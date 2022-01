Aziz Ansari fikk sitt gjennombrudd i komiserien «Parks and Recreation» i 2009, og har vokst til å bli en av USAs største og mest kritikerroste komikere. Hans egenskapte Netflix-serie «Master of None» ga Ansari mer fremgang, og endte med tre Emmy-priser og én Golden Globe.

I 2018 ble han anklaget for seksuelt upassende oppførsel i forbindelse med et stevnemøte hjemme hos ham selv, og i hans forrige Netflix-spesial, «Right Now» fra 2019 ble dette grundig tematisert.

I «Nightclub Comedian» nevnes ikke anklagene med et ord, og det kan virke som om hendelsen er et tilbakelagt stadium, i alle fall som standup-materiale.

Pandemihumor 2.0

Dette 30 minutter lange standup-settet viser Aziz Ansari overraske et intetanende publikum på den kjente klubben Comedy Cellar i New York i desember 2021, så materialet er fremdeles dryppende ferskt.

Etter utallige forestillinger de siste par årene begynner vi å ane konturene av hvordan det er å skrive standup under en frihetsberøvende pandemi. For mange komikere er resultatet så platt og enkelt som «munnbind er irriterende», mens Ansari heldigvis har forstått at vi er forbi det stadiet nå.

«Nightclub Comedian» viser pandemihumor 2.0.

Nå handler det om koronapass, vaksinemotstandere og ulike vaksinetyper, snarere enn den for lengst utslitte «isolasjon og hjemmekontor uten bukse»-humoren.

OVERRASKELSE: På standupklubben Comedy Cellar i New York kan det dukke opp verdensstjerner en hvilken som helst kveld. Denne kvelden kom Aziz Ansari, men det bli ingen minneverdig opptreden, mener humorkritiker Espen Borge. Foto: Marcus Russell Price/ Netflix / Courtesy of Netflix

Tidvis godt skrevet

Foruten pandemihumor 2.0 er det også funnet plass til samtidens største humortrend: anti-woke-kultur. Her går ikke Ansari like hardt ut som en del av hans eldre, hvite kolleger.

Han er fortvilet over verdens tilstand, og hvor mye fokus vi mennesker legger på ting som stort sett ikke angår oss. Mellom linjene kan man jo ane en viss misnøye med oppmerksomheten anklagene mot ham vekket i 2018.

Likevel er det en del ålreite poenger å hente ut av dette lille partiet, rett og slett fordi han går litt mer smidig til verks enn andre anti-woke-komikere.

Aziz Ansari vil ikke feie beina under woke-kulturen, og avskriver den ikke med bakgrunn i at «eldre, hvite menn får jo faen ikke lov til noe lenger».

Denne komikeren er mer opptatt av det tabloide og sensasjonalistiske ved den, og at det er det som er skadelig. Dette er godt skrevet, godt vektet og godt formidlet.

Irriterende levering

Som komiker må det være en gavepakke å ha førstehåndskunnskap fra det amerikanske folket og alle deres sprø, polariserte påfunn, for der borte skapes det mer enn nok komisk innhold.

Selv om konspirasjonsteoretikere med livlige fantasier er et enkelt bytte så er det vanskelig å skrive godt om dem. Dette er en kunst Ansari mestrer bedre enn veldig mange andre samtidskomikere i USA, men jeg skulle likevel ønske at han stolte mer på poengene sine.

Han har en lei tendens til å krydre et ellers godt materiale med «helsprø» og nærmest irriterende actouts (komikeren spiller selv ut en hendelse) og stemmer.

Av og til begår han denne synden også i teksten, slik at et fjellstøtt og morsomt poeng mister mye slagkraft på grunn av overdrevne bilder eller eksempler. Dette er jo ment for å bygge opp poengene, men virker ganske ofte mot sin hensikt.

La meg ta et eksempel uten å røpe for mye: Det er en vits om at Ice Cube nektet å ta koronavaksine fordi han ikke stolte på vitenskapen, men uten å mukke fikk utført en koloskopi.

Poenget er godt nok, men strukturen i Ansaris levering smusser det unødig til.

Prøveprosjekt

Det er liten tvil om at denne halvtimen neppe hadde behøvd å havne på Netflix. Ansari er på ingen måte i toppform her, og materialet er som nevnt stort sett begrenset til pandemien med bitte litt attåt.

Leveringen hans står ofte i veien for gode poenger, som igjen gjør at materialet lider.

Med «Nightclub Comedian» fremstår Aziz Ansari som en superstjerne som «velsigner» et intetanende publikum med halvferdige vitser – og det er definitivt lov.

Enhver standupkomiker må teste nytt materiale på publikum, men veldig få av dem får Netflix-distribusjon av den grunn.

Vi får håpe at det kommer en 70 minutter lang forestilling i løpet av året, der materialet i «Nightclub Comedian» har fått seg en ordentlig finpuss, og kanskje har Ansari lagt av seg en del irriterende fakter innen den gang.

Vel blåst! Det er jeg som er Espen. Jeg er frilanser som skriver om musikk og humor for NRK. Dersom du vil lese mer kan jeg anbefale min anmeldelse av det nyeste showet til Nils-Ingar Aadne eller hva jeg synes om Abba sitt comeback-album «Voyage». Og du finner alt det nyeste på nrk.no/anmeldelser.

NRK anmelder Foto: Marcus Russell Price/ Netflix / Courtesy of Netflix Ekspandér faktaboks Tittel: «Aziz Ansari - Nightclub Comedian» Tilgjengelig: Strømmes på Netflix fra og med 26. januar 2022 Sjanger: Standup-spesial Spilletid: 29 minutter

