Jeg får lyst til å være psykologen hans.

For mine jevn­aldrende til­svarer det gliset der selve barn­dommen. For Fartein og meg til­svarer det fra­været av en. Men i mot­setning til Fartein klandrer jeg ikke Hjalmar for alt han ofret for å skrive frem Skatten og Tyven. De to guttene er større enn oss. Selv­sagt er de det.