Vi direkteanmelder Maskorama

Maskorama er i gang igjen. Det betyr nye latterlige kostymer, mystiske hint og uforutsigbare musikalske prestasjoner. Få med deg anmeldelsene underveis i sendingen:

Komiker i friluft

Ulven: «Something just like this» – Coldplay, Chainsmokers

Ulven - Something just like this Du trenger javascript for å se video.

Hvis Lars Monsen hadde valgt å synge en Coldplay- og Chainsmokers-låt i Maskorama så måtte jeg revurdert mine egne bedømmingsevner. Men her er det i alle fall ingen tvil om at vi ikke snakker om en musiker. Nå er vi rett og slett på viddene, rent vokalteknisk. Endelig, får vi vel si!

Stemmen er overhodet ikke god, men utstrålingen er raus. Her har vi altså en luring som er vant med å bjuda på litt på scenen. Jeg ser ikke bort fra at vi har med en komiker å gjøre.

Likevel kommer vi ikke vekk fra det villmarksporet, så jeg tipper på Jens Kvernmo.

Kveldens første ikke-musiker?

Frøya: «Castle» – Halsey

Frøya - Castle Du trenger javascript for å se video.

Det første som slår meg her er at jeg aldri har hatt en forestilling om hvordan gudinnen Frøya ser ut. Men kan hun ha vært så gullbelagt som dette, da? Dette er vel fordelen med å velge et mer eller mindre abstrakt konsept – du får kle deg ut som du vil.

Uansett. Her tror jeg vi snakker om en vokalist som er litt ute av trening. Overgangene mellom tonene i refrenget er veltrent, mens det øvrige er ganske uvørent.

Likevel begynner det å lukte mistenkelig av at hele den første halvparten er såpass gode til å synge, så her må jeg gjette på en fotballspiller med islandsk, eller norrøn, herkomst: Maria Thorisdottir.

Vaudeville er tilbake!

Dandy: «Minnie the Moocher» – Cab Calloway

Dandy - Minnie the moocher Du trenger javascript for å se video.

Her har vi lagt oss på 20-tallets vaudeville-klisjeer. Dandyen er i alle fall konseptuelt gjennomført, selv om det på ingen måte lukter svidd av scenen.

Jeg får en følelse av at dette er en ung og hittil relativt ukjent musiker, men ble litt usikker på de høyeste tonene. Der var Dandyen rett og slett vaklevoren.

Den litt sleskete og breiale utstrålingen gjør at jeg tenker en rapper eller en RnB-artist?

Fremføringen var kanskje ingen innertier, men mennesket inne i Dandyen fortjener skryt for å ta en annen retning enn de fleste andre deltagere. Mer av 20-tallet, takk!

Snøroboten imponerer ikke

Snøroboten: «Can´t stop this feeling» – Justin Timberlake

Snøroboten - Can´t stop the feeling Du trenger javascript for å se video.

Dette kan ikke være en profesjonell sanger, kan det det da? Pusteteknikken virker ikke å være helt perfeksjonert, for å si det forsiktig.

Gehøret og stemmekvalitet er det enkelte spor av! Kostymet og profilen imponerer lite. Denne forestillingen er nokså blottet for karisma, spør du meg.

Her er vi på det trygge og kjente – det skulle ikke forundre meg om vedkommende har valgt en låt fra sin egen tid på dansegulvet i gode gamle dager.

Blir spennende å se om det dukker opp flere godbiter fra 2000-tallet utover i sesongen, men jeg spår Snøroboten en snarlig exit.

Freddie Mercury lever!

Zombien: «Somebody to love» – Queen

Zombien - Somebody to love Du trenger javascript for å se video.

Her er det helt tydelig at det er en som ikke snakker østlandsk til vanlig! Ingen sier jeg på den måten. Men at han kan synge er det ingen tvil om!

Han har valgt en ekstremt vanskelig låt å briljere med, men har ingen problemer med å gestalte Freddie Mercury i zombie-kostyme. For øvrig et ålreit utgangspunkt for en slasherfilm.

Zombiens kostyme er også forfriskende menneskelig i Maskorama-sammenheng. Her er det som regel troll, vetter og hytter (!), men nå har vi et ekte ansikt å hvile øynene på. Enda så nifst det er med zombier.

Jeg setter en knapp på Emil Solli-Tangen, han kan da ikke være noe dårligere enn broren Didrik?

Årets deltakere:

Hytta i Maskorama. Rabagasten i Maskorama. Frøya i Maskorama. Ulven i Maskorama. Dandy i Maskorama. Zombien i Maskorama Huldra i Maskorama. Snøroboten i Maskorama.

Hint i årets Maskorama Ekspandér faktaboks FRØYA Frøya er en norrøn gud(inne) som både er livets (og derfor fjollets) beskytter. Den kan også være litt kjærlighetssyk. HYTTA Hytta har funnet sin plass i det koseligste skogholtet i verden. Den får ikke mye besøk, men har veldig godt selskap i dyra og trærne og alle blomstene. RABAGASTEN Rabagasten er en mester i godlynte rampestreker. Den er veldig munter, men er for tøff til å vise det. HULDRA Huldra er en forlokkende, mytisk figur. Den begynner å bli litt lei av alle beilerne som reker rundt. Den klarer seg jo helt fint med seg selv og vennene sine. SNØROBOTEN Snøroboten er veldig glad i verden. For å øke levetiden sin betraktelig var det mest praktisk å gjøre seg om til en robot. Viljen er litt større enn evnen, så den bærer litt preg av praktisk hjemmebygg. DANDY Dandy er veldig opptatt av mote, men ikke trender. Er en gledesspreder som er fornøyd med seg selv uansett hvordan den ser ut, men bruker like lang tid på å pleie barten som øyevippene. Hen mener nemlig at å ta seg godt ut er å vise respekt for andre. ULVEN Ulven har en selvtillit som er like høy som energien – og bak det vågale førsteinntrykket skjuler det seg en mjukis. Som elsker mennesker. Til frokost. Neida. Som type er hen mer opptatt av å underholde enn å jakte. ZOMBIEN Zombien er en munter person som føler seg litt pjusk etter et bitt den fikk for noen uker siden. Etter det har vennene sluttet å stikke innom så ofte, kjæresten viker liksom litt unna, og hen skjønner ikke helt hvorfor selv. Men motet er det siste som ryker, så humøret er på topp. HINT FRÅ MASKORAMAPODKASTEN: Maskorama har mer enn én vinner