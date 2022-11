Hvem er mannen som står med bagen sin utenfor fengsels­murene og venter på rutebussen? Er han den samme som før han ble sperret inne? Eller er han et nytt, og eventuelt bedre menneske?

Romantittelen peker i flere retninger. Uttrykket ny mann har en helt konkret betydning:

Jeg er ny mann, det er det jeg heter de første dagene, før jeg får opp navnet mitt på matlister og slike ting. Per Marius Weidner-Olsen: «Ny mann»

Men tittelen spiller også på hva soning og straff gjør med oss.

Er det mulig å kvitte seg med fortiden sin? Hva når samfunnets straff er over? Kan vi frelses fra synd og skam?

En sjelden innside-fortelling

Per Marius Weidner-Olsen åpner porten til en verden de færreste har tilgang til.

Har du sett et fengsel fra innsiden, skyldes det temmelig sikkert amerikanske filmer. Kanskje har du lest Vigdis Hjorths «Tredve dager i Sandefjord» eller hørt «Røverradion».

Jeg har mer erfaring enn som så.

Da jeg var åtte-ni år, var jeg med barnekoret mitt i ett av Oslos fengsler for å synge julen inn for de innsatte.

Jeg husker ingenting av selve møtet med fangene, men den sitrende spenningen i forkant sitter i fremdeles:

Hvordan ville det være å møte tyver og mordere, på ordentlig?

Barnets betraktning av tyver og mordere som én definert gruppe – utenfor de normales rekker – er også en forestilling Weidner-Olsen reflekterer over. Som liten så fortelleren for seg at alle fanger var fanger til evig tid.

Og han skriver:

Det ligger en nedlatenhet i å oppsøke eller skildre syke, onde eller utsatte mennesker for så å bli overrasket eller betatt av at de er som andre, eller nesten som andre. Fra «Ny mann» av Per Marius Weidner-Olsen

Dette er godt.

Det er tydelig at forfatteren, som selv har sonet bak murene, vet hva han snakker om.

Fengselsforholdene er ikke bare noe han har lest seg til. Presisjonsnivået gjør teksten enda mer virkningsfull for meg.

Med blikk for detaljene

Jeg-fortelleren vender stadig tilbake til den tiden da han satt i fengsel, men som nå er tilbakelagt.

Gjennom fem deler, som spenner fra fengslingsdagen til et tidspunkt flere år senere, borer han i detaljene rundt rutiner, regler og rigide rammer.

Jeg synes beskrivelsene av fengselshverdagen er strålende.

De er konkrete, på mikronivå: Her er brødsmuler i margarinpakken og margarinspor i syltetøyet. En sprikende stabel tømmer utenfor murene, der fortelleren får jobbe, blir til et trollaktig pinnespill.

Weidner-Olsens språklige bilder drar meg med et sug inn i teksten.

Redselen for å bevege seg ut i luftegården med de andre fangene opplever jeg nesten fysisk.

Hvor går grensen for de andres integritet? Hva kan man snakke om – og hva kan man absolutt ikke snakke om? Utryggheten har overføringsverdi til andre områder i livet, tenker jeg.

Mange vil kjenne igjen den redselen, i mildere form, om man ristes sammen med folk man ikke kjenner.

FORBRYTELSE OG STRAFF: Beskrivelsene fra fengselet fengsler, men blir forfatteren noen gang ferdig med soningen? Foto: Philip Hofgaard / NRK

En ond glede gløder

Under den ydmykende daglige kroppsvisitasjon svitsjer synsvinkelen fra jeg til han, som om dette blir for tøft å snakke om. Det er et effektfullt grep.

Samtidig gløder det en ond glede i fortelleren: Også fangevokterne som må foreta visiteringen, får sin integritet forulempet.

Ut fra slike sylskarpe enkeltscener spinner tankene rundt skyld, soning, makt og frihet.

Ofte springer refleksjonene dynamisk ut av de konkrete opplevelsene, andre ganger synes jeg de blir mer oppkonstruert og belærende.

Når han for eksempel snakker om «den jordiske væren» blir det fort både pompøst og komisk.

Debutbok med rabalder

Per Marius Weidner-Olsen ble nominert til Brageprisen for debuten «Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen».

Den skapte rabalder. Forlaget Oktober avsluttet samarbeidet med ham da det ble kjent at han hadde en fengselsdom bak seg. De mente han hadde en informasjonsplikt som han hadde brutt.

Kulturkommentatorer og kritikere anklaget forlaget for ikke å akseptere samfunnets allmenne regler for straff og soning, men pålegge forfatteren både yrkesforbud og offentlig skam.

Er «Ny mann» et svar på forlagets behandling av debutboken? Nei, det vil jeg ikke si, selv om den som leter lett kan finne hentydninger til saken. Romanen gjør ikke forsøk på renvasking eller unnskyldning.

Snarere enn å skildre syndene, tegner Weidner-Olsen frem et menneske som prøver å finne sin vei etter fallet.

Betydelig forfatterskap

Mot slutten blir fortelleren overbevist om at vi nettopp ikke skal frelses fra fortidens synder.

Kanskje er det heller et liv uten samvittighet vi bør frelses fra, siden samvittigheten og det personlige soningsarbeidet gjør oss bedre? tenker han. Det synes jeg er en voksen innsikt.

Litterær kilevink eller ei – romanen står på egne ben, uavhengig av forhistorie og personlig biografi.

Jeg mener Per Marius Weidner-Olsen med solid litterær tyngde beviser at debutboken ikke bare var et blaff.

