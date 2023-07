Flatt og forutsigbart

Hva kaller man en roman som ikke er overdreven nok til å være satire, og ikke subtil nok til å vinne litterær gehalt?

Sjangerforvirret, mislykket, eller bare god gammeldags dårlig?

Den tjueåttende boken til Heidi Linde, «Strak arm», er en slik roman.

Noen partier er så platte at jeg rett og slett må skumme gjennom.

Les også: Perfekte bøker til late sommardagar

Utgangspunktet er spennende nok: avdelingsleder Dyveke får telefon om at faren ikke åpner døren, og ikke har blitt sett på flere dager.

De to neste kapitlene gjør oss kjent med søsknene: Steffen som har mistet jobben, dama og bonussønnen, og Benedikte i Sverige som ligger med sjefen.

Slik beveger handlingen seg fra søsken til søsken, kapittel for kapittel.

Romanens hodepine er den pubertale utvekslingen mellom søsknene, som trer i kraft da de i bokens midtre og største del møtes i forbindelse med farens sykehusinnleggelse.

Dialogen er overtydelig, og personene inngår i en så konvensjonell rolledynamikk at all rom for undring fordufter.

VETERAN: Heidi Lindes debutroman «Under bordet» var blant titlene Gyldendal presenterte for offentligheten da de lanserte sin høstliste i 2002. Den ble en stor suksess for den unge forfatteren. Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB

Forutsigbare karakterer

Trolig er det med hensikt at søsknene, som ikke har kontakt til vanlig, faller inn i gamle, stygge mønstre når de treffes. En så hånlig og selvrettferdiggjørende snakkemåte kan kun en tenåring komme unna med.

Som leser er jeg lettere forferdet, men fremdeles noenlunde engasjert.

Frem til jeg innser at forfatteren ikke kommer til å gjøre personene mindre entydige.

Ikke bare står søsknene og peker (roper) ut karakteristikker til hverandre, de gis heller ikke større spillerom utenfor dynamikken.

Dyveke er og blir den ordentlige storesøsteren, som drikker for å flykte fra ansvarsfølelsen. Steffen er den følsomme mellombroren, Benedikte den hemningsløse lillesøsteren.

Personene er parodisk stereotypiske – en parodi man ler av, ikke med. Replikkene er som hentet ut fra en ungdomsroman:

« – Å faen, sa Benedikte høyt, – snakker vi dop? – Kan du slutte, hveste Dyveke, – det her er ikke gøy!» «Strak arm» av Heidi Linde

Lite oppfinnsom humor

Linde har skrevet mange barnebøker og en ungdomsroman, og blant voksenbøkene finner vi de kritikerroste romanene «Nu, jävlar!» og «Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet».

Begge foregår i det vanlige livets eksistensielle dramatikk, og inneholder en del gjenkjenneligheter som har blitt beskrevet som underholdende.

«Strak arm» ligger i samme bane.

Men når humoren baserer seg på å vise frem situasjoner alle er godt kjent med, uten brodd eller friskt perspektiv, blir den for enkel.

Et eksempel på den typen samtidsobservasjon som ikke er vittigere enn den er velkjent, er tenåringsdatteren som sier cringe og squad (for øvrig et utdatert begrep), og en trettiårig gymlærer med caps som sier sykt smooth om et eller annet på «Snap».

Bli bedre kjent med Heidi Linde i Sommer i P2:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Sommer i P2: Heidi Linde».

Dårlig beskrivelse av ereksjon

Romanen er jevnt over så eksplisitt at den ikke gir leseren rom til selv å trekke linjer. Det skal for eksempel ikke være den minste tvil om at engstelige Steffen er tilbake i sitt redde barne-jeg:

«Steffen, tolv år, fanget i en mannskropp, flakker med blikket mens han krøller boblejakka på fanget.» «Strak arm» av Heidi Linde

At ord stadig settes i kursiv bidrar til en tenåringsaktig, ironisk distansert og animert tone, der det insisteres fram et alvor på en alt annet enn subtil måte.

Mange ganger blir det smør på flesk:

«Og alt Dyveke kjenner er den lammende resignasjonen.» «– Du vet faen meg ingenting om hvordan jeg lever! sier Benedikte høyt.» «Strak arm» av Heidi Linde

Hadde beskrivelsene i det minste vært originale, men nei, folk blir rødflammete på halsen seks-sju ganger, og folk vippes (ikke) av pinnen igjen og igjen.

Apropos: ereksjonsbeskrivelsen i romanen gir ikke mening og virker mer basert på et kvinnelig kjønnsorgan. Alle med den slags anlegg kan jo selv bedømme:

«(...) det brer seg varmt utover fra et punkt i pungen». «Det strammer lett til i pungen». «Strak arm» av Heidi Linde

Overtydelig budskap

Veien til romanens rørende budskap om at forsoning er mulig, er lang og kjedelig.

Bøker bør strengt tatt ikke ha budskap, det blir alt for pedagogisk til å fungere kunstnerisk.

Spørsmålene som stilles i «Strak arm» – er blod tjukkere enn vann? – blir ikke behandlet litterært, men heller stilt for å gi et skinn av eksistensielt alvor.

Det som er ment som skarpt eller inderlig faller pladask, som dette usedvanlig naive bidraget til velferdsdiskusjonen:

«Det jamres og kjeftes, tenker Steffen, så glemmer man kanskje alt dette som faktisk fungerer. For når det røyner på, når det virkelig skjærer seg på den ene eller andre måten da blir man virkelig tatt vare på.» «Strak arm» av Heidi Linde

Til informasjon får Steffen sparken, og hans søknad om stønad blir innvilget uten engang et møte med NAV. Heldig, han!

«Strak arm» er så lettfattelig at den tar bort lesningens aller største glede, som er å se og skape egne forbindelser. Slik er boken passiviserende, og dermed lett å legge fra seg.