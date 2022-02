Spring til teateret!

Med «Tid for glede» stadfestar Arne Lygre kva han som dramatikar er laga av. I stykket viser han kor sterkt og sant ein kan skriva om menneska.

Skulle eg, nett no, valt meg den opplevinga som gav meg trua på at alt faktisk kjem til å bli bra, så er eg ikkje i tvil: Det er framsyninga «Tid for glede» ved Det Norske Teatret.

Kvifor? Fordi framsyninga snur spegelen mot ein sjølve og seier: Livet er stort, det er langt, du har val du kan ta, det er heile vegen mogleg å velja det som er godt og å finna det gode i det du vel.

Det er så tett på røynda som det går.

I SENTRUM: Eit orgel står heile tida på scena, det lydlegg framsyninga. Musikalsk er det eit særs godt val, då orgelet er eit instrument som følgjer mange i dei store overgangane i livet. Frå venstre: Jon Bleiklie Devik, Oddgeir Thune (parykken som stikk opp), Kjersti Dalseide, Thea Lambrechts Vaulen og Peder Varkøy (på orgelkrakken.) Foto: Pernille Sandberg / Det Norske Teatret

Under kvelvinga

Den tonen, eller moglegheita, finst i fleire av Lygre sine verk. Dei krinsar ofte rundt forsvinning, val, tilfeldige møte, løyndomar og oppbrot.

I «Tid for glede» vert karakterane, i alt dei strevar med, gjevne ei stor kvelving over seg. Det er som ein sit langt oppe og ser menneska kravla seg rundt der nede på marka. Dei er bore, elska, hata, og dei forsvinn.

Det startar med eit møte ved ei elv nedst på kyrkjegarden. Eitt møte vert til fleire, og snart har karakterane etablert band seg imellom. Situasjonar vender, lykka snur, og menneska må takla alt som hender så godt dei maktar.

Modige grep i regi, kostyme, lys og lyd gjev Lygre sin tekst dette kvelvande løftet. Karakterane er kledde i rokokko-inspirerte kostyme, musikken vert framført frå eit orgel på scena, og ei lyssøyle får fleire sentrale funksjonar, mellom anna som solkverv.

I LYSET: Det er ei tid for alt, men heile tida ei tid for glede. Her er skodespelarane i dans og sang mens lyset og mørkret leikar seg rundt dei. Foto: Pernille Sandberg / Det Norske Teatret SAMSPELTE: Det finst mange slags gleder i «Tid for glede». Frå venstre Preben Hodneland (bak), Kyrre Hellum (med mikrofon), Jon Bleiklie Devik, Ane Dahl Torp, Oddgeir Thune, Thea Lambrechts Vaulen. Foto: Pernille Sandberg / Det Norske Teatret SPRUDLANDE: Rokokkodraktene blir ikkje verande på under heile det tre timar lange teaterstykket. Foto: Pernille Sandberg / Det Norske Teatret

Og nett denne estetikken, det leikne i kombinasjon med kontrasten mellom svart og kvitt, frigjer noko både i karakterane og i språket.

Kostyma er herlege. Lystige parykkar, overdrivne kjoleliv, sløyfer og knestrømper har ein slåande effekt: Det er som ein kan seie kva som helst, og det gir heilt ny meining i denne ramma.

Sprudlande

Gjennom dette valet opnar regissør Johannes Holmen Dahl opp teksten på eit heilt anna vis enn han har gjort når han har sett opp Lygre før. Me var fleire kritikarar som meinte at det var meir å henta, meir å gå på i Lygre-teksten han sist sette opp ved Nationaltheatret («La deg være» i 2016).

No har han tatt dei stega.

Johannes Holmen Dahl er ein regissør som lét teksten leva og skinna, det gjeld uansett kva for framsyning han jobbar med. Men det sprudlande han finn fram til i teksten her, er noko heilt nytt, òg hjå han som regissør. Han lånar vilt frå tradisjonane, operaen, popmusikken og rokokkoen.

Resultatet er overrasking på overrasking. Og når verkemidla kling saman, som når ensemblet bryt ut i song, får også kjend og nærast gløymd 90-talspop ny meining.

Men ikkje noko av dette hadde vore mogleg utan viset skodespelarane handsamar teksten på.

Ensemblet på åtte er rett ut strålande, dei har ein dansande musikalitet i ord, språk og rørsler. Koreografien til Kristin Helgebostad er frisk og meiningsberande. Ikkje ein einaste slapp peikefinger er tilfeldig.

Og når det heile vegen opnast nye rom i menneska sitt strev for å vera i verda og leva i glede, så er det som om framsyninga stilt løftar fram kor sterkt det er å leva.

TO ROLLAR: Ane Dahl Torp som Ei enke. Ho spelar òg rollen som Ein enkemann. Bak kan ein sjå scenograf Nia Damerell sin lyssøyle, som er eit viktig element i framsyninga. Foto: Pernille Sandberg / Det Norske Teatret STRÅLAR: Laila Goody som Ei mor og Kjersti Dalseide som Ei dotter gjer slåande gode roller i «Tid for glede». Foto: Pernille Sandberg / Det Norske Teatret BRO BRO BRILLE: Kyrre Hellum i rolla som Ein nabo/Ein annan nabo. Foto: Pernille Sandberg / Det Norske Teatret

Arne Lygre Foto: Aschehoug Ekspandér faktaboks Født: 6. februar 1968, Bergen

Norsk forfatter og dramatiker, husdramatiker ved Nationaltheatret i årene 2014–2016. Han har vakt internasjonal oppmerksomhet med sin samtidsdramatikk, og i 2013 mottok han den norske Ibsenprisen for sitt skuespill «Jeg forsvinner».

Debuterte som dramatiker med skuespillet «Mamma og meg og menn» (1998, urpremiere ved Rogaland Teater), fulgt av «Brått evig» (1999, første gang oppført ved Nationaltheatret). Begge stykkene er spilt på teatre i en rekke europeiske land. Kilde: Store Norske Leksikon

Ei tid for alt

Og når ein kokar det ned til desse tre: tru, von og kjærleik, er det trua på det store i menneska, det moglege, som renn som ein stille bekk gjennom alle val og alle utsegn.

«Du er ei fitte», seier Ei mor. Fullt av kjærleik – det som alt anna. Her er ei høgtid, noko rituelt over verkemidla: Orgelet som følgjer mange gjennom ritual i livet (bryllaup, gravferd), lyset sitt spel med mørket, og denne tida for glede.

«Eg såg at ingen ting er betre enn at mennesket finn glede i gjerningane sine», skriv Forkynnaren i jødiske og kristne heilage skrifter. «Dette er den delen det har fått. For kven lèt mennesket sjå kva som sidan skal koma?»

Det store i nett det: Å kvila i det som er, og å lita på at gleda finst der ein er, faldar seg ut på Det Norske Teatret nett no.

Spring til teateret!

NRK anmelder Foto: Pernille Sandberg / Det Norske Teatret Ekspandér faktaboks Tittel :«Tid for glede»

:«Tid for glede» Av : Arne Lygre

: Arne Lygre Kvar : Det Norske Teatret

: Det Norske Teatret Dato : 2.februar 2022 - 24.mars 2022

: 2.februar 2022 - 24.mars 2022 Medverkande: Laila Goody, Ane Dahl Torp, Jon Bleiklie Devik, Kjersti Dalseide, Kyrre Hellum, Oddgeir Thune, Preben Hodneland og Thea Lambrechts Vaulen.

Laila Goody, Ane Dahl Torp, Jon Bleiklie Devik, Kjersti Dalseide, Kyrre Hellum, Oddgeir Thune, Preben Hodneland og Thea Lambrechts Vaulen. Regissør : Johannes Holmen Dahl

: Johannes Holmen Dahl Scenograf og kostymedesignar : Nia Damerell

: Nia Damerell Musikalsk ansvarleg og lyddesignar : Alf Lund Godbolt

: Alf Lund Godbolt Koreograf : Kristin Helgebostad

: Kristin Helgebostad Lysdesignar : Norunn Standal

: Norunn Standal Dramaturg : Anders Hasmo

: Anders Hasmo Musikk av : Alf Lund Godbolt, med bidrag frå Peder Varkøy, skodespelarar, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Tracy Chapman og East 17.

: Alf Lund Godbolt, med bidrag frå Peder Varkøy, skodespelarar, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Tracy Chapman og East 17. Musikar : Peder Varkøy

: Peder Varkøy Inspisient : Per Berg-Nilsen

: Per Berg-Nilsen Produksjonsmedarbeidar : Gry Hege Espenes

: Gry Hege Espenes Maskør og parykkmakar : Camilla Brandslet

: Camilla Brandslet Kostymekoordinator : Kitty Krohn Riege

: Kitty Krohn Riege Rekvisitør : Åshild Mjelde Nordås

: Åshild Mjelde Nordås Lydteknikar : Jostein Reigstad

: Jostein Reigstad Lysmeistrar : Vilde Wessel Ljungberg og Christian Mathisen

: Vilde Wessel Ljungberg og Christian Mathisen Scenekoordinator : Eirik Ingebricson

: Eirik Ingebricson Koordinator snikkarverkstad/smie : Jan Ivar Dullum

: Jan Ivar Dullum Koordinator målarsalen: Helena Gleichgewicht Meldinga er skrive på bakgrunn av framsyninga 2.februar.

Hei! Jeg er frilanser og anmelder teater, scenekunst og dans for NRK. I tillegg er jeg konstituert redaktør for nettstedet Periskop. Les også hva jeg synes om «Allis sønn» på Trøndelag teater, som spilles frem til februar.

Alle anmeldelser og anbefalingar frå NRK finn du på nrk.no/anmeldelser.