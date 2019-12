Terningkast 6

Hortenseren Marie Ulven har under sitt artistnavn Girl in Red hatt litt av et år. Først vant hun Årets Urørt på tampen av 2018, før hun dro på en omfattende verdensturné og opparbeidet seg millioner av fans, følgere og streams.

Torsdag kveld var det Parkteatret i Oslo som fikk æren av noe så sjeldent som en Girl in Red-konsert på norsk jord, før Trondheim, Stavanger og Bergen står for tur kommende uke. Hvis du bor i en av de nevnte byene og ikke klarer å bestemme deg for om du skal ta deg tid ut av den myteomspunne julestria for å se Girl in Red live, har jeg en klar beskjed til deg: Nøtteskåla kan vente – Marie Ulven er det beste Horten har produsert siden Rolv Wesenlund.

Før bandet kommer på scenen er det høyttaleranlegget som får æren av å starte kvelden. Det dunker ut Smashmouths udødelige All Star så høyt at merchboden i hjørnet rister. All Star har de siste årene fått et fornyet liv gjennom en ironisk, men dedikert fanskare på nett – og denne starten føles som en klar beskjed til publikum: Girl in Red er en buljongterning av den vidunderlige Generasjon Meme – generasjonen som har vokst opp på internetthumor og lavinnsatsinnhold på nett .

Norges mest lovende multitalent

Det inntrykket avtar ikke akkurat når hovedpersonen selv introduserer seg for de fremmøtte etter åpningslåten Bad Idea!, en låt som for øvrig oser av herlig Ramones-på-CBGB-mystikk fra 1979.

Girl in Red fylte lett en helaftens konsert. Foto: Lars Opstad / NRK

På forhånd var jeg litt spent på hvordan en artist som hittil bare har sluppet 14–15 låter skal fylle en helaftens konsert, men tror du ikke at Marie Ulven er standupkomiker også?! Jeg kan ikke huske å ha ledd så mye på konsert noen gang, og det tror jeg ikke de andre i publikum har heller.

Ulven lirer av seg tilsynelatende improviserte standup-sett omtrent mellom hver låt, og hennes særegne humor og voldsomme publikumstekke er noe jeg virkelig har savnet i konsertsammenheng, helt uten å vite det. Hvorfor i alle dager har ingen tenkt på dette før?

Humor og musikk er vanligvis noe man helst skyr som den pinlige onkelen på julebord, men her får man rett og slett det beste fra to verdener. Et samspilt og innovativt indierock-band med innslag av skatepunk og art pop, helt naturlig tilsatt herlige vitser, observasjoner og innfall fra det som tydeligvis er en av Norges mest lovende humorister. Tenk det!

En maktdemonstrasjon

Ulvens fremtoning på scenen er like hektisk og energisk som musikken, også i vitsepartiene. Hun rekker å rape inn i mikrofonen to-tre ganger før hun forklarer seg: Hun spiste en hel pizza rett før konserten, og nå sliter tyngdekraften med å holde på den italienske lekkerbiskenen. Likevel kommer hun seg inn i en sterk utgave av I Need to Be Alone, hvor inderligheten tar over.

Det er rett og slett en maktdemonstrasjon av mangefasettert talent. Hvem kan vitse på nivå med de beste før de drar publikum inn i sitt tunge og mest personlige følelsesliv?

Marie Ulven veksler mellom humor og inderlighet. Foto: Lars Opstad / NRK

Tekstuelt er omtrent hver eneste låt på kontinentalt nivå, og det er imponerende med tanke på hvor ferskt Girl in Red egentlig skal være. Ulven omtaler også seg selv som amatør, men jeg er overbevist – her har Norge en fremtidig verdensstjerne på den alternative scenen.

Musikalsk kan Girl in Red være med på å utfordre rådende indie-idealer, og symbiosen mellom moderne slacker-rock og den unike tolkningen av drømmende indiepop lover særdeles godt for fremtiden.

Girl in Red er tight, uredd og original i en sjanger som skriker etter friske pust. Humoren mellom låtene er noe alle bør oppleve, og etter denne vanvittige talent-tsunamien er det ingen tvil: Norge trenger mer Marie Ulven. Både som Girl in Red, men også som humorist.