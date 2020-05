Terningkast 4

Beste låter: «Come Over», «Paris», «Coulda Woulda Shoulda»

Tromsøværingen Dagny har vært nominert til Spellemannpris fem ganger siden debuten med «Backbeat» i 2016, og har produsert pophits som en maskin siden den gang.

Debutalbumet har latt vente på seg, og når vi nå først får ett, er det jommen delt i to. Seks konseptuelt knalltydelige låter utgis i første omgang som A-siden til «Strangers/Lovers».

Den prisverdige Ideen bak Dagnys etterlengtede debutskive er en kronologisk dramaturgi som beskriver utviklingen av et kjærlighetsforhold. Fra den flørtete, spennende og direkte startfasen, til de banale kranglene om rekkefølgen i tacolefsa begynner å melde seg.

Latterlig fengende

På denne A-siden er det «Come Over» som får æren av å beskrive og formidle den umiskjennelige følelsen av kjærlighetens spede begynnelse – tiden når man er fylt av begjær, men ikke vil sende melding først. Åpningslåta er en klassisk, norsk pop-banger: Vers med energisk vokal oppå et filtrert bed av synth, før et enkelt tamburin-slag signaliserer starten på et litt mer energisk pre-chorus som kulminerer i et latterlig fengende refreng. Som seg hør og bør.

Dette er på ingen måte grensesprengende – snarere en trygg formel som man vet funker, men det er jo fanken kjekse meg en grunn til at det funker også. Energien er smittsom og synth-linja sparker fatter'n ut av lenestolen. Denne låta hadde lovet godt for festivalsommeren!

Tekstlig er det også bedre enn man er vant til å forvente av denne typen pop: «You should come over / I’m picturing you when the light hits your face in the morning» er en finfin oppsummering av nervøse sommernetter i fri dressur.

Låt nummer to, «Somebody», holder dessverre ikke like høyt nivå. Den er både musikalsk ukomplisert og tradisjonell i sin tolkning av 2010-tallets store festivalhits à la Robyn. Den er aldri fullstendig uinteressant, men lyrisk er den for klisjéfylt til å videreføre den lovende dramaturgien åpningslåta har åpnet for.

Da funker det bedre å ta noen sjanser som på «Paris» og «Coulda Woulda Shoulda». Her både forsøker – og lykkes – Dagny med å utforske sin egen sjanger i større grad, og byr på forlokkende anslag og interessante arrangementer.

Solid håndverk

Generelt er dette en lovende halvdel av et verk som etter planen skal stå ferdig til høsten, når B-siden slippes.

Med energisk popmusikk laget for å treffe massene er det lett å gå i klisjéfella, men Dagny har gjort et solid håndverk med helheten på A-siden til «Strangers/Lovers». Det føles utvilsomt sammenhengende i all sin enkelhet, og selv om man kanskje ikke får seg noen overraskelser, tror jeg Dagny-fansen blir fornøyd med å få dansa litt igjen.

