Den 17 år gamle Miles Morales slentrer ned gaten i Harlem, New York City, til tonene av seig hiphop. Det er som om hele nabolaget følger rytmen hans. Alle kjenner alle.

Men de kjenner ikke til hemmeligheten hans. Han er nemlig Spider-Man han også, den andre i byen.

Miles Morales ble usedvanlig godt tatt imot av fansen da han ble introdusert i tegneserien i 2011, og minst like godt tatt imot i den briljante filmen «Into the Spider-Verse».

Det har ligget i kortene at han ville dukke opp som en spillbar Spider-Man også, etter at han ble bitt av en radioaktiv edderkopp i det to år gamle «Marvel’s Spider-Man» på PlayStation 4.

Nå har han altså fått sitt eget spill. Et lanseringsspill på PlayStation 5, til og med!

HEFTIGE KREFTER: Miles Morales kan bygge opp kraftig energi i kroppen og bruke det når han slåss og løser oppgaver. Foto: Sony Interactive Entertainment HVERDAGS-HELT: Blant de mange sideoppdragene i Spider-Man: Miles Morales, kan du hjelpe innbyggerne i New York City med å finne kattene deres. Foto: Sony Interactive Entertainment KUL SLÅSSING: Kampene i Spider-Man: Miles Morales er akrobatiske og veldig kule - men du kan også velge å bruke utspekulert sniking når du slåss. Foto: Sony Interactive Entertainment

En nydelig Marvel-opplevelse

Harlem-røttene til Miles går som en sterk, rød tråd gjennom hele spillet. Men når Peter Parker (den originale Spider-Man, naturligvis) reiser på ferie, blir ansvaret til Miles plutselig utvidet. Det som venter er en nydelig Marvel-opplevelse.

Historien er mye kortere og mer fokusert enn i forgjengeren, men du kan velge å kose deg med en hel haug med valgfritt side-innhold.

Miles må ordne opp i gradvis mer kompliserte familieforhold, hjelpe fortvilede innbyggere med å stanse tyver eller å finne kattene deres, stanse bankranere og kose seg med utfordringer som gir ham enda bedre superkrefter.

Mens han samtidig prøver å redde byen fra skurker med onde hensikter.

Og disse kreftene er like fantastiske som i forgjengeren. Mer fantastiske, til og med!

Du har hele det akrobatiske registeret til Peter Parker, og får i tillegg leke deg med elektriske krefter som er ganske så spektakulære.

Alt dette foregår i en vakker versjon av New York City, noe som blir markant løftet med 4K og HDR på PlayStation 5-konsollen (du kan også velge å spille med 60 bilder i sekundet uten dette grafikk-løftet).

Den ekstremt tilfredsstillende spillbarheten får derimot skarp konkurranse av det mer jordnære. Miles Morales er nemlig en rollefigur jeg ble innmari glad i, han er godt realisert og tvers gjennom sympatisk.

UNG HELT: 17-åringen Miles Morales blir bitt av en radioaktiv edderkopp, og lignende superkrefter som Peter Parker. Han blir dermed New York Citys andre Spider-Man, med base i Harlem. Foto: Sony Interactive Entertainment

På høyde med de beste filmene

Egentlig er hele rollegalleriet bra her. Den glimrende dialogen, de spennende rollefigurene og den spennende historien gjør Spider-Man: Miles Morales til en interaktiv Marvel-film, rett og slett.

Det er en opplevelse fullt på høyde med Tom Holland-filmene, selv om det begynner å sette seg en viss forutsigbarhet rundt historiefortellingen i Marvel-universet nå. Det er noen vendinger her som ikke akkurat kom ut av det blå.

Det var mange som måtte gni seg i øynene da Marvel’s Spider-Man dundret inn på PlayStation 4 for to år siden. Spill basert på store merkevarer fra andre medier er nesten aldri skikkelig gode.

Som regel er det hard profitt, ikke det kunstneriske eller kreative, som er motivasjonen bak å lage spill som dette.

Så feil kan man ta – i dette tilfellet.

«Spider-Man»-spillet til Insomniac Games (utviklerne av PlayStation-favorittene Spyro og Ratchet & Clank) var ikke bare bra, det regnes som et av de aller beste spillene på hele PlayStation 4-konsollen.

«Spider-Man: Miles Morales» er like bra som forgjengeren.

Det er en mer spisset spillopplevelse enn forgjengeren, og er nesten mer som en utvidelse enn en ny og helt selvstendig oppfølger. Men det leverer en konstant strøm av bunnsolid kvalitet, heftig underholdning og engasjerende hendelser.

En god start for den nye spillkonsollen PlayStation 5, for å si det sånn.

Anbefalt videre lesing: