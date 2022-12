Kanskje er det slik at vi alle har vår egen private mytologi. Med steder, mennesker og begivenheter som får nærmest hellig status, historier vi vil fortelle, igjen og igjen.

For den danske forfatteren Søren Ulrik Thomsen er et slikt mytisk sted Store Kongensgade 23.

Dette var stedet han og familien flyttet til da han var seksten, i 1972. Han skulle bo der bare i ett år. Men når han flytter ut, er det som om Store Kongensgade 23 flytter inn i ham.

Dette blir stedet som livet hans «dreier» seg om, det er omdreinings­punktet, stedet der spissen av passeren ble plassert.

Så hva var det som skjedde? Ifølge essayet, overraskende lite. Thomsen skriver faktisk ikke mye om det, han ser ikke ut til å huske spesielt mye heller.

Jo, det er riktignok et par obligatoriske sider her om dikterens første knull, med den deilige Jane, som boken er dedikert til.

Ellers ser det ut til at mye av denne tiden er tapt bak glemselens slør, eller kanskje vi skal si det ligger skjult i mytologiens tåke.

VETERAN: Danske Søren Ulrik Thomsen er langt fra noen debutant. Han har mange priser og bøker på CV-en. Under den danske litteraturfestivalen LiteratureXchange Festival 2022 holder han opp sin diktdebut fra 1981. Foto: HREINN GUDLAUGSSON / CC BY 4.0

Et ømt portrett av en mor

Paradokset ligger i at den sytten­årige Søren Ulrik Thomsen fant seg selv, omtrent samtidig med at moren hans forsvant.

For det er på denne tiden, i Store Kongensgade 23, at moren Hanne Thomsen synker ned i en mørk depresjonen, en sinnslidelse det skulle ta henne år å komme ut av.

Moren var et språk­menneske, en dikter, som i de friske periodene av livet jobbet på kontor.

Det er ikke å trekke det for langt å si at Søren Ulriks språk­begavelse og forfatter­skap er tett knyttet til morens kjærlighet til språket og litteraturen, og også til hennes dype psykiske problemer.

Thomsen leverer med denne boken et ømt og høyst levende mors­portrett av henne.

I essayet må faren finne seg i å spille annen­fiolin. Mest fordi han fungerer så godt, han hører nemlig hjemme i livet og er veltilpass i verden.

Slik beskriver Søren Ulrik Thomsen den aldrende faren:

Kunne man bare bli gammel på den måten, tenker jeg, men jeg er ikke ham, for i motsetning til meg er han ikke selvopptatt, men opptatt av alt rundt seg: Men på den annen side er han heller ikke meg, som sitter og skriver igjen, noe man neppe gjør når regnskapet mellom en selv og verden så godt som går opp. Søren Ulrik Thomsen

Psykiatriens middelalder

Faren var den stabile, likevektige som syklet plystrende til banken hver dag, og holdt familien i gang, både mentalt og økonomisk.

Han blir overskygget av det øredøvende mørket til moren. Hun setter sitt preg på hverdagen i den lille familien, selv om hun i mange år ikke er hjemme, men går inn og ut av ymse institusjoner.

Etter mange år på denne måten og flere selvmords­forsøk (og stadige oppfordringer til faren om å gå fra henne og starte et nytt liv) blir Hanne Thomsen plutselig kurert.

Ifølge sønnen er det omsider en psykolog som tar seg tid til å sitte ned for å faktisk høre på hva hun sier.

Dette gir dikteren anledning til å levere noen mer eller mindre velrettete spark mot psykiatrien, et par salver han åpenbart har lengtet etter å levere (det tjuende århundre som psykiatriens middel­alder!)

Der betyr ikke at siste ord er sagt i den evig­lange diskusjonen om terapi eller kjemi, av typen: Har du hatt en traumatisk barndom, eller vil du ha lykkepiller?

Men uansett, skal man aldri under­vurdere den terapeutiske effekten av en god utblåsning.

Siss Viks bokbrev: En robot skriver juledikt

Storm ­ forelsket i stor ­ byen

Selv husker jeg Søren Ulrik Thomsen fra nettopp det tjuende århundre, fra da han fortsatt var en relativt ung, særdeles urban åttitalls­dikter.

Han var kjent for debuten «City Slang», en dikt­samling jeg assosierer med stikkord som teenagers og containers.

Dikteren var storm­forelsket i storbyen, som bare en ung innflytter fra provinsen kan være det. Her markerer også Store Kongensgade 23 skillet, det var den første gang familien bodde innenfor den pulserende stor­byen København.

Thomsen har i ettertid delt sin tid mellom å skrive dikt og essays, og naturlig nok skriver han essays med et tydelig poetisk gehør, med stor følelse for ordenes lyder og valører.

Det er til tider stor formulerings­kunst. Thomsen skriver noen setninger, eller perioder, som er altfor lange til å bli memorert. Men for noen tanke­sprang!

Han lirer av seg de rene jazz­improvisasjoner, eller ekvilibristiske drible­serier, altfor lange og outrerte, må vi tro, til å bli sitert i sin helhet, eller å bli beundret i provinsen.

På terskelen av livet

Dette essayet har blitt en slags impresjonistisk selv­biografi, som sier mye om hva et menneske er og hvordan det blir til, og ikke minst, hvordan det etter hvert forsvinner.

Så om Store Kongensgade 23 er Søren Ulrik Thomsens lengsel tilbake til fortiden, hva er det da det står for?

Vel, som et mytologisk sted er det åpenbart ikke åpent for en entydig tolkning.

Men en del av svaret er at denne leiligheten står for en lengsel tilbake til sytten­åringens følelse av å stå på terskelen av livet, at verden, storbyen og poesien ligger åpen.

Nostalgien er, blant annet, savnet etter fremtiden.

NRK anmelder Foto: Forlaget Press Ekspandér faktaboks Tittel: «Store Kongensgade 23»

«Store Kongensgade 23» Forfatter: Søren Ulrik Thomsen

Søren Ulrik Thomsen Sjanger: Essay

Essay Oversetter: Hilde Rød-Larsen

Hilde Rød-Larsen Antall sider: 96

96 Forlag: Press

Press Dato: 2022