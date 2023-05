Vi satt sammen alle tre på sofaen, jeg i midten. Far gråt, kroppen hans ble rystet av hulking. Jeg var mer fortrolig med min gråtende far enn med min ikke gråtende far. Mormor satt på høyre side av meg, åpnet ølbokser, røykte og iakttok ham fra øyekrokene og over hodet mitt, hun tenkte sitt. Jeg lente meg inn til henne. I dag vet jeg at faren til barna hennes, som hun hadde skilt seg fra på femtitallet, hadde vært i Totenkopf-SS.