Kommer til å frustrere deg

«One Btn Bosses» er et finurlig boss-rush-spill som gir deg akkurat det navnet lover: bosser som kan bekjempes og beseires med bare én knapp.

Men du må være smart.

Dette konsentrasjonskrevende, men veldig enkle actionspillet er verken et førstepersonsskytespill eller et souls-like eventyrspill, faktisk det totalt motsatte.

Men det får likevel pulsen min til å øke på akkurat samme måte.

Fellesnevneren for dette spillet og mer avanserte spill, som for eksempel «Elden Ring», er den enorme vanskelighetsgraden.

Økende vanskelighetsgrad

Målet med spillet er å komme seg gjennom en og en bane med hver sin boss.

Ikke alle bossene er like vanskelige, men de er der for å introdusere deg for nye mekanismer – som til slutt nesten blir i overkant mange.

På et tidspunkt knurret jeg til en virtuell trekant med 11 øyne for å ha sendt både missiler, store sirkler og dartpiler på meg.

Det er ikke hver dag.

SÅNN FUNKER DET: «One Btn Bosses» er et ganske enkelt, men like fullt krevende spill. (videoen er laget av produksjonsselskapet og kun på engelsk).

Se opp for hindringer

Du er et romskip som går i bane rundt bossene.

Når banen starter følger du en strek, som kan være alt fra firkantet til rund, i én retning. Om du trykker på «space» eller venstre musetast skifter du retning.

Veldig, veldig enkelt.

Bossene vil plassere hindringer i veibanen din, og mekanismene nevnt tidligere er de ulike formene for hindringer som etter hvert dukker opp.

En hindring kan være en kloss som blir større og større, som gjør at du må holde deg unna den delen av veibanen ved å trykke en del ganger, frem til klossen er borte.

Et annet hinder kan være missiler som blir skutt ut av bossen i midten, men likheten mellom alle hindringene er at du får vite hvor de kommer til å havne like før de plasseres i veibanen.

Så igjen, her gjelder det å være smart.

METODE: Du kan velge mellom ulike framgangsmåter, som hver har sine fordeler og ulemper. Foto: Midnight Munchies/Outersloth Du har muligheten til å velge spesifikasjoner for fartøyet ditt. Foto: Midnight Munchies/Outersloth Grensesnittet hvor man navigerer langs en «vei» mellom hver bane, kan minne om eldre konsollspill på eksempelvis Super Nintendo. Foto: Midnight Munchies/Outersloth Foto: Midnight Munchies/Outersloth

Kommer til å frustrere deg

Jeg strevde ganske mye med å komme meg gjennom dette spillet, og det krever virkelig øvelse og totalt fokus. Det tok meg en fire-fem timer å klare spillets litt over 50 utfordrende baner.

Det er overhodet ikke for alle, men likevel et enkelt spill som er lett å plukke opp om du ønsker en liten utfordring for å koble av.

Den retro grafikken og gode synthmusikken skaper en veldig nostalgisk stemning, og minner meg om et eller annet spill jeg kom over i «102 i 1»-brikken jeg kjøpte til Gameboy Advanced-en min i Thailand i 2003.

Rått om noen kan relatere.

For meg var dette en frisk og unik spillopplevelse, som brakte frem stort engasjement og en del frustrasjon – noe jeg anser som veldig positivt.

«One Btn Bosses» er et enkelt spill du kan kose deg masse med på kommende kalde høstkvelder, om du liker en real utfordring.

NRK anmelder Foto: Midnight Munchies/Outersloth Tittel: «One Btn Bosses» Utvikler: Midnight Munchies Utgiver: Midnight Munchies/Outersloth Plattform: PC Sjanger: Action, indie Utgitt: 6. august 2024 Aldersanbefaling: Alle

Heisann! Jeg er YouTuber i kanalene Multiguru og GRUS, hvor jeg produserer gaming- og underholdningsinnhold. Jeg har spilt videospill siden jeg fikk PlayStation av pappa til jul da jeg var to år, så jeg er nesten født med en kontroller i henda. Jeg har store deler av karrieren min spilt mye «Minecraft og faller ofte hardest for andre open world-spill. Jeg elsker Elden Ring, for eksempel. Hvis du har tips til spill jeg bør sjekke ut, gjerne send meg en epost!