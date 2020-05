Terningkast: 4

Siden Microsoft kjøpte «Minecraft»-merkevaren i 2014 for svimlende 2,5 milliarder dollar, har de vært flinke til å levere nytt innhold til et spill som får påfyll nedenfra av nye spillere hver eneste dag. Nå stuper de inn i en ny sjanger med «Minecraft: Dungeons».

Og jeg har personlige grunner til å glede meg til å legge ut på nye «Minecraft»-eventyr. I vår familie er nemlig «Minecraft» en brobygger mellom meg og de to barna mine, et felles referansepunkt vi har like stor glede av.

Et av mine sterkeste og beste minner som pappa er eksempelvis da barna mine og jeg endelig hadde klart å åpne portalen til The End. Sluttområdet i «Minecraft», hjemmet til den fryktede Ender-dragen.

Ingen av oss visste hva som ventet oss. Jeg forsikret ungene om at det ikke var farlig, og at jeg skulle passe på dem. Så hoppet vi inn i det ukjente. Sammen. Fotturer i Rondane kan ta seg en bolle.

RINGENES HERRE-INSPIRERT: Miljøene du møter i «Minecraft: Dungeons» har mer enn litt til felles med Moria-minene i «Ringenes herre». Foto: XBOX GAME STUDIOS

Tidenes mest solgte

Alle de 125 millioner aktive, månedlige spillerne av «Minecraft» har lignende historier. Med 200 millioner solgte eksemplarer er «Minecraft» tidenes mest solgte spill. Det er et kulturelt fenomen som på mange måter definerer en hel generasjon.

For de ekstra heldige av oss er det altså en brobygger mellom generasjoner også. Det gleder meg å si at «Minecraft: Dungeons» har den samme effekten.

Du får ikke den massive, fullstendig åpne og kreativt utfordrende opplevelsen det originale «Minecraft» leverer. Men du får en spennende og morsom actionopplevelse der samarbeid og historien står i fokus.

Det er ikke noe bygging og ressursinnsamling her. «Minecraft: Dungeons» handler om rendyrket monster-mosing, ofte i skumle grotter med et knippe stilige bosser.

TØFFE BOSSER: Bosskampene er blant de soleklare høydepunktene i «Minecraft: Dungeons». Foto: XBOX GAME STUDIOS

Spyttende lamaer

Forestill deg at Ringens brorskap kommer inn i Moria-minene og blir overfalt av creepers, endermenn, skjeletter med pil-og-bue og horder av andre «Minecraft»-fiender, og du ikke er så langt unna.

Arsenalet ditt inkluderer alt fra den ikoniske «Minecraft»-hakken til digre slegger, sverd, pil-og-buer, spyttende lamaer, kraftige laserstråler og TNT. Du får en mengde rustninger å velge mellom, som alle tilbyr forskjellige egenskaper tilpasset forskjellige spillestiler.

Det er gøy å eksperimentere med forskjellige våpen og oppsett her, og gleden over å kaste seg inn i nye dungeons med ditt finjusterte arsenal er stor.

Visuelt og lydmessig er også «Minecraft: Dungeons» strålende. Det oser skummel stemning av alle miljøene du reiser til, fra nydelige vistaer til forlatte landsbyer og mørke grotter. Når spillerne ikke skal forme verdenen selv, er disse tingene naturlig nok ekstremt viktige.

LAG DIN EGEN HELT: I «Minecraft: Dungeons» lager du din egen helt og redder verden. Alene eller sammen med venner. Foto: XBOX GAME STUDIOS

Spill med venner

Det aller beste med opplevelsen er likevel muligheten til å dele den med andre. Du kan spille med inntil tre venner, enten over nett på hver sin skjerm, eller på én og samme skjerm med hver sin håndkontroller.

Når man spiller med andre, skrus vanskelighetsgraden betydelig opp for å møte den samlede slagkraften du tar med deg. Nå må du også diskutere valg av våpen og egenskaper som utfyller hverandre, og ikke minst må du nå også samarbeide godt i møtet med fiende-hordene og de tøffe bossene.

Det er for så vidt artig å overvinne utfordringene i spillet på egen hånd, det gir sin egen mestringsfølelse. Men det å spille med andre er betydelig mer engasjerende og givende. Det er slik «Minecraft: Dungeons» er ment å spilles.

KAMP-LAMA: Du kan bruke mange tradisjonelle våpen i «Minecraft: Dungeons». Men mange utradisjonelle også. Som en spyttende lama. STOR VALGFRIHET: Her velger du hvilke våpen, egenskaper og rustning helten din skal ha i «Minecraft: Dungeons». SKUMMELT: De hengslete, mørke endermennene er noe av det skumleste du finner i «Minecraft: Dungeons» - akkurat som i det originale «Minecraft»-spillet.

Lettbeint i lengden

Satt opp mot den gigantiske, kreative «Minecraft»-sandkassen, er «Minecraft: Dungeons» en mer lettbeint opplevelse i lengden. Jeg synes også det er for få brett her, og klarer ikke helt å se for meg at det skal være morsomt å spille det samme innholdet om og om igjen for å skaffe bedre våpen og utstyr.

Men sammenligningen med «Minecraft» blir urettferdig. «Minecraft: Dungeons» må vurderes som et avkom med sin egen identitet, og fremtiden til dette spillet er nok avhengig av hvordan det forvaltes i ukene, månedene og årene fremover. Den første utvidelsen til spillet er allerede merket av på kartet som fremtidig innhold du kan kjøpe. Det stopper nok ikke der.

Det starter litt småkjedelig, og det er for tynt med innhold. Men hvis du får med deg venner eller familiemedlemmer, er likevel «Minecraft: Dungeons» et spennende, skummelt, morsomt og stemningsfullt eventyr det er vel verdt å få med seg.

Rune Fjeld Olsen anmelder spill for NRK og produserer også Level Up gjennom produksjonsselskapet Buffkitten AS.