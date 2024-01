Bli med på lesefest!

Også bokstaveleg. «Søstrene» startar på fest.

Det er nyttårsaftan 1999-2000.

Ina (24), Evelyn (21) og Anastasia (19) har nett snike seg forbi den endelause køen inn til den kulaste festen. Dei er søstrer. Litt like. Men mest ulike.

Flinke Ina likar fornuftig planlegging. Karismatiske Evelyn hamnar alltid i sentrum. Ville Anastasia har ein enorm, utagerande energi.

Ina veit korleis slike festar pleier å ende: Ho går tidleg heim. Dei andre blir.

Men denne kvelden skjer noko uventa. Ina møter ein mann. Som er interessert i henne! Ikkje i søstrene hennar!

Korleis vil dette ende? Den svenske forfattaren Jonas Hassen Khemiri har hekta meg effektivt på kroken. Der blir eg hengande.

SAMAN MED KRONPRINSESSA: Jonas Hassen Khemiri har hatt ein veldig suksess som forfattar, heilt sidan debuten med «Ett öga rött» i 2003. Her er Khemiri saman med kronprinsesse Mette-Marit i 2016. Foto: Ole Kristian Årdal / NRK

Livet med stor L

«Søstrene» er ein stor roman. Heilt konkret, og i biletleg forstand.

Over 650 sider. Sju tidsplan, pluss tilbakeblikk og frampeik. Fire hovud­personar. Ein haug statistar, med og utan band seg imellom.

Vi skal til Stockholm, Tunisia og New York. Men også innom svenske stugor ved kysten, bryllaup i Sør-Tyskland, kaféar i småby-Sverige, ein svipp­tur til Paris.

Kvardagar og festdagar. Tilfeldige treff og planlagde møte.

Det handlar om å vere familie. Vere venner. Om stadane og kva dei betyr for oss, og om linjene vi dreg gjennom livet. Samanhengane vi søker. Kva idear ber vi med oss? Og kvifor?

Khemiri skriv om kjærleiken. Om misunning. Sorg. Om reisene og opplevingane. Trauma. Men også draumane. Gleda!

Kort oppsummert: «Søstrene» er ein roman om sjølve Livet, med stor L.

Leikar med «sanninga»

Den viktigaste av dei fire hovudpersonane – med dei tre søstrene på delt andreplass – heiter Jonas Khemiri.

Tilfeldig? Ikkje akkurat.

«Søstrene» er også ei bok som leikar mykje med dikting og sanning.

Forfattaren Khemiri har gitt forteljaren Khemiri mange trekk som gjer at dei to liknar veldig. Likt namn. Lik utsjånad. Lik familiebakgrunn. Like opphald i dei same landa.

Eit fiffig grep. Det som skjer då, er nemleg at eg lettare kjøper også resten av historia som «sann». Som «verkeleg».

Men kan det ein forfattar – eller kven som helst – fortel vere sant? Eller vil ei forteljing alltid vere nett det – ei forteljing, ulik den verkelege verda.

Indirekte er det slike spørsmål Khemiri balar med. Slike tankar han opnar for. Sjølv om han aller først og fremst verkar oppteken av å fortelje ei god historie.

«Amerikansk» roman

«A good read», kallar dei slike store forteljingar i USA. Eller «a great American novel».

«Søstrene» innfrir begge omgrepa. Sjølv om boka er svensk.

Romanen er rett nok innom New York i fleire omgangar. Men også skrivemåten er «episk amerikansk». Khemiri hektar ledd på ledd. Med komma. Ikkje punktum.

Som då Jonas er elleve år, og faren hans forlèt familien. Setninga startar før og sluttar etter dette utdraget:

«fra og med nå, uten pappa på familie­bildene, så ville vår eksistens i vår hvite, tennis­spillende, piano­øvende, salme­syngende, hvite, svenske middel­klasse­familie bli for­vandlet til et mys­terium, vi så ut som om vi var adop­tert, vi så ut som om vi hørte hjemme et annet sted, og fra dette øye­blikket skulle vi ønske vi var et annet sted, i hvert fall jeg, jeg vil fortsatt være et annet sted, uansett hvor jeg befinner meg, har jeg en drøm om å være et annet sted, der jeg kan passe bedre inn, et annet land, en annen by, en annen bok, en annen verden»

FÅTT DEI FLESTE PRISAR: Jonas Hassen Khemiri er ein av dei mest feira svenske forfattarane i sin generasjon. Han er blitt tildelt Augustprisen og P.O. Enquists pris, og vore nominert til fleire internasjonale litteraturprisar. Romanane heiter «Montecore» (2006), «Jeg ringer mine brødre» (2012), «Alt jeg ikke husker» (2015) og «Pappaklausulen» (2018). Foto: Stephanie De Sakutin / AFP

Forbanna søstrer

Jonas sitt forhold til faren er eit viktig tema romanen igjennom. Røter og identitet òg. Jonas kjenner seg utanfor. Annleis. Berre i korte glimt høyrer han til.

Søstrene Ina, Evelyn, og Anastasia har eit komplekst forhold til mora si. Og til framtida. Dei lever med ei forbanning over seg. Det har mor sagt.

Forbanninga er at alt dei elskar, skal bli tatt frå dei.

Jonas fascinerest av forbanninga. Og av søstrene. Han høyrer om dei første gongen då han er fem-seks år. Då han er elleve, møter han dei.

Sidan flyttar søstrene vidare. Men Jonas er framleis fascinert av dei.

Annakvart kapittel fortel Jonas si historie, i eg-form. Annakvart kapittel høyrer vi om ei av søstrene, i tredjeperson.

Innimellom tvinnar dei to trådane – Jonas og søstrene – seg saman.

Likskap og fellesskap

Her er parallellar og speglingar. Dei er alle svensk-tunisiske, med ein forelder frå kvart land. Om lag like gamle. Ei stund bur dei i same bydel i Stockholm. Både Jonas og ei av søstrene er innom Tunisia. Jonas og ei anna søster er innom New York. Alle søstrene har eigenskapar Jonas kjenner igjen i seg sjølv.

Men kan det hende at likskapane er der fordi det er Jonas som fortel om søstrene?

«Søstrene» er nemleg ein roman om å leite etter fellesskap. Om å kjenne seg grunnleggande einsam. Kor tett kjem vi eigentleg på kvarandre?

Tida og framtida

Det er dessutan ein roman om tid. Om kjensla av at ho går fortare og fortare. At det er stadig lenger mellom dei verkeleg viktige, skjellsetjande opplevingane.

Khemiri let temaet speglae seg i romanstrukturen: Han gjer nedslag i sju år, men fortel om ein kortare og kortare del av det året jo eldre søstrene og Jonas blir.

Nok eit fiffig grep, som fungerer.

Kunne romanen vore kortare enn 656 sider? Ja. Men han kunne også vore lenger.

Hender det at Khemiri forklarer litt meir enn han treng? Ja. Men det er lett å tilgi. Han let meg oppdage mykje sjølv også.

«Søstrene» er ei rik og raus forteljing.

Her er nydelege einskildscener. Det er spanande å utforske linjene Khemiri drar gjennom tida, gjennom stadane, gjennom livet.

Framtida veit vi ingenting om, minner «Søstrene» oss på. Så det er liten vits å leve i frykt.

Livet – med stor L – pågår no. Lev vel!

