Norge slår Sverige i fotball, spillserien FIFA bytter navn til EA Sports FC og en hel verden vurderer om det egentlig er greit å følge sommerens Qatar-VM.

Det er noen grunnvoller som rystes her. Det er mange og sterke følelser i sving. Kaos, rett og slett.

Ut av dette stormfulle kaoset kommer Nintendos versjon av verdens største sport. Man kan nesten skimte vitenskapsfolk i bakgrunnen som river seg i håret mens de roper «hva har vi gjort?!».

Vi snakker om et fotballspill som ikke egentlig henvender seg til fotballinteresserte.

Det går isteden i konkurransebasert spillmoro for alle som liker Nintendos generelle designfilosofi.

Like deler fest og fotball

For selv om det er to lag (med målvakt og fire utespillere), to mål, en gressmatte med hvite streker på og en ball i «Mario Strikers: Battle League Football», er regelverket fra virkelighetens fotball makulert. Og så satt fyr på.

Her takles det knallhardt med knotter først både forfra og bakfra.

Spektakulære spesial-angrep kan gi to mål. Det kastes skall fra skilpadder og bananer. Det er strømførende gjerder rundt banen. Og det er helt greit å ta ballen med hendene. For å nevne noe.

LOVLØST: Det er av naturlige årsaker ingen dommer på banen i «Mario Strikers». Det blir dermed ingen gule eller røde kort for å kaste bomber på motstanderne. Foto: NEXT LEVEL GAMES/NINTENDO

Alt dette er gammelt nytt for de som har fulgt denne serien siden Gamecube-starten i 2005. Den gangen het spillet «Mario Smash Football» her i Europa og i Australia, «Super Mario Strikers» i resten av verden.

Det kanadiske studioet Next Level Games har gjennom hele denne serien tilbudt et slags alternativt fotball-univers.

Vi er i grenselandet mellom fotball og partyspill, og det er litt av en fotballfest vi blir invitert til.

Skjerp sansene

Det å ha det artig er bærebjelken. Men «Mario Strikers: Battle League Football» er også overraskende komplekst.

Du har vanlige pasninger, lobb-pasninger, skudd på mål, taklinger og unnvikelses-manøvre. Disse kan enten lades opp ved å holde knappen inne, eller være ekstra effektive dersom du trykker på nøyaktig riktig tidspunkt.

FINGERSPITZGEFÜHL: Det er mange funksjoner og knapper for fingrene å holde styr på. Her prøver Luigi å sette i gang et spesial-spark på mål. Foto: NEXT LEVEL GAMES/NINTENDO

Samtidig må du holde oversikt over gjenstander som ramler ned på banen og plukke dem opp før motstanderne gjør det. Du må fokusere på alt dette samtidig som det takles over en svært lav sko.

Her ligner spillet vel så mye på «Super Smash Bros.» som på et fotballspill. Det går virkelig unna på banen, og du må reagere lynkjapt på korrekt måte absolutt hele tiden.

Det er spillets største styrke.

Og svakhet.

«Mario Strikers» er et spill som på den ene siden belønner de flinke og på den andre siden brutalt straffer de klønete.

For vanskelig?

Det betyr i praksis at gøy-faktoren øker jo flinkere du er, noe som gjør dette spillet mindre inkluderende enn man er vant til fra Nintendo. Jeg mener det alt i alt er et riktig grep for dette spillet.

For «Mario Strikers: Battle League Football» kan fort nærme seg e-sport og seriøs konkurranse.

Ikke bare kan det være inntil åtte faktiske spillere på én skjerm, du kan også lage egne klubber for inntil 20 spillere eller bli med i andres klubber og spille på nett.

ROLLESPILL-AKTIG: Alle Nintendo-figurene har unike egenskaper, og disse kan også justeres med utstyr du kan ta på dem. Foto: NEXT LEVEL GAMES/NINTENDO

Jeg tror alle som går inn for å bli flinke, vil kunne kose seg lenge. «Mario Strikers: Battle League Football» tar oppstilling ved siden av spill som «Rocket League» og «Splatoon» og tilbyr kaotisk, men seriøs flerspilleraction.

Rent personlig blir det litt for mye å holde styr på her.

Spillets kompleksitet er der av en grunn, ja visst, men på kurven som strekker seg fra «lett å like» til «vanskelig å mestre», synes jeg spillet har lagt seg litt for nærme sistnevnte.

Men jeg gleder meg veldig til å se på turneringer med «Mario Strikers»-eksperter. Det kan bli ekstremt gøy.

NRK anmelder Foto: Nintendo Ekspandér faktaboks Tittel : «Mario Strikers: Battle League»

: «Mario Strikers: Battle League» Sjanger : Sport

: Sport Utgiver : Nintendo

: Nintendo Utviklere : Next Level Games, Nintendo EPD

: Next Level Games, Nintendo EPD Aldersgrense : 7+

: 7+ Dato: 10. juni 2022