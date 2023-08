De fleste av oss kjenner Laila Bertheussen best gjennom rettssaken mot henne, der hun ble dømt for angrep på demokratiet, brannstiftelse og trusler.

Dette er Bertheussen-saken Ekspander/minimer faktaboks Laila Anita Bertheussen var samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og ble 15. januar 2021 dømt til ett år og åtte måneders fengsel for angrep på demokratiet.

Hun var tiltalt etter Straffelovens §115 for angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, etter flere trusler og hærverk mot sin egen og Waras bolig vinteren 2018/2019. Frp-politikerne Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde skal også ha fått truende brev, ifølge tiltalen.

Dommen slo fast at Bertheussen framsatte truselen på en måte som ga inntrykk av at de kom fra personene bak teaterstykket «Ways of Seeing».

Bertheussen anket opprinnelig da dommen falt. Hun trakk senere anken, men har fortsatt å nekte straffskyld.

Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen «Ways of Seeing». Denne saken ble henlagt etter kort tid.

Nå debuterer hun som kunstner midt i Arendalsuka i regi av Agder Kunstsenter og kunstnerisk ansvarlig Morten Traavik.

Min første tanke var at å dekke dette vil være et stort knefall for tabloid­virkeligheten.

Hva annet kan vel en slik utstilling være enn et desperat forsøk på å få oppmerksomhet? På den annen side tenkte jeg at jeg i hvert fall ikke kan sitte i Oslo og konkludere uten å ha sett utstillingen.

Jeg tok derfor turen til Arendal.

KUNSTSENTERETS BEGRUNNELSE: Agder Kunstsenter skriver følgende om utstillingen på sine egne nettsider: «Ved å vise dette kunstprosjektet under Arendalsuka gis vi muligheten til å ta opp viktige spørsmål omkring rettssystemet, straff og rehabilitering. På denne måten kan kunst fungere som en katalysator for samfunnsendringer og åpne for nye perspektiver.» Foto: Christina Cantero / NRK

Ikke noen ny begynnelse

Jeg tenkte at dette kanskje var et forsøk på å komme seg videre for Bertheussen, og inn i noe annet. Et behov jeg veldig godt kan forstå.

Derfor overrasket det meg at utstillingen i stor grad kretser både om handlingene hun er dømt for, og om straffesaken.

Her er det blant annet en installasjon med en sølvfarget bensinkanne på pidestall, og en beviskasse med printer, tusj, hyssing og frimerker; alle de famøse rekvisittene vi kjenner fra påtalemyndighetens bevisførsel.

FRA RETTSSAKEN: Flere av gjenstandene som trekkes frem av påtalemyndighetene under rettssaken er med i utstillingen. Foto: Christina Cantero / NRK BENSIN PÅ BÅLET: Aktor Frederik Ranke sa under rettssaken at politiet fant en bensinkanne og bensinflekker på snøen ved huset til Tor Mikkel Wara og Laila Bertheussen. Foto: Christina Cantero / NRK

En hel vegg i utstillingen er viet Bertheussens vesker. Både noen av de velkjente fra rettssaken, men også en hel del nye.

UBEHJELPELIG FORMGIVNING: Det er åpenbart at Bertheussen ikke kjenner de mest grunnleggende reglene for visuell kommunikasjon. Man må ha et visst visuelt hierarki: Pistolen og avkryssingsboksene er like fremhevet, så det oppstår en konkurranse mellom elementene. Det er også underlig at motivblokken ikke er midtstilt. Hun har også valgt en helt karakterløs font. Det virker i det hele tatt som om hun ikke har så mye bevissthet knyttet til utformingen av bokstavene i disse veskene. Foto: Gorm. K. Gaare / Traavik.info

I tillegg er korridoren full av enkle, grafiske arbeider der Bertheussen skildrer sin egen opplevelse av soningen.

Dette er stiliserte selvportretter der hun gjennom kroppsspråk og gester skildrer raseri, fortvilelse og ensomhet.

Hun jobber med enkle kontur­tegninger på fargesterk bunn i popinspirert Warhol-stil. Noen av de samme uttrykkene er også oversatt til neon­skulpturer.

ANDY WARHOL-INSPIRERT: Dette er ikke så originalt, men vi ser at Bertheussen har en bevissthet knyttet til for eksempel komplementære fargekontraster som hun bruker når hun stiller de ulike portrettene opp mot hverandre. Som tegner er hun dessverre ikke god nok. Foto: Gorm K. Gaare / Traavik.info

Det slår meg som pussig hvordan Bertheussen selv, gjennom sine vesker, fortsetter å insistere på sin uskyld, mens utstillingen som helhet sår tvil om nettopp dette.

Den spiller på en forestilling om henne som en litt uforutsigbar og skummel karakter, en opprører og motstrøms­skikkelse. Dette understrekes også gjennom tittelen: «Public Enemy».

FOR ENKELT: Enten det skal betraktes som kunst eller som en form for visuell kommunikasjon synes jeg ikke disse veskene er spesielt raffinerte eller spennende. Jeg oppfatter det mer som paroleuttrykk, der Bertheussen fortsetter å hevde sin uskyld. Foto: Gorm K. Gaare / Traavik.info FARGEBEVISSTHET: Her fungerer det bedre. Både rødtonene og vridningen av det ene rektanglet understreker raseriet på en fin måte. Foto: Gorm K. Gaare / Traavik.info Foto: Gorm K. Gaare / Traavik.info Foto: Gorm K. Gaare / Traavik.info Foto: Gorm K. Gaare / Traavik.info Foto: Gorm K. Gaare / Traavik.info Foto: Gorm K. Gaare / Traavik.info Foto: Gorm K. Gaare / Traavik.info Foto: Gorm K. Gaare / Traavik.info

En viss slagkraft

Bertheussens uttrykk har en viss umiddelbar slagkraft. Hun er ikke uten fargesans, og kan tidvis på ganske fiffige måter fortette et budskap gjennom et enkelt visuelt uttrykk.

TRENGER SKOLERING: Det kan godt være at Bertheussen kan utvikle seg til å bli en god plakatkunstner, for hun har en evne til å fortette et budskap i et enkelt uttrykk iblant med en litt artig tvist. Men som tegner har hun et langt stykke å gå. Foto: Gorm K. Gaare / Traavik.info FORENKLET: Kunstneren har gjort det veldig vanskelig for seg selv med dette stiliserte uttrykket som det er helt umulig å skjule seg bak. Foto: Gorm K. Gaare / Traavik.info

Dette er verk som jeg ganske fort gjør meg ferdig med. Det er ikke noe å reflektere videre over. Det er også åpenbart at hun faller igjennom som formgiver og tegner.

KROPPEN HENGER IKKE PÅ GREIP: Hun har ikke løst problemet med armene. Venstrearmen som holder på kneet vil for eksempel være monstrøst lang. Foto: Gorm K. Gaare / Traavik.info

Mitt viktigste ankepunkt til utstillingen er imidlertid ikke dette, men at jeg ikke opplever Laila Bertheussen som den egentlige kunstneren i dette sirkuset.

Det fremstår for meg som hun er en kuriøs marionett i et større kunst­prosjekt signert regissør Morten Traavik.

Agnes Repstad ved Agder Kunstsenter fortalte meg at dette er et såkalt «hyperteater». Dette er et ullent konsept Traavik har brukt i flere sammenhenger, som jeg sliter alvorlig med å få grep om.

KUNST OG KONTROVERSER: Kunstner og regissør Morten Traavik er kunstnerisk leder for Laila B. sin utstilling «Public Enemy». Han har blant annet, som en av få vestlige kunstnere, jobbet på innsiden i Nord-Korea, hvor han blant annet arrangerte rockekonsert. Han er også kjent for å ha arrangert missekonkurranse for mineskadde kvinner i Angola og Kambodsja og å stå bak det mye omtalte scenekunstprosjektet «Sløseriombudsmannen». Foto: Leif Dalen

I dette teateret inngår også en panel­samtale, der blant andre Otto Jespersen skal holde innlegg. I tekstene han har skrevet i forkant omtaler han de straffbare forholdene som Bertheussen er dømt for som performans­kunst.

Jeg synes dette viser både en manglende forståelse og ringeakt for den stolte performans­tradisjonen, og er det satire, er det i mine øyne ikke særlig morsomt. Tvert imot er det en tragisk sak som begynte med et teaterstykke, og som nå er forvandlet til et grotesk drama der jeg opplever at Laila Bertheussen kynisk utnyttes.

Det er uforståelig for meg at Agder Kunstsenter kan stille seg bak dette.

FORSTYRRELSER: Her ødelegges uttrykket av randen som ikke er utfylt. Øyet trekkes mot kontraster, og her tar margen fokus fra figuren. Vi tror på bena og til dels baken her, men denne skikkelsen mangler overkropp, og armene er ikke troverdig fremstilt. Foto: Gorm K. Gaare / Traavik.info

Jeg håper Laila Bertheussen vil dyrke sin skaperglede i fortsettelsen, men her tenker jeg at hun er dyttet inn på en scene som hun foreløpig ikke er helt rustet til å stå på.

Det er også uklart for meg hva Morten Traavik vil oppnå med dette, og hva hans større kunstprosjekt her egentlig handler om.

Det er sjelden jeg har hatt en så vond smak i munnen på en utstilling.