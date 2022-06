Spillutviklerne Supermassive Games har virkelig funnet sin nisje. Utgangspunktet i både «Until Dawn», «Dark Pictures Anthology»-serien og det nylig utgitte «The Quarry» er det samme.

Se for deg skrekkfilmer som «Skrik», «Nightmare on Elm Street», «Halloween» og «Evil Dead», plasser deg selv i registolen og forbered deg på en interaktiv opplevelse.

Det er nemlig dine handlinger som avgjør skjebnen til rollefigurene.

Konseptet fungerte veldig godt i kultfavoritten «Until Dawn». Her fikk alle de store skrekkfilm-klisjeene ben å gå på i en skummel og effektiv historie krydret med humor.

Fra fest til mareritt

Du blir introdusert for en gjeng unge ledere på en sommerleir for barn ved et nedlagt steinbrudd.

Barna har reist, men gjengen må bli værende en siste natt.

Det foregår derimot mystiske ting i skogen, og sommerens siste fest blir raskt et grufullt mareritt.

Historien drives fremover av at du styrer de åtte spillbare rollefigurene i atskilte kapitler. Interaktiviteten i opplevelsen består av å gå rundt for å finne spor og gjenstander du kan bruke, samt å reagere kjapt når intensiteten skrus opp noen nivåer.

Du må dessuten ta valg i dialog med andre, eller i retningen rollefiguren skal bevege seg i, og det er særlig her spillet skinner. Du kan bruke informasjon fra tidligere, logikk eller sunn fornuft for å gjøre smarte valg.

Hvis du velger feil, eller ikke reagerer kjapt nok, kan rollefiguren du styrer være helt ute av historien.

Når rulleteksten kommer, kan i verste fall hele gjengen være døde.

Kåte ungdommer

Supermassive Games har åpenbart hatt det gøy på jobb her.

Kombinasjonen av fæle monstre, en spennende historie med mange mulige forgreninger og en gjeng med kåte ungdommer er stort sett både fengende og vellykket.

Det hjelper også at du finner mange kjente navn blant skuespillerne, fra leirlederen David Arquette til fortellerstemmen Grace Zabriskie, en skummel Lance Henriksen, den gufne sheriffen Ted Raimi og en skog av kjente ansikter fra diverse TV-serier.

Det er en herlig samling forskjellige personligheter her, og du blir godt kjent med de fleste av dem. Arbeidet utviklerne har lagt ned i å gi rollefigurene flere lag og avanserte personligheter har en naturlig funksjon i opplevelsen.

Det gjør virkelig vondt hvis noen av dine favoritter dør.

Underutviklet avslutning

På toppen av dette er muligheten til å være inntil åtte samtidige spillere helt nydelig. Da styrer man hver sin rollefigur og bytter på å holde håndkontrolleren.

Dessverre ramler dette stilige byggverket sammen i den alt for hektiske og underutviklede avslutningen.

Det virker som om utviklerne har sluppet opp for tid eller idéer, kanskje begge deler.

Helhetsinntrykket er derimot ganske bra etter at skuffelsen over avslutningen har lagt seg.

Det er lett å anbefale «The Quarry» til voksne skrekkfilm-entusiaster, særlig hvis du har noen å dele opplevelsen med.

PS: Det er foreløpig kun mulig å dele opplevelsen med andre på samme skjerm. Online-samarbeid kommer i en oppdatering senere i sommer.

NRK anmelder Foto: Supermassive Games Ekspandér faktaboks Spill : «The Quarry»

: «The Quarry» Sjanger : Skrekk

: Skrekk Alder : 18+

: 18+ Plattform : PS5 (testet), PS4, Xbox og PC

: PS5 (testet), PS4, Xbox og PC Utvikler : Supermassive Games

: Supermassive Games Utgiver : 2K Games

: 2K Games Slippdato: 10. juni 2022