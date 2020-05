Det merkes at disse sangene er født av glede og energi.

Terningkast 5

Tre beste låter: «Alla Drömmar är uppfyllda», «Bit Dig i läppan», «Va Inte Född Att Följa Efter»

Altså: Dette (halv) albumet gjør meg glad! For et deilig, juicy, sommerlig og Håkan Hellströmsk stykke popmusikk.

Uavhengig av hvor mye man aktivt har lyttet til Håkan Hellström tidligere, så har vel de aller fleste fått hans karakteristiske musikk i øret på et eller annet tidspunkt. Det virker som at det er en særegen ånd ved hele han, en egen liten musikalsk religion om du vil ...

Der den forrige plata «Illusioner» var mer eksperimenterende og symfonisk, er denne mer tro mot våre forventninger: Den er rett og slett Håkan Hellströmsk. Og timingen kunne ikke vært bedre – vi trenger å drømme oss inn i noe gøyalt, håpefullt og livsbekreftende etter verdens rareste vår.

Den kompromissløse poet

Hellström er kjent for å være kompromissløs, og den linjen kjøres så absolutt videre i «Rampljus». Lyrisk er han henslengt, ærlig, og du får som lytter lyst til å gi beng i alt verden har av innvendinger og fornuft, og bare gjøre din greie. Skal man snakke om musikkens gevinster, så står akkurat denne i høy kurs hos meg.

Leta inte efter dig själv

i showbiz för dom kommer

moonwalka över din själ bummer

Så ta va fan du vill

Och släng resten åt helvete Utdrag fra «Alla drömmar är uppfyllda»

Gledesbobler, filmnostalgi og sveveri

Plata sparker i gang med groovy fot. Første låt, «Alla Drömmar är uppfyllda» har den evnen som enkelte gode popsanger har, til å skape små brusende bobler i magen. Fyldige old-school gitarriffs, leken og energisk perk, deilig driv, alt dette gir meg lyst til å smile og hoppe og danse og glemme voksenlivet.

Andre låt, og første singel, «Tilsammans I Mörker» er en U2-ish låt som gir denne episke følelsen av å være med i en nostalgidryppende filmscene – noe Håkan Hellströms musikk egentlig ofte gjør.

HØR: Her kan du høre «Tillsammans i mörker» av Håkan Hellstrøm.

«Bit Dig i Läppan», med gjestevokalist Esther Lennstrand, er en låt som smører sjela di. Den er drømmende, suggererende, og vakker.

«Va Inte Född Att Följa Efter» er tredje favoritt, fordi den er en perfekt blanding av usaklig og corny, og den fenger på overraskende vis.

De resterende låtene på plata er fine, melodiske og solide, men har litt mindre umiddelbar «oomph». Likevel har de såpass tekstlig og musikalsk integritet at de fortjener sin plass – alle som en.

Født av glede og energi

Som en helhet er denne 7-låtspakka direkte interessant å høre på. Mange friske introer, mye funky og rytmisk mellomspill, passe doser gåsehudfremkallende koringer, og et deilig snålt, men relaterbart tekstunivers.

Innbakte fraser på engelsk er gøy og overraskende, og stemningsvariasjoner og tempovariasjoner gjør at sangene ikke blir for like. Samtidig er det en strøm av energi som går gjennom hver eneste tone, hver eneste takt, som binder det hele sammen.

Vi hade så himla kul i studion och a lotta shakin fastna på tejperna Håkan Hellström om innspillinga med Jocke Åhlund

Det merkes at disse sangene er født av glede og energi.

En sommerkveld på svaberget

Plata kan best beskrives som en sommerkveld på svaberget. Å sitte i godt lag, fylt opp av varm sol og sommerøl. Å puste inn livet, og føle at det faktisk ikke er mulig å ha det bedre. Å være hengitt øyeblikket. Og når sola går ned: skue ut på vannet, og kjenne et stikk av melankoli over at alt er forgjengelig. Også dette.

Så ta deg et lytt – eller ti. Og gled deg til «Rampljus vol. 2».