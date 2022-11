Maskorama avgjøres i kveld

Dagen er her! Kvelden er her! Silje Nordnes er her! Det er duket for finale i høstens utgave av Maskorama!

Ulven, Zombien og Rabagasten gjenstår når vi skal ut i et siste maskert kalas, og mange føler seg nok sikre på at de har gjettet riktig kjendis til riktig maske.

For eksempel er Daniel Kvammen storfavoritt til å gjemme seg inne i Ulven, mens Rabagasten har måttet finne seg i et soleklart Pølsa-stempel de siste ukene.

I mine øyne er finalen omtrent avgjort allerede - jeg blir veldig overrasket om ikke Zombien både vinner og viser seg å være Bilal Saab.

Men jeg betyr ingenting – det er dere der hjemme som skal stemme frem vinneren av Maskorama 2022, så sørg for å følge med på kveldens finale!

