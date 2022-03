Jarmysj var nemleg pressesekretæren til den no fengsla opposisjonspolitikaren Aleksej Navalnyj.

Ho følgde han tett i årevis, og var med på flyet då han blei forgifta i 2020.

Før ho drog i politisk eksil til Vest-Europa, fekk ho rikeleg høve til å studere russiske fengsel frå innsida, gjennom fleire kortare opphald der for opposisjonelle aktivitetar.

I desse dagar kjem debutromanen hennar, «Utrolige hendelser i kvinnecelle nr. 3» ut på norsk.

Ei utgjeving som har fått ein uhyggeleg aktualitet.

Det er temmeleg fullt av opposisjonelle russarar innanfor murane for tida.

Ei celle, seks skjebnar

I romanen møter vi Anja, som har studert internasjonal politikk. Etter å ha vore i ein demonstrasjon mot korrupsjon, blir ho taua inn av politiet og sett på ei celle på eit såkalla spesialmottak, der det allereie sit fem kvinner.

På spesialmottak sit folk som sonar straffer på opptil 15 dagar, og dei andre forsikrar henne om at det verken er kriminelle eller narkomane blant dei.

Typiske brotsverk er bilkøyring utan sertifikat eller smånasking. Anja er den einaste «politiske».

Det kan ikkje samanliknast med straffekoloni, forklarer den mest erfarne av kvinnene i cella.

Vi er altså eit stykke unna dei verkeleg harde fengsla. Og det er heller ikkje Dostojevskij, sjølv om han skreiv «Brotsverk og straff» 150 år før Jarmysj kom med sin versjon.

VIKTIG DEBUTROMAN: Skildringa frå innsida av Putins fengsel gjer «Utrolige hendelser i kvinnecelle nr. 3» til ei aktuell og viktig bok. Foto: Morten Jentoft

Pasta med surkål

Her er lite av refleksjonar om skuld og straff, og lite av sjeledrama. I staden får vi ei nøktern og lett absurd skildring av kva som skjer når du må tilpasse deg fem vilt framande menneske i eit system som kan få fram opprøraren i den mest fredsæle.

Her er det køar for vask, mat, telefonbruk. Her er det meiningslause namneopprop og daglege eksaminasjonar av seng og eigneluter. Her står radioen høgt på heile dagen.

Klager fører til fråvær av gode, som til dømes dusj. Det er fornedrande og audmjukande, men her er ikkje fysisk straff.

Og dei får nok mat. Pasta med surkål, til dømes.

Dei seks kvinnene er teikna som tydelege typar:

Eskortejenta Maja som berre tek rike kundar og den enkle Irka som tilfredsstiller menn for ein øl, men aller helst for pengar.

Her er òg den kronisk negative Natalja og den samfunnskritiske Anja som inntek ei slags observatørrolle, noko som forståeleg nok irriterer dei andre.

Eit symbolsk eller kanskje overnaturleg nivå er fletta inn, utan at det tilfører noko særleg.

Forboden?

Denne romanen står på tre bein: det eine er skildringa av kvinnefellesskapet i cella, det andre er fengselssystemet, og det tredje er Anjas tilbakeblikk på livet sitt.

Dersom romanen hadde hatt eit fjerde bein, ville han stått stødigare.

Og då tenkjer eg på slikt som meir dynamikk i språk og komposisjon, eller meir nyanserte skildringar av kvinnene.

Se klipp fra Nyhetsmorgen: Litteraturkritiker Marta Norheim forteller mer om boka

Til å vere i fengsel av politiske grunnar, tenkjer også Anja forbløffande lite på politikk.

Om årsaka er at Jarmysj veit kva ho ikkje måtte skrive om ho ville ha boka ut i Russland, går det an å forstå.

Boka var likevel såpass kritisk at ho vart stroken frå programmet for bokmessa i Moskva i fjor, og no går det rykte om at romanen kan bli forboden i heimlandet.

Kira Jarmysj veit noko om balansegang.

Og eg veit meir om livet i eit moderne russisk fengsel etter å ha lese ein debutroman som eg ikkje nøler med å kalle viktig, trass innvendingar.

NRK anmelder Foto: Cappelen Damm Ekspandér faktaboks Tittel: «Utrolige hendelser i kvinnecelle nr. 3 » Forfatter: Kira Jarmysj Sjanger: Skjønnlitteratur Forlag: Cappelen Damm Oversetter: Hege Susanne Bergan Dato: 2022