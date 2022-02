«Episk, melodisk og annerledes!»

Legger seg på reggaeton-vibben her, Joner, og det er jo ikke akkurat en revolusjonerende inngang.

Espen Borge: Espen Borge Legger seg på reggaeton-vibben her, Joner, og det er jo ikke akkurat en revolusjonerende inngang.

Faduma Mohamud: Faduma Mohamud Ble sliten i huet av denne. Sorry, orker ikke å høre den igjen 😭 😭 😭 Den fester seg seff, men ikke på en bra måte dessverre.

Sjur Systad Tyssen: Sjur Systad Tyssen Det er alltid eit par latinske rytmer i ESC, så eg skal ikkje avskrive Joner, men det er vel lov å ønske seg litt meir enn det same gamle?

Espen Borge: Espen Borge Ja, tror folk føler de har hørt dette før. Når det lanseres et potetgull med salsa-smak, for eksempel.