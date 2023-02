ER DETTE ET MESTERVERK? Det er et åpent spørsmål om dette er et mesterverk. Det er i hvert fall ikke Skagen-maleren P. S. Krøyers sterkeste. Han er langt dyktigere med sommerlyset ved havet enn lampebelysningen i et dunkelt atelier.

Foto: Børre Høstland / Krøyer, Peder Severin