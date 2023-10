Loga sámegillii.

Når Det Samiske Nasjonal­teateret Beaivváš inviterer til sin siste forestilling før de flytter inn i det nye teater­bygget høsten 2024, bruker de store ord som skatte­kiste og fantastisk.

Men, når man inviterer til noe fantastisk, så må man også passe på å servere det man lover.

I lokalet er det lagt opp til intim­konsert med runde bord og stoler, folk finner seg plasser og praten går livlig.

På scenen er det ingenting som kan minne om scenografi, kun instrumenter og mikrofoner. På veggen er det en stor­skjerm.

Foto: Aslak Mikal Mienna

Lyset dempes og samtalene tar brått slutt.

Et film­klipp av en dame i kofte dukker opp på stor­skjermen. Bildet er utydelig, men stemmen er klar: «Etter forestillinga må dokker alle gå ut, vi må gjøre lokalet klart til fest!».

Hele salen ler, dette lover godt.

Tilbake­blikket er morsomt og forteller noe om hvordan det er å være et turnerende teater i Sápmi og spille teater på diverse grendehus.

Beklageligvis varte klippet kortere enn en standard TikTok-video, og det kom heller ikke flere slike filmsnutter under konserten. Noe det gjerne skulle gjort.

FUNGERER SAMMEN: Det fungerer best når ensemblet er samlet, da smelter stemmene sammen og det blir både kraftfullt og fint. Fra venstre: Mary Sarre, Nils Henrik Buljo, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Egil Keskitalo og Marte Fjellheim Sarre. Foto: Aslak Mikal Mienna

Konsert av skuespillere

En musikalsk teater­forestilling var det jeg så for meg da jeg leste beskrivelsen til «Váimmus váibmui».

Men, det er en ren konsert, fremført av dyktige musikere med Roger Ludvigsen som musikalsk leder, og skue­spillere, som nødvendigvis ikke er de beste vokalistene.

Selve idéen om et musikalsk tilbakeblikk er god, men det bør være en slags dramaturgi, og innlevelse, når det er ingen ringere enn Det Samiske Nasjonal­teateret som fremfører det.

I «Spillerom» møter vi noen av skuespillerne i «Váimmus váibmui», som også har laget en forestilling om joikens muligheter og historie. Hør episoden her:

Bildefremvisning fra nittitallet

For å gi en følelse av innholdet til stykkene hvor sangene og joikene er hentet fra, vises det bilder fra disse på storskjerm. De er dessverre lite til hjelp for de i publikum som ikke har sett de aktuelle forestillingene.

Dagens publikummere lar seg heller ikke imponere av et bilde­show der bildene skiftes ut hvert fjerde sekund. Samtidig er avstanden mellom artistene og skjermen for kort, så jeg sliter med å velge hva blikket mitt skal fokusere på.

Bildene av teater­ansatte foran turné­bussen hadde også passet seg bedre på jule­bordet enn som bakgrunn på en forestilling som skal reise Sápmi rundt.

Upassende gjenhør

Det er mange sanger som er ukjente for meg. Enten har jeg ikke levd så lenge at jeg har fått anledning til å oppleve alle stykkene, eller så har jeg bodd steder teateret ikke har besøkt. Sangen “Gáktenieida/Koftejenta” fra 1986 er ny for meg.

STØDIGE RYTMER: Roger Ludvigsen leder musikken trygt gjennom forestillingen. Ludvigsen medvirket også med musikkproduksjonen til teaterstykket «Min duoddarat – Våre vidder» som var det første stykket som ble satt opp på Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš i 1981. Foto: Aslak Mikal Mienna

For en som har fulgt teaterets offentlige håndtering av metoo-saken, er det ubehagelig å være vitne til en sang om en kofte­jente med baken i været og de kvinnelige duftene.

Det kommer så brått på, og jeg sliter med å vite hvordan jeg skal reagere.

Jeg kaster et blikk på min side­kvinne, og hun er like ille berørt som meg av det som utspiller seg på scenen.

Ikke alle minner er gode minner, og denne sangen kunne veldig gjerne blitt pakket godt ned i en av flytte­eskene og aldri tatt frem igjen.

Eller enda bedre: Teateret kunne benyttet anledningen til å ta et oppgjør med sin passive holdning og reflektere over sin egen rolle med tanke på et trygt samfunn for alle.

Et øyeblikk med følelse

Omtrent halvveis ut i forestillingen gir Mary Sarre oss et kort øyeblikk med dags­aktualitet, og følelse, når hun bruker anledninga til å minnes alle barn som drepes i Palestina nå.

EN MORS SORG: Mary Sarre berørte flere i salen da hun sang «Eatni Lávlla/Mors sang» fra stykket «Lonuhus», der hovedbudskapet var at alle barn har rett på kjærlighet. Sangen handler om en mors sorg over å ha tapt barnet sitt. Mary dedikerte sangen til alle de barna som i dag drepes i Palestina, og hennes såre fremføring gjorde at mange i publikum satt med tårevåte øyne. Foto: Aslak Mikal Mienna

«Eatni lávlla/Mors sang» berører, og den såre stemmen til Mary får meg til å bli emosjonelt engasjert i konserten.

Mary mener det hun synger.

Egil Keskitalo er neste mann opp, og også denne sekvensen er verdt å nevne. Han joiker «Gabnaduoddarat» med både innlevelse og nerve. Da koser jeg meg.

Et farvel til det gamle

Det er ikke sånn at man må være oppvokst på Det Samiske Nasjonal­teateret Beaivváš for å kunne nyte forestillingen deres, men konserten er ikke den største musikalske opplevelsen du vil ha i livet ditt.

MAN TRENGER IKKE BLI MESTER I ALT: Det er ikke det at sangstemmen til Marte Fjellheim Sarre ikke er bra, det er bare det at det kunne vært bedre. Det Samiske Nasjonalteateret har virkelig vært heldige med å ha fått en så dyktig koreograf, danser, regissør og skuespiller, med seg på laget. «Muohtaoabbá» som hun i 2022 hadde regi på var en fryd å oppleve, så mitt ønske er at teateret heller gir henne flere slike jobber. Foto: Aslak Mikal Mienna

For de som kjenner teateret godt, vil nok «Váimmus váibmui – fra hjerte til hjerte» bringe frem gode minner og nostalgi.

Når man sier farvel det til gamle, har man en gylden mulighet til å ønske det nye velkommen.

Hva det blir, blir spennende å se.

NRK anmelder Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Váimmus váibmui – fra hjerte til hjerte»

«Váimmus váibmui – fra hjerte til hjerte» Av: Det samiske nasjonalteatret Beaivváš

Det samiske nasjonalteatret Beaivváš Sted: Riksscenen, Oslo

Riksscenen, Oslo Dato: 27. oktober 2023. Spilles ved 20 steder i Sápmi fram til 10. februar 2024.

27. oktober 2023. Spilles ved 20 steder i Sápmi fram til 10. februar 2024. Instruktør: Rolf Degerlund

Rolf Degerlund Musikalsk leder: Roger Ludvigsen

Roger Ludvigsen Skuespillere/vokalister: Egil Keskitalo, Nils Henrik Buljo, Mary Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Marte Fjellheim Sarre

Egil Keskitalo, Nils Henrik Buljo, Mary Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Marte Fjellheim Sarre Musikere: Roger Ludvigsen, Gjermund Silset, Andreas Gundersen, Jonas Karlsen

Roger Ludvigsen, Gjermund Silset, Andreas Gundersen, Jonas Karlsen Duodjidesign og syer: Ann Majbritt Eriksen

Ann Majbritt Eriksen Teknikere: Marita Kristensen, Jan Cato Nilut, Ole Thomas Nilut