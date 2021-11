Jordnær magi i årets adventsbøker

Like sikkert som kalenderen beveger seg fra november til desember, like sikkert ligger årets adventsbøker i stabler i bokhandelen.

Om Jesusbarnet ikke er særlig synlig, pipler det frem et snev av magi over årets utgivelser. For er ikke naturen full av undere i seg selv? Og hva kan ikke skje når gode krefter samler seg i dagene oppunder jul?

Vi har sett på et knippe bøker som representerer hver sin kategori, fra den klassiske julefortellingen om fellesskap på bygda via naturvitenskap til mystikk og hørespill.

Koselig barnehageidyll

ULØSELIG PROBLEM: Detektivenes bestemor involverer seg denne gangen. Foto: Ena forlag

Hørespill :«Julemysteriene i Kråkeslottet barnehage»

:«Julemysteriene i Kråkeslottet barnehage» Alder : 3–6 år

: 3–6 år Forfatter : Lars Mæle

: Lars Mæle Forteller: Kim Haugen

Lars Mæhles populære barnehagedetektiver har fått egen adventskalender i lydbokform. I bøkene løser barnehagebarna Leon og Live små hverdagsmysterier av typen «Hvem gikk med utesko inne?», «Hvem er bolletyven?» og «Hvor er den mellomste bukken bruse?».

I kalenderserien er hverdagsmysteriene mikset opp med et stort, kanskje uløselig problem: Barnehagen skal rives – på lille julaften. Rike Gunnhild Griske skal bygge dyre leiligheter der i stedet. Det kan virke som en uløselig oppgave, men detektivenes bestemor engasjerer seg også i saken. Imens går adventstiden i barnehagen sin gang.

Kim Haugen er forteller, og hver av episodene varer cirka et kvarter. Mæhle har bygd avsnittene opp etter gjentakende strukturer (som å gjette hvem som kommer til barnehagen nå). Forlaget har kalt utgivelsen et hørespill, men det høres mer ut som en lydbok beriket med enkelte effekter. Haugen er en stødig forteller. De få lydeffektene i historien virker derimot tilfeldig plasserte. En promp her, et svosj der. Lydeffektene er krydder, ikke handlingsberikende.

Adventskalenderen er full av koselig barnehageidyll, hemmeligheter og et tivoli. Dette til tross – boken er ikke skrevet for øret

Denne kalenderen kunne like gjerne vært gitt ut i bokform. Skal en først lage hørespill, bør en bruke mediets fortrinn historiefortellende og smart.

Oppgaver for de minste

JULEFORBEREDELSER: Flotte illustrasjoner i denne boken, som passer godt også for de minste. Foto: Maren Tjelta Thu / Aschehoug forlag

Bok: «Alva og Julenissen. En adventsbok for alle som gleder seg til jul»

Alder: 6–9 år

Forfatter og illustratør: Maren Tjelta Thu

Tittelen glitrer i gullskrift på utsiden av denne boken, der det også er stanset inn en liten gullmedalje som røper at boken inneholder 24 lete- og telleoppgaver. «Alva og Julenissen» er en bildebok for de aller minste, der en voksen skal lese og barna skal prøve å finne dyr eller gjenstander på hvert bilde. Det begynner med en katt og slutter med 24 gule stjerner på selveste julaften.

Store oppslagsbilder med en drøss detaljer er komponert rundt fortellingen om lille Alva og familien hennes, som forbereder seg til jul. De baker pepperkaker, hugger juletre og går på julemarked. På Nordpolen er nissene i gang med sine juleforberedelser.

En spenstigere dramaturgi kunne gjort boken mer spennende. Det kunne også en større variasjon i valg av interiører og fargepalett. Det blir for likt i lengden. Når det er sagt, er det imponerende hvor mye som myldrer frem på sidene. Noen flotte illustrasjoner med snø og glitrende julelys i den magiske blåtimen skaper pustehull i det overveldende inntrykket.

Snarere enn en fengende historie byr «Alva og Julenissen» på oppgaver for de aller minste. Dette er en bok der barn under skolealder virkelig kan få «lese» bildene. Og her er nok å fordype seg i. Lærer barna seg å telle, er det en bonus. Forlaget skriver at boken retter seg mot 6- til 9-åringer, jeg mener boken passer like bra for et enda yngre publikum.

At både barna i barnehagen og nissene i nisseverkstedet er både lyse og mørke i huden, er som det bør være. Likevel setter jeg pris på at mangfoldet vises så selvfølgelig som her.

Å kjenne seg igjen er en god ting for en liten leser. Her blir vi med på adventstradisjoner som er gjenkjennelige for de fleste og som underbygger en følelse av fellesskap og forventning.

Maren Tjelta Thu debuterer med denne barneboken. Det er en fin debut. Jeg håper på mer fra den kanten!

Spenningen øker

SPENNINGEN ØKER: Det nærmeste vi kommer julemagi. Grafikk: Åshild Irgens / Ena forlag

Bok: «Snøballkrigen»

Alder: 8–12 år

Forfatter: Sigmund Løvåsen

Illustratør: Åshild Irgens (ill.)

Åsmund og venninnen Margit er ofte på besøk hos oldemor. Hun begynner å bli dement, men serverer gjerne vafler og forteller historier fra gamle dager. Nå har hun ett eneste ønske, og det er å få være med på den store snøballkrigen på lille julaften, den som samlet hele bygda hvert år da hun var liten. Men hvordan arrangere snøballkrig når det ikke er snø, når sletta er gjengrodd av høye trær og verken barn eller voksne har tro på prosjektet?

Tror du oldemor får oppleve en siste snøballkrig, tipper du rett. Det som begynner som en litt utvendig fortelling der nostalgien treffer voksne bedre enn barn, øker i spenning etter hvert. De 24 kapitlene leder frem til julaften, og innen den tid er vi blitt kjent både med en far som er litt for glad i øl og ikke klarer å holde på en jobb, en pensjonert oberstløytnant som aldri har kunnet glemme sitt livs kjærlighet, en omsvermet storesøster som synes alt er gørr og en eldgammel dame med sans for latter og spas.

Hvis man klarer å se forbi stereotypiene, også de som spiller opp til at alle ensomme menn, unge som gamle, lar seg lokke av kjærligheten til en vakker kvinne, blir «Snøballkrigen» en sympatisk fortelling om å se enkeltmennesket, uansett alder. Troen på at det meste er mulig, bare man vil nok, er det nærmeste vi kommer julemagi, for barna får så klart arrangert den snøballkrigen, så usannsynlig det enn kan virke.

Illustratør Åshild Irgens skaper julestemning allerede på forsiden med en ramme av pepperkakemenn, julekuler, grantrær og stjerner. Hun har gjort personene akkurat så typete som de bør være, uten at de tipper over i parodien. Oldemors elleville ansikt når hun blir truffet av en snøball, midt i kampens hete, kan gjøre enhver varm om hjertet.

«Snøballkrigen» er en litt gammelmodig fortelling for barn fra åtte år og oppover. Den kan godt passe som høytlesningsbok.

Juks vil bli avslørt

NATURENS VERDEN: Dette er en kalenderbok om kulde og vinter. Foto: Kagge forlag

Bok: «Seldas julekalender. 24 mysterier fra naturens verden»

Alder: 10 -13 år

Forfatter: Selda Ekiz

Illustratør: Eivind Gulliksen (ill.)

Dette må da være barnebøkenes svar på «Abels tårn»! 24 spørsmål fra naturens verden får sin forklaring i en bok der sidene må sprettes opp for hver dag. Ergo blir dette nærmest som en gammeldags adventskalender med luker, der det fort vil avsløres hvis man jukser og åpner dagens luke før tiden.

Bortsett fra konseptet med 24 spørsmål som får sine svar, og tittelen som innbefatter både kalender og mysterier, er det ikke mye som binder boken til julens religiøse budskap. Spørsmålene er samlet rundt kulde og vinter. Det kan handle om hvorvidt alle snøfnugg er unike, om man mister mest varme fra hodet, eller hvor insektene blir av om vinteren. Noen spørsmål knyttes også til juletradisjoner som lussekatter og nisseluer, og den 24 luken gir svar på om julestjernen virkelig fantes, før Selda legger til «Men om det faktisk skjedde et mirakel da, ja, det bestemmer du helt selv om du tror på».

Selda Ekiz er et velkjent programlederfjes, blant annet fra TV-programmet Newton i NRK. Også i boken er hun en tydelig gjennomgangsfigur, fotografert på hvert oppslag. Det gir et personlig og inkluderende inntrykk, Selda blir en tydelig avsender. Hun henvender seg direkte til et barn som leser, og bruker gjerne sin egen bakgrunn og nysgjerrighet når hun forklarer ulike naturfenomener. Det er relativt mye tekst, og den er også kompleks, iblant, så boken passer best for barn på mellomtrinnet.

Innimellom kommer det tips til hvordan man selv kan gjøre enkle eksperimenter, som å lage snø eller is-lykter. Dermed blir dette også en bruksbok.

Eivind Gulliksen bidrar med enkle illustrasjoner, gjerne humoristiske, som viser trekkfugler, nordlys, molekyler eller nisseluer.

Jeg synes denne boken er en fin kalender-variant. Å tilegne seg kunnskap er aldri feil.

Alle anmeldelser og anbefalinger fra NRK finner du på nrk.no/anmeldelser.