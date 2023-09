Vi skal rundt 300 år frem i tid. Jorden har for lengst blitt ubeboelig, og menneske­heten har funnet nye hjem ute i verdens­rommet.

NY START: Byen New Atlantis er høysetet for den nye tidsalderen når Jorden har blitt ubeboelig. Foto: Bethesda Softworks

Du styrer en gruve­arbeider som i spillets åpnings­sekvens finner en mystisk gjenstand av tilsynelatende ikke-menneskelig opphav.

Det blir din jobb å nøste opp i mysteriet, sammen med dine nye venner i den eventyr­lystne gruppen Constellation.

Det er her «Starfield» starter. Så følger et episk rom­eventyr bygget på en grunn­mur av vitenskapelige teorier og eksisterende rom­teknologi.

Og det er gode nyheter. Jeg sluker «For All Mankind», «Foundation» og «Interstellar». Jeg elsker sci-fi-spill som «Returnal», «Outer Wilds» og «No Man’s Sky».

På papiret er «Starfield» drømme­spillet.

Hardbarket sci-fi

Aller best er det når det forteller engasjerende og spennende historier med mange vendinger og forskjellige utfall basert på spillernes valg.

Akkurat som i andre åpne rolle­spill vil valgene du tar, styre hendelser i den retningen du selv ønsker.

NASA-ROMANTISERING: Teknologien i Starfield fremstår som en troverdig videreutvikling av dagens faktiske romteknologi og forskning. Spillet har mange kjærlige nikk til NASA. Foto: Bethesda Softworks

Du kan for eksempel velge om du vil bli en pirat, om du skal samarbeide med myndighetene om å stanse piratene, eller om du skal fly en lang bue rundt begge deler.

Alle valg du tar, bringer dessuten med seg små og store etiske vurderinger som ofte har konsekvenser for historien.

ER VI ALENE? De mystiske gjenstandene du leter etter i Starfield kan representere det neste store gjennombruddet for menneskehetens plass i universet. Foto: Bethesda Softworks

Det gjelder også i spillets hoved­historie, som er det bankende hjertet i opplevelsen. Her leter du etter disse mystiske gjenstandene og får raskt en følelse av at utfallet vil ha stor påvirkning på denne verdenen.

Men det er mange andre fengende historier i «Starfield» også.

Fristelsene til å sette sin egen kurs står i kø, og du blir ofte rikelig belønnet for å ta regien selv.

Du kan bli en slags sheriff, en spion eller en fryktet pirat. Du kan bli en handels­reisende, en smugler eller en dusør­jeger.

Og du kan sette av tid til å bli bedre kjent med kollegaene dine i spillet. Det er mulig det får romantiske overtoner hvis du spiller kortene dine riktig.

NYE VENNER: Du kan bli kjent med mange rollefigurer i Starfield, og jo mer du engasjerer deg i disse, jo tettere og mer intimt blir forholdet. Foto: Bethesda Softworks

Hvem vil du være?

Den samme friheten finner du i din egen rolle­figur. Du velger selv hvor du skal plassere ferdighets­poeng og hva slags oppgraderinger du vil installere på rom­drakt, våpen og romskip.

Vil du fokusere på skyting og action? Utforsking og kartlegging av fremmede planeter? Basebygging? Romkamper? Sniking? Hacking og teknologi?

Ja, da bygger du etter det, og får en spillopplevelse som blir unik for deg.

Dette skaper også noen utfordringer.

Spesialisering i bruk av skyte­våpen eller sosiale ferdigheter hjelper sjelden i rom­kamper, for eksempel, som da kan bli en øvelse i frustrasjon.

Det tar også ganske lang tid før du låser opp ferdigheter og egenskaper som gjør den mekaniske opplevelsen bedre. Det betyr at starten av spillet er ganske svak, og det tar seg ikke skikkelig opp før etter 10–15 timer.

Samtidig gir det mening at du ikke kan bli god i alt samtidig.

Den tidkrevende og omfattende reisen gjennom det massive ferdighets­treet til «Starfield» er en forlokkende grunn til å bli værende.

Gåsehud i verdens ­ rommet

Når det gjelder historiene du følger, historiene du lager selv og friheten du får til å gjøre dette til din verden, leverer «Starfield» med andre ord så det holder i massevis.

Ofte leverer det også på løftet om å være den ultimate opplevelsen for sci-fi-nerder som meg.

Det er mange gåsehud-øyeblikk i spillet, for å si det sånn.

UT PÅ TUR: Rollefiguren til NRKs anmelder har landet på en iskald planet et sted langt ute i verdensrommet. Foto: Rune Fjeld Olsen / Bethesda Softworks

Men grunnen til at jubelen min ikke går helt gjennom taket, er at utforskingen av 1000 planeter og måner ikke har mye for seg. Der er «No Man's Sky» mye bedre.

«Starfield» har ingen land­kjøretøy. Ingen muligheter til å fly over landskapet. Motivasjonen til å lage kule baser der du vil er begrenset. Reisen er i stedet oppstykket av filmatiske sekvenser.

Konsekvensen er at planetene og månene blir statiske kulisser. Det oppleves som om en endeløs rekke av fantastiske rom­opplevelser rives ut av spillet når du bare hurtig­reiser fra sted til sted.

FLATE KULISSER: Utforskingen av de 1000 planetene og månene i Starfield er ikke i nærheten av like givende og spennende som bilder kan gi inntrykk av. Foto: Bethesda Softworks

Jeg synes også rollefigurene du møter i blant annet «Baldur’s Gate 3» og «Cyberpunk 2077» er mange hakk mer levende enn de du møter i «Starfield». Det legger en liten demper på helhets­inntrykket.

«Starfield» er ikke den definitive rom­opplevelsen jeg hadde håpet det skulle være.

Men jeg kan leve med det. For på sitt beste er det unektelig en berusende, intravenøs cocktail av NASA, Carl Sagan og «Interstellar».

Jeg trives godt i frontlinjen av menneske­hetens utforsking av verdens­rommet, som en slags intergalaktisk Thor Heyerdahl krysset med en dæsj Han Solo.

PS: «Starfield» er tilgjengelig i 60 bilder i sekunder på PC og 30 bilder i sekundet på Xbox Series X og S.

NRK anmelder Foto: Bethesda Softworks Ekspander/minimer faktaboks Tittel : «Starfield»

: «Starfield» Sjanger : Action-rollespill, science fiction

: Action-rollespill, science fiction Plattform : PC, Xbox Series X/S

: PC, Xbox Series X/S Utgiver : Bethesda Softworks

: Bethesda Softworks Utvikler : Bethesda Game Studios

: Bethesda Game Studios Designer : Emil Pagliarulo

: Emil Pagliarulo Aldersgrense : 18

: 18 Dato: 6. september 2023

Hei, sci-fi-venner! Jeg er frilanser og skriver om spill for NRK. Til daglig jobber jeg i Level Up Norge. Andre sci-fi-favoritter jeg har anmeldt er «Returnal», «Sable», «Solar Ash» og «Callisto Protocol». Alle spillanmeldelsene fra NRK finner du her.