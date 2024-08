Laber «Star Wars»-action

Jeg liker «Star Wars», naturligvis gjør jeg det.

Men det bør nevnes at jeg synes dette snart 50 år gamle sci-fi-universet er aller best når føttene plasseres på bakken.

TV-serien «Andor» og filmen «Rogue One» er klare favoritter.

Det har gitt meg ekstra høye forventninger til «Star Wars Outlaws».

Spillet har en helt nyskrevet historie som foregår mellom «Imperiet slår tilbake» (1980) og «Jediridderen vender tilbake» (1983).

Dødsstjernen til Imperiet har nettopp blitt smadret av Luke Skywalker og motstands­bevegelsen, noe som skaper muligheter for den kriminelle under­verdenen i skyggen av den pågående krigen.

Sjarmerende tyv

Du følger Kay Vess, en gate­smart tyv med hjertet på rett plass. En likandes rollefigur som står skulder ved skulder med rolle­figurer som Han Solo og Cassian Andor.

Hun kommer på kant med den hensyns­løse gjeng­lederen Sliro og må flykte fra hjem­planeten sammen med sin trofaste følges­venn Nix.

Det er opptakten til en «Star Wars»-opplevelse som blander åpen verden-utforsking av vakre planeter og måner med sniking, kriminelle allianser, laser­pistol-skyting og kamper i verdens­rommet.

DU ER HENNE: Kay Vess beskrives som en lykkejeger fra casinobyen Canto Bight på planeten Cantonica, og er på utkikk etter et stort kupp som hun kan leve rikt og lenge på. Foran henne venter et eventyr hun neppe hadde sett komme. Foto: Ubisoft Nix er et lite dyr av arten merqaal, og bestevennen til Kay. Han er hennes lojale kompanjong, og fungerer som en liten hjelper i spillet. Foto: Ubisoft Sliro er lederen av det kriminelle nettverket Zerek Besh, som har hovedkvarter i Kays hjemby Canto Bight. Han er spillets hovedskurk, og plasserer en dusør på hodet til Kay. Foto: Ubisoft ND-5 er en kommando-droide som deltok i klonekrigene og nå er en slags «frilanser» som tar ymse oppdrag. Han er blant Kays (altså dine) støttespillere. Foto: Ubisoft Vail er en hardbarket dusørjeger, og er ansatt av skurkene i Zerek Besh til å jakte etter Kay. Foto: Ubisoft Jaylen Vrax er en våpenselger og profesjonell kriminell, og ikke minst erfaren med å gjennomføre store kupp av sorten Kay ønsker å gjøre. Foto: Ubisoft

Målet blir etter hvert å samle en kapabel gjeng for å gjøre det ultimate innbruddet. Kay skal robbe Sliro for alt han eier.

Vi snakker altså om en historie og en såkalt heist-opplevelse som ligger i gate med «Ocean’s Eleven».

Med åpenbar inspirasjon fra nevnte «Rogue One» og TV-serien «Andor».

Kjent og kjært

Og det er en veldig god «Star Wars»-opplevelse dette her.

Miljøene er stilige, historien er spennende, rolle­figurene er gode, musikken gir den riktige stemningen og det føles virkelig som om man er på et omfattende eventyr i en kjent og kjær galakse langt, langt unna.

SER BRA UT: «Star Wars Outlaws» byr på veldig stilige omgivelser og klarer å skape et autentisk «Star Wars»-univers. Det er dessverre ikke nok. Foto: Ubisoft Foto: Ubisoft Foto: Ubisoft Foto: Ubisoft Foto: Ubisoft

Ikke minst får du også noen nydelige nikk til film-universet, særlig når du tar turen til Tatooine for å (blant annet) stikke innom Jabba the Hut.

Men dessverre er det ikke et like bra spill.

Snikingen er som regel lite engasjerende og blir altfor ofte ødelagt av merkelig fiende-oppførsel og plutselige shootouts – som heller ikke fungerer særlig godt.

De åpne miljøene er kjedelige å utforske, selv om de er nydelige å se på.

Det er lite spennende å finne utenfor hoved­historien, og det å kjøre rundt på Kays svevende motor­sykkel er frustrerende.

For de yngre

Det føles rett og slett som om jeg spiller en svakere versjon av langt mer vellykkede spill i samme gate, som «Horizon»-spillene eller «Dishonored», for eksempel.

«Star Wars Outlaws» har riktignok lavere alders­grense enn disse, og kan fungere fint som en bro mellom «Lego Star Wars» og «Grand Theft Auto Online» for yngre spillere.

FORBLI USETT: Det er mye sniking for å unngå å bli sett av fienden i «Star Wars Outlaws». Foto: Ubisoft Denne snikingen blir man lei av, mener NRKs anmelder. Foto: Ubisoft Snikingen resulterer ofte i pistolkamper som heller ikke er spesielt engasjerende. Foto: Ubisoft

Det er også et plass at opplevelsen er såpass autentisk «Star Wars», jeg blir unektelig sjarmert av både rolle­figurene, settingen og historien.

Men som spill­opplevelse er ikke akkurat «Star Wars Outlaws» spesielt minneverdig.

PS: «Star Wars Outlaws» lanseres på PS5, Xbox Series X/S og PC på fredag. Spillet er testet på PS5.

Høstens heteste spill

NRK anmelder Tittel: «Star Wars Outlaws» Utvikler: Massive Entertainment Utgiver: Ubisoft Sjanger: Action-eventyr Plattform: PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Utgivelsesdato: 2024 Aldersanbefaling: PEGI 12 år