Stjernespekket, men litt kjedelig

NERDRUM: Bildet viser to unge menn i et merkelig, dødt landskap, og ved føttene deres ligger et barn i en ubestemt alder. Bildet er stemningsladet og drømmeaktig, men ødelegges litt av anatomiske vanskeligheter. Barnets proporsjoner er for eksempel vanskelig å forstå seg på her. Er det et lite barn burde hodet vært adskillelig større, og er det et noe større barn er kroppen altfor liten, nesten som en dukke.

Foto: Xin Li