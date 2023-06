Strålende om profeten Muhammad

ULIK PRAKSIS: Noen muslimske grupperinger har vært opptatt av å ikke fokusere for mye på profeten, blant annet har man diskutert om man bør feire profetens bursdag eller ikke. For de fleste muslimer har Muhammad vært gjenstand for hengivenhet og sterke følelser. Lovprisninger av Muhammad var vanlig i finere hus fra middelalderen. Dette er fra en takutskjæring fra 1700-tallet i Damaskus: «Du er lyset for alt som er fornemt; uten ditt lys ville intet lys komme fram».

Foto: Universitetsforlaget