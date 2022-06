Er Hanya Yanagiharas nye roman for lang? Ja.

Er den god? Ja visst!

Tre lange bolker, som hver kunne vært en hel roman, tar oss med til Washington Square på Manhattan i årene 1893, 1993 og 2093.

I hvert århundre møter vi mennesker som får livene sine snudd på hodet av utenforliggende føringer som arrangerte ekteskap, kolonialisering eller pandemi.

Alle drømmer de om et paradis. Men paradiset er ikke for alle, har vi lest i Bibelen.

Hva paradiset rommer hos Yanagihara, endrer seg etter øynene som ser og sjelene som lengter.

Sju år siden sist

Si Hanya Yanagihara, og de færreste nordmenn vil forbinde noe som helst med det navnet. Si «Et lite liv», og 50 000 lesere vil nikke og si at den boken, den glemmer jeg aldri!

Yanagiharas forrige roman ble en bestselger her som i USA. Den var nominert til både National Book Award og Man Booker da den kom i 2015. Sju år senere er forfatteren klar med ny roman.

Det tar sin tid å skrive 730 sider.

Så skal det legges til at Yanagihara slett ikke bruker alle krefter på å skrive; hun er sjefredaktør i New York Times Style Magazine på fulltid.

ROJAL MINGLING: «Et lite liv» var nominert til Bookerprisen i 2015, og etter seremonien ville Camilla, hertuginne av Cornwall (til venstre) ha et ord med forfatter Hanya Yanagihara. Foto: NEIL HALL / Reuters

Midt på Manhattan

Året er 1893. David Bingham vokser opp hos bestefaren i hans digre hus på Washington Square etter at foreldrene døde. Nå vil bestefaren gifte ham bort til en eldre, rik enkemann.

Mann?

Jada, Hanya Yanagihara skriver kontrafaktisk historie. I hennes versjon av historien er New York en fristat, bare løselig forbundet med de øvrige statene. Her er likekjønnede ekteskap normalen.

Barn får man via adopsjon, gjerne av slike som mistet sine foreldre på flukten fra de brutale koloniene til et mulig vern i Fristaten.

Etterspørselen etter de minste barna var så stor at de raskt ble adoptert; med mindre de var syke eller deformerte eller imbesile, var det sjelden at et spedbarn ble boende mer enn en måned på barnehjemmet. «Til paradis» av Hanya Yanagihara

Davids dilemma er at han har forelsket seg hodestups i en lutfattig pianolærer, yngre enn ham selv og vakker som pokker.

Kan det tenkes at den skjønne Edward bare er ute etter pengene hans?

Vi bykser til 1993, der vi også møter en ung David Bingham. Han er elskeren til en rik forretningsmann på Washington Square.

Hans utfordring er den kulturelle bagasjen, opprinnelsen. David er, som forfatteren selv, fra Hawaii. Faren var prins og skulle blitt konge før amerikanerne innlemmet øyriket til en stat blant Statene.

Farens skjebne falt i grus, sønnen er dømt til å se hawaiiske tekstiler og håndverksprodukter utstilt som trofeer og pynt i rike newyorkeres hjem.

Plaget av pandemier

Når historien så flyttes til 2093, er landegrensene stengt. Internett er forbudt, folkeansamlinger forbudt, protester mot styresmaktene forbudt.

Manhattan – og resten av USA – er rammet av den fjerde eller femte pandemien på et halvt århundre. Eksperimentelle vaksiner utprøves. Mennesker som smittes blir plassert i egne interneringsleirer, der de etter lange pinsler dør.

Det hadde versert historier, og mange nok hadde vært sanne – om folk som våknet og fant fremmede i huset sitt, eller i leiligheten sin, fremmede som ikke var der for å stjele, men for å bønnfalle dem om hjelp: mat, medisiner, husly – til at de fleste som bodde lavere enn fjerde etasje, hadde murt seg inne. De øverste vinduene hadde blitt dekket av jerngitter, og jeg visste, uten å måtte sjekke, at vinduene var sveiset igjen. «Til paradis» av Hanya Yanagihara

Også her møter vi en David Bingham, men for første gang også en kvinnelig hovedperson: Charlie har overlevd en av pandemiene med redusert mental kapasitet som resultat. Hennes skjebne ligger i de omsorgsfulle planene bestefaren hennes, virusforskeren, har lagt for henne.

En korona-roman? spør du kanskje.

Nja, disse pandemiene har mer å gjøre med den dystopiske smitten som lenge har bredt om seg i romaner for unge lesere, tenker jeg.

Boken er skremmende nok blitt mer aktuell enn selv forfatteren kunne planlagt.

For lang vei til målet

Jeg får assosiasjoner til Kazuo Ishiguros siste roman, «Klara og solen».

På samme måte som nobelprisvinneren bare sakte trekker slør i teksten til side så vi skjønner mer av universet vi befinner oss i, innlemmer Yanagihara leserne litt etter litt i fortellingenes mysterium.

I store sveip og via små omveier utspiller det seg intense kamper om kjærlighet. Lengselen etter noen å høre til går igjen, men kan trygghet og eventyrlyst forenes?

For meg blir det i overkant mange omveier. Det blir mange mennesker å skulle forholde seg til, for mange skjøre skjebner.

På den andre siden: Hver runde, hvert steg til siden utdyper bildet vi allerede har sett, det vi er blitt fortalt gjennom minner, i brev, jeg-fortellinger og tredjepersons­fortellinger. Persongalleriet er stort, men langt fra overfladisk skildret.

Mangfoldet som folder seg ut, både inne i ett enkelt menneske og i menneskemassen, er beskrevet med en selvfølge som berører.

Jeg liker at jeg ikke alltid skjønner hvor vi skal. Jeg liker å måtte trekke mulige koblinger selv. Dessuten liker jeg forfatterens uvilje mot å gi entydige svar, ja svar i det hele tatt.

«Til paradis» er en original roman som utforsker vår lengsel etter paradis og hvilke ofre vi må gjøre for å komme dit.