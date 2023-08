Oljens mektige trollspeil

KRUSIFIKS: Hvordan skal vi forstå disse prosjektene? I drømmetydning, for eksempel, er arkitektur gjerne et bilde på rom i sjelen. Det sorte speilet har noe gåtefullt, man får opplevelsen av at noe ligger under overflaten, erindringer som er trengt ned i dypet. Kanskje det lyse vindusrektangelet kan ses som et glimt inn i det som er skjult og fortrengt?

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter