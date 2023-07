ER DET MULIG? Jeg blir helt vantro i møte med Bruno Liljefors sin sukkersøte dyrekitch! Er dette virkelig regnet blant det ypperste? Når jeg går inn og studerer andre bilder i Nationalmuseums arkiv ser jeg jo at særlig i hans forstudier, skisser og tidligere bilder at han er en flott tegner. Men maleriene som vises på Blaafareværket er direkte skrekkelige, og styrker følelsen jeg har av at her mangler de virkelig gudbenådede malerne. Bruno Liljefors: «Rävfamilj», 1886.

Foto: Blaafarveværket