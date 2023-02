Romanen, og for så vidt også diktet, vel også dramaet, er undervurdert som konteiner for ulike fagdisipliner.

Forfattere blir gjerne invitert til konferanser hos leger, arkitekter, psykologer, ingeniører og politikere, som ønsker å diskutere faglige problemstillinger med et litterært utgangspunkt.

Danske Charlotte Weitzes sjette roman, hennes første på norsk, forvandler oss alle til botanikere.

Jeg kommer til å tenke på min ekskjæreste i Bergen. Hun befant seg stort sett på realfagsbygget på UiB, hvor hun, og mange med henne, fulgte forelesningene til den fremstående botanikeren Knut Fægri med oppmerksom interesse.

Vegansk meny

«Rosarium» starter i en høyst virkelig urskog på grensen mellom Polen og Belarus. En familie flykter ut i skogen med den russiske tsarens kuler hvinende rundt ørene.

Barna, en bror og en søster, kommer bort fra foreldrene. Barna overvintrer i en uthulet, gammel eik. Broren fortsetter jakten på dyrene i området.

Søsteren foretrekker det vi i dag ville kalle en mer vegansk meny.

Det går så langt at hun selv går nesten i ett med naturen, mer enn som så, hun begynner å slå rot, og på kroppen vokser det, ja, hva er det, grønne knopper?

Slik forblir det helt til den roseelskende tsarsønnen kommer gående forbi, og skuer innover i hulrommet i treet.

Suger næring i smug

En urskog er ikke bare en urskog i Charlotte Weitzes fortelling. Her diskuteres alle særegenhetene ved en skog som har fått stå uberørt siden istiden.

Trærne synger og lever også her det hemmelige livet som vi også har sett eksponert hos sakprosaforfattere som Anne Sverdrup-Thygeson og tyske Peter Wohlleben.

En uthulet eik er heller ikke bare en eik:

Eikene er tålmodige, de venter og suger til seg næring i smug i mørket. Etter tre hundre år, når det har gått dyr i rogn og bjørk, når deres innerste er uthulet og soppen vokser som byller på barken. Når spetten hamrer nålenebbet helt inn til kjernen og de gamle trærne knapt har krefter til å skyte blader så faller, i vinterstormene, pionertrærne, og lysninger oppstår. Charlotte Weitze: «Rosarium»

Det flyktige i menneskelivet blir satt opp mot frø som spirer etter to tusen år.

400 år gamle eiker får oss til å fremstå som døgnfluer.

På tur i kvinneklær

Men det er først i del to av denne tredelte romanen at «Rosarium»» virkelig får vind i seilene.

En ung mann som egentlig vil være kvinne, reiser inn i Białowieska-skogen på jakt etter en rose som skal ha menneskelige egenskaper.

Johannes, som har strøket s-en i navnet, presterer å reise inn i kvinneklær i de polske skogene i 1939 – altså samtidig med at Hitlers tropper er i ferd med å okkupere landet, og alle med vettet i behold er på vei i motsatt retning.

Soltilbedende nonner

Når hun i tillegg søker tilflukt hos noen soltilbedende nonner og en kåt abbedisse som tror det er tilstrekkelig å livnære seg på litt vann og sollys, er denne romanen blitt en rosemalt drøm jeg ikke har lyst til å våkne opp fra.

Men helt i mål kommer vi ikke.

Et stykke ut i andre del kjører romanen seg fast i et tyskokkupert København.

Et naturbarn fra den belarusiske skogen passer dårlig i et skur i botaniske have i den danske hovedstaden.

Når en aldrende Johanne(s) så reiser over dammen med et komposterende lik i bagasjen, begynner det hele å smake av ren kitsch.

Til kompost skal vi bli

En grønnlig skjær i oldebarnets hud minner om at vi har å gjøre med et slektstre i ordets egentlige forstand.

Av jord er vi kommet, og til kompost skal vi bli.

Det begynte som et naturens evangelium, vokser vilt ut i alle retninger og minner til slutt mer om et sammensurium.

Det var moro et stykke på vei.

Før Charlotte Weitze beveget seg litt for langt ut i denne viltvoksende litterære urskogen kom jeg til å tenke på mine barns oldemors stiklinger, som plutselig dukket opp hjemme i leiligheten (de overlevde oldemor).

At jeg kanskje burde skjenke litt mer oppmerksomhet til dem.

NRK anmelder Foto: Aschehoug Ekspandér faktaboks TIttel : «Rosarium»

: «Rosarium» Forfatter : Charlotte Weitze

: Charlotte Weitze Sjanger : Roman

: Roman Forlag : Aschehoug

: Aschehoug Oversetter : Hilde Rød-Larsen

: Hilde Rød-Larsen Antall sider : 393

: 393 Dato: 2023