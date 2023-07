Sukkersøt sjarmbombe fra Nintendo

Dette fargerike, sprudlende og lekne spillet er til å spise opp!

For første gang i et Pikmin-spill kan du lage din egen karakter, som er en eventyrer.

Oppdraget ditt er å finne de savnede romfarerne og fikse det ødelagte romskipet S.S. Shepherd.

Sammen med din trofaste kompanjong, hunden Oatchi, baner dere vei ut i dette underlige universet.

Man får påfyll av hjelpere på veien ved å plukke opp såkalte Pikmins, disse små og rare skapningene som vokser opp som frø fra jorda.

GODE HJELPERE: Pikmins er dine trofaste medhjelpere, og hunden Oatchi er din beste venn i «Pikmin 4» – sammen er dere krutt. Foto: Nintendo

Trofaste hjelpere ofrer alt

Her er lydbildet, fargene, musikken og hele stemningen søt så det holder.

Og det er herlig komisk hvor mye disse løkplantene elsker å jobbe for deg.

De gjør alt i sin makt for å bidra!

De ulike fargene har ferdigheter som å kunne svømme, hoppe høyt, være motstandsdyktige mot strøm eller ild, og mye mer.

Det er viktig å ha kontroll på troppen, da det er en farlig verden der ute. Hold dere samlet, og for all del ikke få dem drept av en av de mange fiendene.

For store og små

Jeg måtte spille en stund for å børste av meg fordommen om at dette var et simpelt og ukomplisert barnespill.

Så ikke la deg lure av innpakningen, dette spillet passer for både små og store.

På en annen side, vær forberedt på en god del dialog og en i overkant lang tutorial.

Dette er kanskje bra for nye spillere, men for de mer spillvante kan det bli irriterende.

Men hold ut og la spillet gi deg drahjelpen du trenger for å bli selvstendig, da starter moroa. For dette spillet blir først virkelig gøy når man skjønner rytmen i det.

Det er også en fin vanskelighetskurve når man låser opp nye steder å utforske, så det er ikke bare å komme her og tro du skal få noe gratis.

Hjerteskjærende død

Det er ganske tilfredsstillende å slippe å gjøre jobben «selv».

Oatchi og Pikmins kjemper, bærer, samler for deg, og mye mer.

Jobben din er å delegere.

Konsekvensen for dine feilberegninger blir store dersom fiendene får overtaket.

Selv om spillet ser søtt ut, kan det være hjerteskjærende når Pikmins liv står på spill. Jeg vet ikke om jeg klarer å tilgi spillskaperne for å la disse skjøre Pikminsa dø slik (men det sier jeg med et glimt i øyet).

Med andre ord – pass på disse stakkars løkplantene!

UT PÅ EVENTYR: Beseir monstre, samle poeng, finn skatter i undergrunnen og mye mer på denne mystiske planeten. Faksimile: Nintendo

Kjipt å være tidsoptimist

Spillet følger et døgn-system som går på tid.

Er du uheldig og ikke har får samlet hjelperne dine til hjembasen før solnedgang, får det fatale konsekvenser. Pikmins som blir etterlatt i verden alene møter en grusom skjebne.

Her er det om å være strategisk med tiden sin.

I undergrunnen derimot, er det ingen tidspress, og du kan ta den tiden du trenger.

Tidsoptimisten i meg trives svært dårlig med dette døgnsystemet. Og så er det videre litt kjedelig at overgangene fra kveld til dag er ganske lange.

Man blir sittende og vente på å spille når man er i en fin flyt.

Ved basen, før en ny dag starter, kan du trene Oatchi, oppgradere ferdigheter og snakke med romfarerne for å lære nye triks.

Kjempegøy

Like fullt – jeg kan med sikkerhet stille meg bak heiagjengen til Pikmin og bli med å rope.

Dette spillet er kjempegøy!

I supersøt drakt har Nintendo klart å skape et gøyalt og koselig, men også utfordrende strategispill.

Lær deg knepene, finn veiene og samle på tingene.

Jeg kjenner på mestringsfølelsen, samtidig som jeg ler og smiler av de sprudlende omgivelsene.

Jeg er overbevist, og det tror jeg flere også blir.

NRK anmelder Illustrasjon: Nintendo Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Pikmin 4» Utvikler: Nintendo / Eighting Utgiver: Nintendo Type: enspiller/flerspiller Sjanger: strategi, eventyr, action Aldersgrense: PEGI 7+ Plattform: Nintendo Switch Dato: 21. juli 2023