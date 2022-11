Politisk sett kan vi trygt si at Mazdak Shafieians foreldre befant seg på feil side til gal tid. Å være kommunist i en mindre by vest i Iran midt under Iran-Irak-krigen rundt 1987 var rett og slett livsfarlig.

Foreldrene mistet jobbene sine i forbindelse med islamiseringen av universitetet.

Onkelen, som er skuespiller, stod heller ikke høyt i kurs. Hans tante forsvant på en måte som bringer tankene til Mahsa Amini. Hun døde i moralpolitiets varetekt i september. Den hendelsen var utløsende årsak til dagens opprør i Iran.

Rustne biler og flyalarmer

Shafieian kaller sin fortelling i «Skinnende døde» et erindringsarbeid. Det handler om å pusle sammen erfaringer han hadde som syvåring.

Fruktene av arbeidet blir porsjonert ut i fortettede avsnitt. Jeg får opplevelsen av å befinne meg på innsiden av ayatolla Khomeinis islamske republikk.

Vi humper av gårde i baksetet på rustne biler med denne lille familien som stadig må på jakt etter nye leiligheter. Vi er i klasserommet når flyalarmen går og elevene forsøker å komme unna de kjemiske bombene til Saddam Hussein. Vi er med til en kafkask klageinstans, der foreldrene prøver å få en forklaring på hvorfor de mistet jobbene sine.

Det hele blir fortalt fra et nåtidsnivå, der Shafieian vandrer rundt i Oslo som voksen.

Krigsleker med fyrstikker

Fascinert blir jeg sittende og studere hva som befinner seg av bilder og informasjon i de enkelte avsnittene.

Barn leker krigsleker med fyrstikker, bygger ødelagte byer. I et annet avsnitt kommer bøkene til syne, forbudt litteratur som faren enten må brenne eller plassere hos en slesk slektning som selger dem videre.

Dette veldige gamle persiske riket kommer til syne som en eldgammel skriftkultur det er om å gjøre for de nye makthaverne å ødelegge. Historien blir overlevert gjennom foreldrenes fortellinger og nattahistorier til syvåringen og hans søster, og lindrer krigstraumene de har blitt utsatt for.

Sobert bokmål

Språket i romanen er et kapittel for seg. Her er absolutt ingenting av den glupske lysten til å synliggjøre et mangfold av sosiolekter og språk, slik vi i de senere årene har sett hos andre forfattere med flerkulturell bakgrunn.

Shafieian skriver et sobert bokmål. Det er billedrikt, slik det gjerne blir når en poet debuterer som romanforfatter.

Men det hele er begrunnet i ønsket om å finne et gyldig språk for barnets synsvinkel. Da kan det ikke gjøres unødig komplisert. Da må det sies enkelt:

Og jeg går videre, i villrede og indre vakling, som en følge av å nærme meg slutten av denne boken, og årene jeg har brukt på å utføre dette erindringsarbeidet, dels plaget og tynget, og dels med spede skjær av lykke: at livet mitt ikke har vært forgjeves, at jeg ikke har vært forgjeves. Fra «Skinnende døde» av Mazdak Shafieian

Mangler reisen til Norge

Men hvordan havnet så denne familien i Norge? Den historien blir vi snytt for. Er det slik at den reisen er fortalt tilstrekkelig mange ganger – av andre? Er det ikke mer å tilføye?

Selve flukten nordover fra Iran (og livet etterpå) er skildret av landets stortingspresident Masud Gharahkhani i hans nye selvbiografi «Norge i mitt hjerte. Fra flyktning til stortingspresident».

KOMPLEMENTÆR: Stortingspresident Masud Gharahkhanis selvbiografi utfyller Mazdak Shafieians beretning. Foto: Kristoffer Lenes / NRK

Vi har altså å gjøre med to ulike beretninger som utfyller hverandre, ikke minst fordi de tar i bruk ulike språklige virkemidler.

Garahkhani beskriver presist Saddam Husseins kjemiske bomber fra den voksnes perspektiv innenfor rammen av en politikerbiografi. Shafieian jakter på opplevelsen på bakken, på det han erfarte som barn, som han bærer med seg som voksen.

Romanen slutter i Khomeinis Iran – hvor befolkningen over tretti år senere fortsatt må holde ut den samme undertrykkelsen, og de samme summariske likvidasjonene.

Det kan jo også være at det vil komme mer. Det er noe med måten denne boken er skrevet på – resonnerende og dirrende – som gjør det mulig å se for seg en oppfølger.

Tilgang bak murene

«Skinnende døde» gir en unik følelse av å få privilegert tilgang til et samfunn og en tid som er forbi.

Noe tilsvarende har jeg bare sett maken til én gang tidligere i år. Det var da jeg leste romanen «Kairos» av tyske Jenny Erpenbeck. Der møtte vi også mennesker i et diktatur, like før hele systemet kollapset.

Mazdak Shafieian åpner døren på gløtt inn til det opprøret mot ayatollaene som en gang vil komme, ja, som allerede er i gang.

