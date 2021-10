I desember i fjor døde han, David Cornwell, i en alder av 89 år – mannen som publiserte spionromaner under forfatternavnet John le Carré. Men le Carré gir fortsatt ut bøker. «Silverview» er den siste romanen fra John le Carrés hånd, sannsynligvis den aller siste.

Romanen ble skrevet for flere år siden, men altså ikke utgitt før nå. Kanskje fordi boken ikke ble betraktet som god nok til å bli utgitt med en gang? Eller fordi le Carré og forlaget betraktet denne som en passe finale på forfatterskapet, en oppsummering av et slag?

Begge disse forklaringene kan ha noe for seg. «Silverview» er på de fleste vis en typisk le Carré-roman, med mange av de samme figurene, motivene og mønstrene som har preget spesielt de siste tiårene av hans spionromaner etter den kalde krigen.

Til tider er den så typisk at den nærmer seg en hommage – en hyllest – til le Carré, av le Carré.

Dette kan høres ut som en kritikk, men det er nå engang slik at lesere av forfattere som har holdt på en stund, ikke kommer tilbake for å få noe nytt eller originalt, men for å få mer av det samme. Og det leverer denne romanen, som er til dels svært velskrevet, med mange sterke scener og minneverdige karakterer.

Et fint gjensyn

Dessverre er plotet ikke av det mest presise, og romanen renner nærmest ut i ingenting. En mindre merittert forfatter hadde trolig fått beskjed om å «gå hjem og skriv om». Det forhindrer ikke at «Silverview» som leseopplevelse er et fint, lite gjensyn med en av de store britiske forfatterne.

Fortellingens unge helt er Julian Lawndsley, eks-aksjemegler, som har tatt med seg pengene og flyttet fra City til East Anglia. Her forsøker han å stable på beina et antikvariat han kaller Lawndsleys Bedre Bøker. Et høvelig romantisk-idealistisk prosjekt for hovedpersonen i en le Carré-roman.

Problemet er bare at Julian, som elsker litteraturen, må innrømme at han egentlig ikke har tilstrekkelig oversikt over den. Han er rett og slett i beit for en dannet mentor, en litterær farsfigur. Og hvem andre skal vandre inn i bokbutikken hans, enn den mannen som er skapt til å fylle rollen som mentor i mer enn Julian yrkesliv, en flamboyant, hvithåret bohem med polske aner, som går under navnet Ted Avon?

Ted er en veltalende, ytterst sjarmerende herre med en broket fortid. Han kjente Julians far fra skoledagene på universitetet, der de svermet for Trotskij, Chomsky og deres politisk-litterære omland.

Ted tilbyr raskt sine litterære konsulenttjenester, blant annet ved å lansere ideen om en egen raddis-avdeling nede i kjelleren til antikvariatet, under det revolusjonært-romantiske navnet «Den litterære republikk». Til gjengjeld vil han bare ha enkelte små tjenester, tilgang til PC, for eksempel, som Julian yter med glede.

Ta en tur i arkivet

Dermed kommer Julian inn i et spill av propaganda og etterretning, for blandet inn i Ted Avons brokete, omflakkende fortid er en periode som agent for britisk etterretning. Og selv om han nok er ferdig med MI6, er MI6 slett ikke ferdig med ham.

Julian får ellers stifte nærmere bekjentskap med den plagete familien til Ted, deriblant kona Deborah, som ligger for døden, og den nydelige datteren Lily.

Og slik går det nå fremover i en historie der det gradvis blir klart at det ikke er noen tydelig retning eller stort klimaks i vente.

Som sagt, «Silverview» er tross alt et hyggelig gjensyn med en gammel litterær helt. Les den gjerne.

Eller gå rett tilbake i arkivet og grav frem noen av de store le Carré-romanene, som gjennombruddsromanen «Spionen som kom inn fra kulden» eller «Muldvarpen» («Tinker, Tailor, Soldier, Spy» på originalspråket).

NRK anmelder Foto: Cappelen Damm Ekspandér faktaboks Tittel : «Silverview»

: «Silverview» Forfatter : John le Carré

: John le Carré Oversatt av : Heidi Grinde

: Heidi Grinde Sjanger : Spionroman/thriller

: Spionroman/thriller Utgitt : Oktober 2021

: Oktober 2021 Forlag: Cappelen Damm

Alle anmeldelser og anbefalinger fra NRK finner du på nrk.no/anmeldelser.

Anbefalt videre lesing: