av den Jakarta-baserte kunstnergruppen Gudskul. Her kan publikum, så vel som turgåere og deltakende kunstnere, lage seg mat når det passer dem.

Dette er prosessprosjekter som også kan forstås som såkalte relasjonelle verk.

Det er på ingen måte noe nytt å invitere publikum til aktiv deltakelse. Ikke desto mindre bidrar denne typen prosjekter til å gi opplevelsen av en levende og dynamisk utstilling.

TA KONTROLL: Dette grafikkverkstedet av den meksikanske Oslo-baserte kunstneren Enrique Guadarrama Solis kan publikum bruke til å lage sine egne kunstverk. Foto: Eivind Lauritzen BRAS I VEI: Og i dette kjøkkenet av kunstnergruppen Gudskul er det fritt fram for å lage seg en matbit.

Vag ramme

Det er kunstnerkollektivet Tenthaus som har kuratoransvaret. Tittelen «Together as to gather» henviser til det nevnte prosessuelle aspektet.

De skriver om sin egen «åpne, prosessorienterte form for deltakelse og samarbeid» der fokuset ligger på «lokale kontekster, utforskning av det kollektive og inkludering».

De understreker at de med vilje ikke har villet velge noen tematikk for biennalen, men i stedet har gjort det metodiske til et utgangspunkt.

Videre skriver de at de først har valgt kunstnere som interesserte dem, og deretter har forsøkt å se forbindelsene dem mellom.

SKUM: Besøkende flokker seg rundt dette kunstverket av tyske Stephanie Lüning, som er kjent for sine skum-installasjoner. Foto: Ingeborg Øien Thorsland NYSGJERRIG: De enorme skummassene må selvfølgelig inspiseres på nært hold. Foto: Ingeborg Øien Thorsland Foto: Eivind Lauritzen

Disse forbindelsene som de muligens har fått øye på, kommer ikke særlig tydelig frem.

Det irriterer meg kraftig at å unnlate å foreta et valg, å unnlate å gjøre den krevende oppgaven som en kurator skal gjøre, fremstilles som om det var noe radikalt og nyskapende – når det i mine øyne ser mer ut som en ganske lettvint løsning.

Jeg forstår virkelig ikke hvorfor de vil gjøre det hele så komplisert.

De kunne jo bare si at det handler om prosess og samhandling. Selv om det kanskje ikke er så fryktelig originalt, så ville det i hvert fall fungere som en solid ramme rundt utstillingen.

SKIFTET FARGE: Det er 25 år siden den første Momentum-biennalen da Olafur Eliasson farget mossefossen grønn. Foto: Olafur Eliasson Studio

Dette ville invitere publikum inn i opplevelsen på en helt annen måte enn alle de vage formuleringene om kollektivets økosystem som bare bidrar til å ekskludere.

Å kuratere en utstilling er faktisk en utrolig vanskelig oppgave. Det holder i mine øyne ikke bare å kaste frem noen uforpliktende og forslitte setninger om deltakelse og prosess.

Men selv om rammen er vag og formidlingen svak, har altså årets biennale mange sterke verk og gode opplevelser å by på.

