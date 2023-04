Det er en fredfull ettermiddag på flyktningleiren på stillehavsøya, og innbyggerne tar imot barn nummer syttini.

Det føles trygt her.

Solens lys reflekterer over havet i det den senker seg og faklene som leder inn mot gruven tennes. Det er på tide å fortelle en historie.

Historien om Tchia.

Tropisk reise

Tchia er en ung jente som begir seg ut på en tropisk reise i håp om å redde faren sin fra den onde tyrannen Pwi Dua.

De unike evnene hennes som sjelehopper gjør at hun kan kontrollere alle slags skapninger og gjenstander hun møter på veien.

I tillegg seiler hun på havet, klatrer på fjellene og svever i luften. Her får jeg assosiasjoner til «The Legend of Zelda»-universet.

Musikk er også sentralt i reisen, og Tchia benytter hver mulighet til å jamme med folket på øyene.

Drit deg ut når du vil

Dette er et visuelt rikt spill som er lett å drømme seg bort i.

Landskapet vi ser, musikken vi hører og historien som fortelles er inspirert av kjærligheten skaperne har til øya de vokste opp, Ny-Caledonia.

Selv om «Tchia» foregår på et fiktivt sted så er det ingen tvil om at spillet er en hyllest til hjemstedet.

Rett og slett et friskt møte med kultur og språk. Ikke bare det, men vi møter også et snev av humor og uhøytidelighet gjennom hele spillet, men også noen større, mer bisarre overraskelser.

Det setter jeg pris på.

Midt i et euforisk øyeblikk, svevende over himmelen som en fugl med svermerisk musikk så har du muligheten til å ja, bæsje og prompe om du vil det.

Jeg liker det.

Tonje tester det nye og freshe spillet Tchia! Har det potensial til å bli hennes nye favorittspill? Du trenger javascript for å se video. Tonje tester det nye og freshe spillet Tchia! Har det potensial til å bli hennes nye favorittspill?

Gøy å være måke

Jeg liker også at jeg kan være hvem eller hva jeg vil. Det er nesten det gøyeste med hele spillopplevelsen for min del.

Du kan svømme som en delfin for å finne skatter i havet, galoppere over fjellet som et rådyr, eller fly som en måke over øyene.

AVSLAPPENDE: «Tchia» har lav vanskelighetsgrad, men de visuelle og musikalske opplevelsene er store. Foto: Awecob

Her er det rom for lek og fantasi eller for en samler å oppdage alt. Fra en stusslig kokosnøtt til et majestetisk reinsdyr.

Animasjonene til dyrene er litt klumsete, men det gjør spillet enda mer sjarmerende i mine øyne.

I en fortryllende horisont med solnedgang springer jeg rundt som en vaglende ku som bæsjer magiske, selvlysende kuler.

Å sjelehoppe funker bra som transportmiddel, men det er kun noen få oppgaver som krever denne funksjonen i spillet.

Her er det mye tapt potensial.

Overkommelig, avslappende og estetisk

Spillet er svært gjennomførbart, kanskje i det enkleste laget?

Dette er ikke et spill proppet med strategiske utfordringer, puslespill og kamper. Oppdagelsesferden er i fokus.

Du har frihet til å velge selv hvilke veier du ønsker å dra for å utforske, samtidig som historien drar deg videre i spillet.

Er du ikke klar for å begi seg ut på neste etappe kan du blant annet kose med dyrene, bygge et tårn av balanserende steiner, jamme på gitaren, øve på å skyte blink og mer.

KLAR FOR EN JAM? Musikalske seanser dukker opp som en rød tråd gjennom hele spillet, og det er opp til deg selv om du vil bidra manuelt. Foto: Awaceb

Du kan velge å spille på ukulelen, eller nyte musikken og oppleve øyeblikket. Dette er en fin og behagelig pause i spillet.

Funksjonen bekrefter imidlertid at spillet ikke er særlig interessert i prestasjonene dine sånn sett.

Høy gevinst for lav innsats

Spillet har noen tekniske skavanker som kan skape noe frustrasjon. Tatt i betraktning at det er et sjarmerende indiespill, er jeg likevel tilgivende når jeg spiller Tchia.

Funksjonene er ikke revolusjonerende, spillet er ikke særlig stort og noen av oppgavene kan for noen fremstå tafatte og enkle.

Er du giret på en skikkelig utfordring, ville jeg senka forventningene.

Et koselig spill

Skru opp volumet for å nyte musikken, opplev en vakker atmosfære og gå inn i sonen. «Tchia» er først og fremst et koselig spill, som kommer til å engasjere de fleste.

Spillet har noe tapt potensial, men plussene er i overtall:

Musikken i spillet er slående vakker, og reisen er idyllisk. I kontrast med noen av de sprø tingene som skjer ellers i spillet, er dette fint og rart på samme tid.

Jeg tar meg selv i å være sjarmert i senk av «Tchia». Det tror jeg du blir også.

NRK anmelder Foto: Awaceb Ekspandér faktaboks Tittel : «Tchia»

: «Tchia» Sjanger : Eventyrspill

: Eventyrspill Utgiver : Awaceb, Kepler Interactive

: Awaceb, Kepler Interactive Utvikler : Awaceb

: Awaceb Plattform : PS4, PS5 og PC

: PS4, PS5 og PC Aldersgrense : 12 år

: 12 år Dato: 21. mars 2023