Selvbiografisk lek med livet

Må livet være enten-eller? Kan det like gjerne være både-og?

Det er Tormod. Han er odelsgutt og skal overta gården Haugland. Han er flink med dyrene, trives med jorda og det praktiske arbeidet. Men han trekkes også mot et annet liv. Må han velge?

«Han vert ein grublar. Han innser at livet er ironisk. At det ein seier og det ein gjer, ikkje alltid treng å vere ytringar ein står for. Og han skjønar at han lever eit liv fullt av sjølvmotseiingar, og at den einaste utvegen er å leve det, eit sjølvmotseiande liv.»

Selvbiografi

Tormod Haugland er fra gården Haugland. Han har vært forfatter siden 1994, vært skrivelærer ved Skrivekunstakademiet i Hordaland nesten like lenge. I vår er han festspilldikter ved De Litterære Festspillene i Bergen.

I de siste tre romanene sine skriver han om seg selv.

Det er kjærligheten som gløder sterkest, denne gangen.

Haugland åpner med å fortelle om da faren lærte ham hvordan man kunne vite at en ku flaug, det vil si at hun var i brunst og klar til bedekning. Som det naturligste i verden lærer 12-åringen å tolke de fysiske tegnene rundt kuas kjønnsorgan; samtidig uroes han av en uforklarlig følelse av noe farlig og mørkt.

Det lokkende livet

Ikke mange sidene senere møter den litt eldre Tormod huldra i skogen. Hun lokker og drar, han er villig og kåt, før han plutselig værer fare og tar bena på nakken. Møtet med huldra kommer han stadig tilbake til, det opplevdes – og beskrives – som en helt reell hendelse, i en fortelling som ellers ikke løper over i det overnaturlige. Er det kjærligheten som lokker? Kunsten? Villskapen? Drømmen om det ukontrollerte?

Det motsetningsfylte livet smyger seg frem som en voksen erkjennelse i de tre bøkene om Tormod.

Med «Om dyr og syn» ble Haugland nominert til P2-lytternes romanpris i 2017. I 2019 kom «Om søvn og mørke» . Der utvider han fortellingen om unggutten som slites mellom det forespeilede livet på gården og ønsket om å utforske kunsten, som fremstår som fri og uforutsigbar.

Henders arbeid

Smått og stort får plass hos Haugland. En språkreise, et militærnekter-intervju på politistasjonen. Baksetefyll med kompiser, raseriet som iblant tar overhånd.

Blir det for smått? Jeg liker kverningen, sprangene, assosiasjonene. Jeg liker at det ikke går fort, men sakte. Jeg liker dessuten at han nikker til annen litteratur, til melankolikere som Tor Jonsson og Olav Nygard, eller til Jon Fosse og hans innstendige utforsking av det lysende mørket.

Haugland kommenterer også sin egen skriving underveis, om hvordan han krysser gutten han tror han var, med den voksne forfatterens vilje til å skape litteratur. Virkelighet og fantasi går over i hverandre, ja, dette er en roman og ingen dokumentar.

Det ligger en protest mot det fabrikkerte og industrielle i tenåringen Tormod. Han insisterer på at en genser skal være strikket av to kyndige hender, ikke av en maskin. Jorda vil han dyrke økologisk, ikke med kunstgjødsel. Han blir en umoderne unggutt på et 1970-tall der effektiviteten presser seg inn over alt på den norske landsbygda.

Men se om han ikke må ta rev i seilene: Også en masseprodusert genser kan varme. Forfatteren lar lukten av den maskinstrikkede genseren Tormod fikk av kjæresten, hun som for lengst er gått en annen vei, og som kunne blitt hans virkelige huldra, fylle pust og tanke i romanens aller siste setning.

«Om livet på jorda» holder samme nivå som de to foregående Haugland-romanene. Dette er bøker som ikke skriker om oppmerksomhet, verken gjennom de prosaiske titlene eller gjennom tankestrømmen i en ung gutt og en voksen forfatters sinn. Like fullt er dette et landskap det er godt å være i.

Haugland skaper stemninger og syn som blir sittende.

