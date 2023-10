Opplev å leve deg inn i bilder og malerier ved bokstavelig talt å bevege deg inn i dem og utforske dem fra innsiden.

Dette er selve kjernen i «Viewfinder». Spillet utfordrer deg til å tenke utenfor boksen og se verden på en helt ny måte.

I stedet for å teleportere gjennom portaler utfordres du til å manipulere verden gjennom bilder for å skape nye veier videre.

Fans av spill som «Portal» vil kjenne igjen sjangeren.

Det er nytenkende og komplekst, men samtidig lett å forstå – og ikke minst veldig gøy.

Gåter i bildeflukt

«Flott! Vi er inne», er replikken som starter spillet, og umiddelbart begynner jeg å lure på hvor vi egentlig er.

Nå er det tid for å utforske en absolutt vakker og avslappende atmosfære.

Med et instant­kamera som ditt viktigste hjelpemiddel kan du ta bilder av omgivelsene, skrive dem ut og bevege deg fysisk inn i dem.

Det kan være utsikten rett foran deg, eller malerier, skisser og postkort du støter på underveis. Hold øynene åpne, se deg rundt og ta bilder som kan åpne opp for nye veier å gå.

På et tidspunkt tar spillet deg med på en tur gjennom historien, med representasjoner av kjente spille­stiler fra ulike perioder.

Disse øyeblikkene satte jeg stor pris på, og jeg skulle ønske de hadde tatt dem enda et skritt videre.

NOSTALGI: Underveis vil du få muligheten til å utforske ulike stiler på banen. Eksempelvis retrotema, tegning eller klassisk maleri. Foto: Thunderful Publishing

Perspektiver og tidsreiser

En morsom vri er at spillet spoler tilbake i tid når du har gjort en feil.

Denne funksjonen harmonerer med spillets konsept, som fokuserer på å utforske perspektiver. Det beriker opplevelsen og gjør at feilen ikke føles som et nederlag.

Når sjargongen først faller på plass, oppleves det hele som ganske fantastisk. Det er surrealistisk å ha makten til å forandre miljøet på denne måten.

Jeg er oppriktig imponert og fascinert av denne tilnærmingen til å løse gåter.

Søt katt, men vag fortelling

Jeg hadde en jevn og behagelig flyt gjennom spillets progresjon. Noen spillere vil riktignok foretrekke å skru opp vanskelighetsgraden en del.

Oppgavene er komplekse, men fortsatt elegante og relativt overkommelige. Likevel byr flere kapitler på utfordringer.

Om du derimot skulle sitte fast, er det mulig å motta hint som hjelper deg videre. Det er fint at hintene ikke røper for mye.

Så hvorfor gir jeg «Viewfinder» terningkast fem, og ikke seks?

Gjennom reisen har man en følges­venn. Det er en teknologisk utstyrt katt som heter Cait. Det er søtt, men noe mangler. Spillets handling er ikke det som fenger mest.

Her glipper spillet litt for meg. Selv om man har frihet til å tolke handlingen selv, savner jeg virkelig sterke inntrykk og en solid historie.

VENN: Katten Cait er din følgesvenn gjennom spillet.

Se verden annerledes

«Viewfinder» skiller seg ut fra mengden. Det er et smart, bisart og ekstremt fascinerende gåteløsning­spill som jeg koste meg skikkelig med.

Selv om historien kunne vært mer utviklet og funksjonene dratt enda lenger, blir det hele oppveiet av en likevel unik reise.

Her kan du leke med former, tid, sted, vinkler og perspektiver på en måte som jeg aldri har opplevd før i et spill.

Dette er en unik spill­opplevelse som jeg tror vil utfordre deg til å tenke innovativt og se verden på en helt ny måte.

NRK anmelder Foto: Thunderful Publishing Ekspander/minimer faktaboks Tittel : «Viewfinder»

: «Viewfinder» Sjanger : Hjernetrim, eventyr

: Hjernetrim, eventyr Utgiver : Thunderful Publishing

: Thunderful Publishing Utvikler : Sad Owl Studios

: Sad Owl Studios Plattform : PS4, PS5, PC

: PS4, PS5, PC Utgitt: 18. juli 2023