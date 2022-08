«Saints Row» startet i 2006 som et mer uhøytidelig alternativ til «Grand Theft Auto». En slags gæren lillebror, om du vil.

Og det fungerte godt den gangen. Her hadde du en spillserie som det åpenbart lå mye kjærlighet, humor og skaperglede bak.

Et eksempel: I åpningsoppdraget til «Saints Row IV» klatrer du opp en diger atombombe-rakett for å ødelegge kontrollsystemet. Tonesatt av Aerosmiths «I Don’t Want to Miss a Thing», og konkludert med en tommel opp til kameraet.

Det har nå gått ni år siden denne tommelen og syv år siden forrige utgivelse, «Saints Row IV»-utvidelsen «Gat out of Hell».

De burde nok ha stanset der.

Hadde vært en drøm i 2007

PÅ’N IGJEN: I det femte «Saints Row»-spillet, som signaliserer en ny start ved å droppe tallet 5, blir du sjef for 3rd Street Saints-gjengen. Foto: Volition/Deep Silver

Denne gangen befinner du deg i et digert område inspirert av Las Vegas og USAs vestkyst. Du inntar rollen som The Boss, og i starten er du bare sjef for deg selv og noen få kompiser.

Det er med andre ord spilleren som grunnlegger gjengen 3rd Street Saints her, og målet er å nedkjempe de andre gjengene og ta over hele byen.

Jeg kan strekke meg til å si «Saints Row» er grei tidtrøyte. Du farter rundt i en enorm, åpen verden mens du skyter fiender og får en jevn strøm med belønninger for handlekraften din.

Verdenen er ikke all verden å se på, men den er både diger og ganske godt realisert. Dette hadde vært et drømmekart i 2007.

NY SETTING: «Saints Row» er større og mer åpent enn forgjengerne. Her får du en diger verden inspirert av Las Vegas og sør-vestkysten i USA. GJENGEN: 3rd Street Saints er som vanlig en gjeng med stil. LAG DEG SELV: Karakter-byggeren i «Saints Row» er god! Du kan være deg selv – eller en helt annen.

Problemet er at jeg ikke har det spesielt artig.

Ikke bare har jeg spilt veldig mange spill som ligner, jeg har også spilt flere «Saints Row»-spill som har hatt mye høyere underholdningsfaktor.

Virker fremtvunget

Det er ikke helsvart. Heldigvis. Manuset er ganske bra, selv om det tynges ned av ønsket om å lage en mer jordnær «Saints Row»-opplevelse.

Det har fin flyt, god dialog og tilløp til vellykket humor. Her har noen prøvd å gjøre sitt beste.

STUNDEVIS HEFTIG: «Saints Row» byr på mange actionsekvenser som denne. Foto: Volition/Deep Silver

Oppdragene sneier også innom godkjente actionopplevelser nå og da. Det er lett å se for seg et spill som kunne vært flere hakk bedre med en mindre vaklende selvtillit hos utviklerne.

For det er særlig her «Saints Row» skuffer. Det virker nesten som om noen har fysisk tvunget Volition til å lage dette spillet.

Lekenheten og skapergleden er erstattet med dusinvare-action vi har sett utallige varianter av siden «Grand Theft Auto 3» revolusjonerte åpen-verden-sjangeren i 2001.

Det er mulig noen vil sette pris på dette. Men det er bare så vidt man kan skimte «Saints Row» i bakspeilet til åpen-verden-action-spill som «Red Dead Redemption 2», «Grand Theft Auto 5» og «Cyberpunk 2077».

Hvis man legger godviljen til, kan man kanskje hevde «Saints Row» er en slags hommage til de «gode, gamle dager» i spillenes verden.

Men det får ikke så mye godvilje fra meg.

FRIHETSFØLELSE: Den enorme verdenen i «Saints Row» gir ofte en fin følelse av fri utforsking av godt virkeliggjorte miljøer. Foto: Volition/Deep Silver

