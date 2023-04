Gjennom generasjoner har fotografiet dokumentert historien, skildret øyeblikk av skjønnhet og dramatikk, og befestet opplevelser av felles­skap og tilhørighet.

Som kunstnerisk uttrykksform inntok fotografiet også etter hvert en dominerende plass på kunstscenen. Her i Norge fikk vi den store fotokunst­blomstringen mellom 1980 og 2000-tallet.

I dag oppleves muligens det tradisjonelle mørkeroms­fotografiet som et like historisk og foreldet medium som maleriet.

Kanskje er fotografiet spesielt interessant å se på i dag, fordi det danner utgangspunkt for den sosiale medie­kulturen som omgir oss på alle kanter.

Fremmedgjørende og avkoblende

På vei til den andre versjonen av fototriennalen på Høvikodden er det slike perspektiver som svirrer rundt i hodet mitt.

Jeg tenker på hvor utfordrende det er å skape kunst­fotografi i en virkelighet der «iphonography» og algoritmegenererte bilder truer med å ta over.

ØST-VEST-TEMATIKK: Anna Ehrensteins skaper vakre, halvabstrakte fotografier der hun tematiserer den vestlige konstruksjonen av «det orientalske». Anne Ehrenstein: «A Lotus is a Lotus» Foto: Anna Ehrenstein

Og ikke minst på hvilken spennende arena Høvikodden er for denne typen undersøkelser, som en av de første institusjonene i Norge som tok fotografiet på alvor som kunstnerisk medium.

Men jeg må innrømme at jeg dessverre ble ganske skuffet.

For noen slike medierefleksjoner finnes overhodet ikke i årets foto­triennale. Tvert imot er det nokså langt mellom verk som bærer på noen referanser til den kunst­fotografiske arven.

I stedet er utstillingen preget av idé­baserte kunst­verk, der det ikke er en avgjørende kvalitet ved verket at et er skapt med et kamera.

LAR ALGORITMENE FORTELLE: Almagul Menlibayeva har skapt en installasjon av algoritmegenererte bilder basert på dramatiske hendelser i Kasakhstan som skildrer de tragiske hendelsene som sprang ut av, de i utgangspunktet, fredelige demonstrasjonene i januar 2022. Foto: Øystein Thorvaldsen

Det første som møter oss ved inngangen til utstillingen er et snakkende robot­aktivt vesen som likner litt på en pokemon­figur. Denne har både en skjerm og et kamera, og vi kan ta en selfie som blir lagt ut på Instagram.

I tillegg kan vi plotte inn en setning som vesenet umiddelbart uttaler.

Jeg kan ikke si at jeg synes dette er spesielt nyskapende, og heller ikke særlig kunstnerisk interessant.

Ideen om at bilder eller ytringer kan skapes gjennom kunstig intelligens, er ikke lenger egnet til å overvelde oss.

HVA SÅ? Hvor nytt er egentlig dette nye som møter oss i årets fototriennale? Spørsmålet «Hva så!?» brenner stadig på tungen. Neïl Beloufa & EBB: «Host B trying to reach out to its audience», 2021.

Jeg setter meg ned på et trappe­trinn og leser i katalogen for å få hode og fot på kurator­ideen.

Utstillingen favner 22 kunstnere fra henholdsvis Midtøsten, Sentral-Asia, Øst-Europa og Nord-Afrika. Hvorfor akkurat disse geografiske regionene er valgt, forblir uklart for meg.

Kunstnerne kretser omkring spørsmål knyttet til utvinning av natur- og menneske­skapte ressurser og energi­produksjon og -distribusjon. Dette er åpenbart viktige og aktuelle temaer, men i mine øyne blir det en altfor vid og uklar tematikk.

UBERØRT: Den fotografiske skildringen av kvinner som rømmer fra flammehavet i Libanon viser oss hvordan vi er blitt helt numne av katastrofebilder. De mest dramatiske scener glir forbi uten at de klarer å gripe oss skikkelig. Foto: Myriam Boulos

Her går vi fra verk som tematiserer revolusjonen i Libanon til bilder skapt med hav­salt fra Østersjøen, som tar for seg forsøpling av havet, til vakre jakker med påtrykte motiver fra det offentlige rom, til kart som viser hvordan smelting av pol-isen kan åpne nye sjøveier.

SMELTET IS: Kartet viser hvordan klimaendringer og smelting av pol-isen kan åpne en ny sjøvei til Kina. Köken Ergun og Sasha Azanova: «Polar Silk Road. North Pole», 2023. Foto: Köken Ergun

Hvert enkelt verk er i seg selv interessant, men som helhet spriker det i altfor mange ulike retninger.

En gammel frykt for ikke å forstå

Hele utstillings­opplevelsen er i det hele tatt ganske fremmed­gjørende og ekskluderende.

Det er få av verkene som umiddelbart taler til meg, eller byr på en rent sanselig opplevelse.

Jeg får hele tiden følelsen av at prosjektene viser til komplekse sammenhenger eller en intrikat teknologi som jeg ikke gjennom­skuer.

FASCINERENDE: Marat Dilman skaper en spenning i uttrykket ved sammenkoblingen av gamle Kasakhstanske ornamenter og ny teknologi.

En gammel frykt for ikke å forstå, blusser opp i meg. Men etter mange år som kunstkritiker vet jeg at en slik følelse forteller mer om utstillingen enn om betrakteren. Jeg tar meg også hele tiden i å savne et tydeligere fokus på det fotografiske mediet.

Det er ikke slik at enhver fotoutstilling må inkludere medie­refleksjoner. Men når man først har valgt å definere det som en foto­triennale, så synes jeg det er pussig at utstillings­ideen ikke rommer noen betraktninger omkring mediets vesen, tilstand eller status i samtids­kunsten.

KULE KLÆR: Dilyara Kaipova har hentet symboler og uttrykk fra det offentlige rom, og skapt vakre plagg ut av det. Foto: Øystein Thorvaldsen

Det kan absolutt være både spennende og fruktbart å utfordre mediers tradisjonelle rammer.

Men her opplever jeg at Henie Onstad Kunst­senter i iveren etter å være i takt med tidens tendenser og impulser, ganske enkelt taper det fotografiske av syne.