Med et ekstraordinært år blir det også ekstra hyggelig å ønske hverandre god jul. En quizbok kan være en ypperlig gave eller aktivitet i juleferien.

Jeg har funnet fem norske julequizbøker som er myntet på voksne og er fra 2020. Tre av de fem får godkjent. De to siste ville jeg styrt unna.

Bøkene er nummerert i rekkefølgen de blir gjennomgått.

Rull gjerne ned til:

Bok 1 hvis det er barn eller unge voksne blant deltakerne

Bok 2 hvis du er viderekommen og med sans for folkeopplysning

Bok 3 hvis du er viderekommen og liker spørsmål fra rampelyset ekstra godt

Bok 4 og bok 5 hvis du vil se hva som ikke anbefales

Å ha i bakhodet

Det første er å se etter om boka står oppført med forfatter. Det kan være et dårlig tegn for kvaliteten hvis den ikke gjør det.

Det andre er å vite at både oppslagsverk og forfattere kan gjøre feil. Også de gode bøkene har en sjelden gang faktafeil og faglige svakheter. Derfor er det alltid lov å ta spørsmålene og svarene med en liten klype salt.

Det siste er at alle bøkene nedenfor er store nok til å vare gjennom de fleste juleferier. Derfor trenger du ikke gå blindt etter boka med flest spørsmål.

Se heller etter hva som passer best for deltakerne.

Tittel : «Julequiz: Én bok – ett spill – én julemester!»

: «Julequiz: Én bok – ett spill – én julemester!» Forfatter: Trine Aalborg

Foto: Strawberry Publishing

Det hele starter 22. desember. Først er det fem spørsmål til barna, så er det de voksne sin tur. Etter ti dager med åtte runder om dagen kåres vinneren på nyttårsaften. Boka har overkommelig vanskelighetsgrad, også fordi den er alene om å gi alternativer på alle spørsmålene. Med korte formuleringer flyter språket fint, selv om en og annen skrivefeil dukker opp.

Jeg er imponert av hvor oppdatert boka er på populære ting blant barn.

Det er lurt at barna som skal være med har kommet opp i skolealder. Fra mellomtrinnet utgjør de en reell trussel for de voksne. Både junior og senior bør tåle å svare feil, selv om rundene er korte og fullt hus er innenfor rekkevidde.

En helt annen målgruppe kan være en gjeng lite selvhøytidelige unge voksne som er klare for quiz, som svarer på både barnespørsmålene og voksenspørsmålene. Da tror jeg latteren sitter løst og mestringsfølelsen blir passe stor.

Det finnes noen spørrebøker for barn. I butikktrålingen kom jeg over to stykker, men trengte kun skumming for å legge dem vekk. Jeg mener at Trine Aalborgs bok gir en bedre opplevelse. Ikke minst fordi den lar barn og voksne kvisse tilnærmet samtidig og likevel på hver sine premisser.

Tittel : «Julequiz 2020: 1000 spørsmål om musikk, sport, film, geografi, historie og mye mer»

: «Julequiz 2020: 1000 spørsmål om musikk, sport, film, geografi, historie og mye mer» Forfatter: Jarle Enerud

Foto: Gyldendal Forlag

Klar for 100 kategorier om ulike temaer? Det er tre hovedpunkter å merke seg om boka til Jarle Enerud:

Det første er at forfatteren legger mer vekt på informative spørsmål enn korte formuleringer, tidvis i to setninger. For eksempel «Fra hvilket land stammer suppen pho? Den består av kraft, kjøtt, nudler og grønnsaker og er blitt populær street-food verden rundt.» Jeg opplever å få gode knagger å henge kunnskapen på.

Det andre er nivået. Gyldendal graderer gjerne quizkategoriene fra Q, som er lettest, til QQQQ. Boka har noen få Q-er. Flere av QQ-ene er allerede godt oppe på middels vanskelige. Når da majoriteten av kategoriene er på QQQ eller QQQQ, er nivået satt. Det er ikke skrekkelig vanskelig, men en viss erfaring er lurt å ha.

Gjennom boka kommer de lette og vanskelige kategoriene om hverandre. Det vanker fjær i hatten for at den vanlige innholdsfortegnelsen etterfølges av en innholdsfortegnelse etter vanskelighetsgrad.

Språket er jevnt over godt, selv om et og annet rusk kunne vært ryddet av veien. Kuriøst nok finner jeg ikke julesanger og julehefter, selv om omslaget sier det. Etter å ha lest boka er det likevel den gode folkeopplysningen jeg sitter igjen med, selv om mer informasjon også medfører større risiko for faktafeil og faglige svakheter. Leseren kan for eksempel merke seg at Ryfylketunnelen er verdens lengste undersjøiske veitunnel, ikke tunnel (det finnes jernbanetunneler som er lengre). En påminnelse om den nevnte klypen med salt.

Tittel : «Aschehougs store julequiz 2020»

: «Aschehougs store julequiz 2020» Forfatter: Vegard Eikemo Sande

Foto: Aschehoug Forlag

Velkommen til en berg-og-dal-bane i vanskelighetsgrad – fra å plassere Japan i riktig verdensdel til å navngi Kirkwoods gap i asteroidebeltet. Jeg spør meg om boka prøver å treffe for mange målgrupper samtidig. Det er noen barnespørsmål, men med barn i tankene ville jeg rullet opp til Trine Aalborgs bok (bok nummer 1).

Jeg opplever at denne boka tar utgangspunkt i det kommersielle og populære. Det betyr ikke at spørsmålene om kjendiser, hitlåter, TV-serier, filmer, sport og bilmodeller er alene. Det er heller det at helheten viser en viss tilrettelegging for deltakere med dette som kunnskapskjerne.

Den som ikke har finlest norgeshistorien vil for eksempel lettere komme fram til Marcus Thrane når spørsmålet begynner med «Hvilken Marcus». Som nevnt er Vegard Eikemo Sande også innom mye annet.

For eksempel synes jeg «Kvinner i vitenskapen» er et flott innslag på flere måter. Boka har likevel større appell til den som kan mer om Linni Meister enn Lise Meitner.

Du vil kunne se at en del spørsmål ligner på hverandre. «Hva er kvadratroten til ... ». «I hvilket fylke ligger ...». «Hvilket bilmerke har modellen ...». Slik fortsetter det om flaggfarger, stjernetegn, de NATOs fonetiske alfabetet – ja, ganske mange temaer. Boka har tidvis tunge setninger og uheldig kommabruk. Av rusk i faktasystemet finner jeg viktigst å bemerke at hestekraft er en måleenhet for effekt, ikke kraft – til tross for navnet.

Noen spørrebøker har lette og vanskelige kategorier om hverandre. Vegard Eikemo Sandes bok har lavere terskel fordi de letteste kategoriene kommer først. De ti siste har «Ekspertmiks» i overskriften.

Det trekker også opp at kategoriene er sortert etter emner bakerst i boka. Under «Vitenskap» kan du for eksempel slå opp på «Verdensrommet». Så lenge du ikke er redd for å havne i Kirkwoods gap.

Tittel : «Julequiz 2020: 1000 spørsmål & svar»

: «Julequiz 2020: 1000 spørsmål & svar» Forfatter: Marit O. Bromark

Foto: Cappelen Damm Forlag

De 200 innledende spørsmålene handler om jul, men knapt et eneste er om Juleevangeliet. Det opplever jeg som en blemme med tanke på tematisk variasjon og folkeopplysning.

Det er likevel to andre utfordringer som står tydeligere fram. Allerede fra start regner jeg fort halvparten av spørsmålene som svært vanskelige. For eksempel «Hvor mange retter skal det tradisjonelt stå på bordet på julaften i Polen?». Dette kan lett gå utover mestringsfølelsen.

Den andre hovedutfordringen er det store antallet upresise formuleringer.

For eksempel: «Hvor i verden lever snøleoparden?». Kanskje svarer man «I Asia», mens fasiten sier «I og rundt Himalaya». Med stadige tvilstilfeller flyter quizen dårligere framover. Dette gjelder ikke minst i de 100 avsluttende juniorspørsmålene.

Likevel kommer det fram en del interessant informasjon, og jeg ser at det ligger en innsats bak. Derfor er det fullt mulig å pløye gjennom for læringens skyld. Men med quiz for øyet ville jeg gått for andre bøker.

Tittel : «Julequiz: 1500 spørsmål for hele familien»

: «Julequiz: 1500 spørsmål for hele familien» Forfatter: Ingen er oppført som forfatter

Foto: Vigmostad & Bjørke

Selv om omslaget ser pent ut, blir jeg skeptisk av at ingen har villet sette navnet sitt på boka. Kolofonen forteller at spørsmålene kommer fra Bulls, som ifølge seg selv leverer «innhold i verdensklasse».

Den påståtte verdensklassen bryter sammen allerede i de innledende juniorkategoriene.

Det er ikke bare tett mellom skrivefeil, dårlig språk og presisjonsmangler – også faktafeilene melder raskt sin ankomst. Spikeren i kista kommer når det spørres om hvilken sport du forbinder med Linda Medalen og kategorien heter «Fotballmiks». Det er mer å ta av, men det holder for min del.

David Tørre Asprusten skriver på oppdrag for NRK. Han er bibliotekarstudent, landets mest meritterte juniorquizzer og quizmaker i Vest-Telemark Blad og Dag og Tid. Asprusten har vunnet juniorklassen individuelt i samtlige quiz-NM siden 2013. Med alle aldersklasser inkludert er han den eneste nordmannen med pallplass sammenlagt i quiz-VM.