Sjur Systad Tyssen: Sjur Systad Tyssen Her er det nokon som ikkje har mastergrad i refreng!

Faduma Mohamud: Etter et par lytt blir den litt slitsom.

Sjur Systad Tyssen: Sjur Systad Tyssen Det er ein catchy poplåt som det totalt sett er vanskeleg både å irritere og begeistre seg veldig over.