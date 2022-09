Djevelsk bra

Forestill deg at alle demoniske underverdener blir samlet i et slags rytmestyrt fornøyelsespark-helvete. Det er utgangspunktet for det glimrende spillet «Metal: Hellsinger».

Historien i spillet er kanskje ikke all verden, men klasseskuespilleren Troy Baker setter tonen som spillets fortellerstemme.

Spilleren styrer en demon som bryter ut av sitt fengsel. Målet er å nedkjempe Dommeren, herskeren av dette enorme, dystre domenet. På veien dit står det horder av fiender som forsøker å stanse deg.

Kampene skjer i takt med steintøff musikk. Det blir rett og slett ikke mer metal enn dette her.

REFLEKSER OG RYTMESANS: Du styrer The Hellsinger, en demon som har blitt frarøvet stemmen sin og holdt i fangenskap i et demonisk helvete.

Kiler i hele kroppen

Det starter med en nedstrippet grunnmur av tunge rytmer. Etter hvert som du nedkjemper fiender i takt med musikken, får du gradvis inn flere og flere instrumenter og en mer tydelig melodi.

Til slutt ramler vokalen på plass, og opplevelsen er komplett. Jeg er musikken. Musikken er spillet. Jeg bader i en virtuell «mosh pit» som kiler helt ut til tærne.

VARIASJON: Du kan spille «Metal: Hellsinger» på flere forskjellige måter, styrt av hvilket våpen du velger å bruke. Felles for dem alle er at du må holde rytmen. Foto: The Outsiders/Funcom

I «Metal: Hellsinger» får du altså spillbarheten til «Doom» blandet med rytmefølelsen fra spill som «Dance Dance Revolution», «Lumines», «Tetris Effect», «Klang», «Elite Beat Agents» og «Crypt of the Necrodancer».

«Metal: Hellsinger» leverer den samme følelsen av å bli en del av omgivelsene som andre gode rytmespill. Tilfredsstillelsen av å slakte monstre i riktig takt er både umiddelbar og varig.

Brikkene faller virkelig på plass når du slutter å se på ikoner på skjermen og bare er til stede. Det er mulig det ble litt rolig headbanging i gamingstolen.

TØFFE FIENDER: Sluttbossene i «Metal: Hellsinger» har flotte elementer av «bullet hell»-spillbarhet man kjenner fra spill som «Returnal». Foto: The Outsiders/Funcom

Deilig metal

I motsetning til tidligere storheter i rytmesjangeren, går det her i deilig metal. De glimrende låtene er skrevet for spillet, med vokal av storheter som Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Mikael Stranne (Dark Tranquility) og Randy Blythe (Lamb of God).

Utviklerne har gjort en fabelaktig jobb med å integrere musikken. Overgangene er sømløse, ingenting virker tilfeldig.

Det er til og med et bra skytespill i bunnen. «Metal: Hellsinger» er ikke helt på høyde med «Doom Eternal», men det flyter godt og har godkjente våpen og fin bevegelsesflyt.

Det eneste jeg egentlig savner, er enda tøffere omgivelser og flere overraskelser i brett-designet. Selv om miljøene er godkjente, kunne det ha vært … tja, ondere, kanskje?

Vi er tross alt i en demonverden. Jeg tror det hadde vært mer riktig for totalopplevelsen å gå for en høyere aldersgrense enn 12+.

Men det blir pirk, for «Metal: Hellsinger» er mer fengende og tøffere enn det meste. Det er et flott stykke Skandinavia, med svenske utviklere og det nå norsk-kinesiske Funcom som avsendere.

Og hvis du liker både tung rock og spill, er «Metal: Hellsinger» bortimot obligatorisk.

NRK anmelder Foto: THE OUTSIDERS/FUNCOM Ekspandér faktaboks Tittel: «Metal: Hellsinger»

«Metal: Hellsinger» Sjanger: Skytespill/rytmespill

Skytespill/rytmespill Aldersgrense: 12 år

12 år Utvikler: The Outsiders

The Outsiders Utgiver: Funcom

Funcom Plattform: Xbox Series X/S, PS5, Microsoft Windows

Xbox Series X/S, PS5, Microsoft Windows Dato: 15. september 2022

