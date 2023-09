GJENTAKELSER: Warhol har sagt: «I like things to be exactly the same over and over again». Munch bearbeidet det samme motivet igjen og igjen både malerisk og grafisk. Gjentakelsene til Warhol henspiller på masseproduksjon av bilder, og på massefotografering av mennesker. For hva skjer når kunstverket taper sin originalitet, og hva skjer med oss når vi blir synlige, når ansiktet vårt blir allemannseie, mangfoldiggjort? Slike spørsmål er det Warhol reiser med sitt prosjekt.

