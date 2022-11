På Jeløya i Moss, ligger den ærverdige, klassisistiske herre­gården Alby. Gården danner rammen rundt Galleri F 15, et av Norges eldste og viktigste visnings­steder for samtidskunst.

I prosjekt «Symbiotiske fortellinger: Alby Alltid Allerede» utforsker Jakob Oredsson nettopp dette helt spesielle stedet.

I et helt år har den svenske kunstneren og scenografen vandret rundt inni bygningen, men også på smale skogsstier, over enger og på svaberg ut mot havet.

På sine vandringer har han dokumentert og plukket med seg natur­elementer.

ÆRVERDIG: Utstillingen kretser om Alby gård og landskapet rundt. Foto: Eivind Lauritzen

Et kaos med en plan

Jeg liker godt at det første som møter i utstillingen er en slags backstage­-avdeling, der vi får et innblikk i prosessen.

Her kan vi se en gigantisk collage av fotografier som viser de tusen tingene kunstneren har plukket med seg på sine turer.

Her henger også et kart over vandringene: Hver tur er tegnet inn som en linje, og hvert funn er markert med en prikk. Et stort bord er fullt av funne gjenstander som mose og søppel, grener og blader.

NATUREN PÅ UTSTILLING: Svenske Jakob Oredsson har vært opptatt av å bringe landskapet inn i galleriet og galleriet inn i landskapet samtidig. Foto: Eivind Lauritzen

Det er et fascinerende, men organisert kaos vi presenteres for.

Et film­kamera er montert i vindus­karmen: Det filmer kontinuerlig himmelen over Alby gård.

Lek med lys

Denne registreringen av lys­forholdene utenfor er brakt inn i hver av utstillingens tre saler på store LCD-skjermer, og er, foruten lysinnfallet fra vinduene, utstillingens eneste lyskilde.

Slik sett endrer opplevelsen karakter alt ettersom når du kommer på i løpet av dagen, og hvordan været er utenfor. Den visuelle forbindelsen mellom inne og ute er svært sentral i denne utstillingen.

Havet, det bleke november­lyset og det digitaliserte himmel­bildet spiller vakkert opp mot hverandre.

LYSET I FOKUS: Ved siden av lysinnfallet fra de store vinduene er de glitrende skjermene utstillingens eneste belysning. Foto: Eivind Lauritzen

Hus og natur i dialog

På gulvet er det plassert fire rektangulære, horisontale LCD-skjermer bestående av skimrende lyspunkter. Her blafrer fotografiene av de tusen gjenstandene forbi.

Vi klarer ikke å dechiffrere de ulike motivene, vi ser bare hvordan lyspunktene skifter farge. Oppå disse glitrende skjermene er de fysiske gjenstandene plassert nitid og arkivisk.

Her ser vi alt fra en taustump og et sjokolade­papir, til en hårstrikk, et vissent blad og en vakker stein.

DIGITALT OG FYSISK: Gjenstandene han har funnet langs havet danner utgangspunkt for den grovpikslede visningen på skjermen, men oppå skjermbildet ligger de fysiske gjenstandene. Foto: Eivind Lauritzen

På gulvet og opp mot veggen har kunstneren plassert større gjenstander: en gammel fender, en morken rot og restene av et hult tre.

Hver eneste av de store gjenstandene er malt ensfarget i en valør som opprinnelig var brukt i interiøret på Alby gård. Slik skaper Oredsson en samtale mellom det gamle huset og kultur­landskapet utenfor.

Et evig bølgeslag

Hvis man lytter nøye, kan man alltid høre havet på Alby, men Oredsson har også hentet en enkelt dønning inn i utstillingen: Et lydopptak av en bølge som kanskje i utgangspunktet varte i tre sekunder, er trukket ut i tid slik at den varer gjennom hele galleriets åpningstid.

GAMMELT VINDU: Oredsson reflekterer ikke bare over landskapet, men over den gamle bygningen. Her har han avdekket et vindu som en gang ga utsyn bort fra den velpleide hagen, og mot den ville, utemmede skogen. Foto: Eivind Lauritzen

Mens jeg lytter til dette tilsynelatende evigvarende bølge­slaget, tenker jeg at Oredssons prosjekt er en form for landskapsmaleri.

Symbiosen som det refereres til i tittelen, henspiller på samspillet mellom arkitektur og natur, samtid og historie.

Skjønnheten i prosjektet ligger ikke i det du ser, men ideene som ligger bakenfor. Det betyr at jo mer du setter deg inn i prosjektet, dess sterkere blir opplevelsen du får i møte med det.

En utstilling som dette krever utvilsomt god formidling. Det er derfor så synd at utstillings­tekstene for det meste er skrevet på et så utilgjengelig kunstspråk at jeg blir usikker på om skribenten selv forstår sin egen tekst.

Jeg håper publikum ikke vil la seg avskrekke av dette, men vil ta seg tid til å fordype seg i dette ytterst interessante kunst­prosjektet.

NRK anmelder Foto: Eivind Lauritzen Ekspandér faktaboks Tittel : «Symbiotiske fortellinger»

: «Symbiotiske fortellinger» Kunstner : Jakob Oredsson

: Jakob Oredsson Sted : F 15, Jeløya

: F 15, Jeløya Dato: 22.10.2022 - 22.01.2023