Hun er på mange vis vår siste helgen. Den eneste ved siden av julenissen (St. Nicholas) og den særnorske Olav den hellige som maktet å klamre seg fast da reformasjonen jagde det katolske flerguderi på dør.

Og det finnes nok en realitet bak denne figuren, Sankta Lucia, som står et godt stykke unna den lyshårete jenta med stearinlys som vi alle kjenner til. Lucia var trolig en ung romersk kvinne, som ble drept under kristenforfølgelsene til Diokletian ca. år 300 e. Kr.

Noen år etter var kristendommen statsreligion i hele Romerriket, uten at det har gjort Lucia til helgenen for dårlig timing.

I dag finnes det et inntørket lik og noen hellige bein i ei kirke i Venezia, relikvier som visstnok skal stamme fra nettopp Lucia.

MUMIFISERT: Det som skal være likrestene etter Santa Lucia. Foto: FABRIZIO VILLA / AFP

Hva er det som har skjedd med disse beina i løpet av hundreårene? Det er bare delvis dokumentert, og ellers skjult i historiens tåkedis. Og her kommer altså dikteren Vetle Lid Larssen inn for å fylle inn tomrommene i historien. Romanen «Lucias siste reise» er slik en slags sekulær helgendiktning, fritt etter virkeligheten.

Å røve seg en helgen

Dette høres jo i utgangspunktet ut som en god ide, for det skorter slett ikke på drama og action i Lucias kjølvann. Likevel synes jeg ikke denne historien klarer å berøre meg og dra meg med. Jeg har sjelden lest en så høydramatisk story, fullpakket med blod og action, som har hatt så tungt for å engasjere meg.

De hellige relikviene etter Sankta Lucia, dvs. det inntørkete liket, blir røvet hit og kidnappet dit. Først kommer muslimene og erobrer Sicilia., hvorpå liket til Lucia blir gjemt. Senere blir hun transportert til Konstantinopel av selveste Harald Hardråde Som sagt, fritt etter virkeligheten.

Etter at Lucia har vært oppbevart der i noen hundreår, kommer det fjerde korstog og erobrer like så godt Konstantinopel i stedet for Jerusalem. Det lå jo tross alt mye nærmere. Og «korsfarerne» raner med seg Lucia hjem til Venezia som krigsbytte, hvor hun havner på utstilling i ei kirke. Der dukker Dante opp, og så kommer Napoleon, og videre, og så videre, opp igjennom hundreårene.

Ordets mann

Stilistisk sett er dette svært variabelt, fra det flate til det glitrende. På det beste skriver Vetle Lid Larssen strålende, han vet virkelig å hekte ord sammen i flotte rekker. Det mangler mer på den psykologiske innsikten, som til tider er tynn.

Praktisk forståelse av hvordan ting fungerer i virkeligheten er heller ikke Lid Larsens sterke side. Han er først og fremst en ordets mann, og skriver best når det handler om kunst, estetikk og kultur, hvor han virkelig er på hjemmebane.

Feministisk vri

Forfatteren har lagt inn en feministisk vri på hele historien, som nok kan gjør den mer appetittlig for kontemporære lesere. Tanken er god, men forsøket på å hylle Lucia som en slags tidlig feminist, slår meg som lite overbevisende.

Det samme gjelder forsøkene på å stappe inn feministiske tema i de senere historiene. Som den som utspiller seg rundt den andre verdenskrig: En ung, kvinnelig murer redder restene av Lucia ved å mure opp en mur rundt henne, samtidig antastes hun av den lidderlige menighetslederen, mens amerikanerne er på vei for å bombe byen i filler.

Si hva du vil om denne romanen, men subtil og lett på labben er den ikke.

Stor ståk

Den store svakheten ved historien er etter min mening at det objektet alle er ute etter, som alle kjemper om, er det inntørkete liket av en stakkars jentunge som har vært død i hundrevis av år.

For å virkelig bry seg om hva som skjer med Lucia, bør man nesten ha en følelse av at disse inntørkede beina på et eller annet vis er viktige, og smått hellige. Hvis ikke, blir alle intrigene, kidnappingene og slagsmålene ikke annet enn stor ståk om ingenting.

Vetle Lid Larssen prøver så godt han kan å oppmuntre oss til å bry oss om historien ved å insistere på betydningsfullheten, auraen som lyser av det inntørkede liket.

For min del sitter jeg og håper at levningene etter denne stakkars ungjenta snart kan stedes til hvile og få fred, heller enn å sendes frem og tilbake som trofé og trekkplaster.

Snart senker natten seg, heter det i sangen. For Lucias skyld får en nesten håpe det.

Hei! Jeg heter Ola Hegdal, og leser og anmelder bøker for NRK. Gjerne krim og spenningslitteratur, eller sakprosa. Hvis du vil dykke ned i biologiens vidunderlige og komplekse verden, kan du for eksempel vurdere å lese Dag O. Hessens bok om hvordan det først oppstod levende organismer på denne planeten, med det treffende tittelen «Liv». Les min anmeldelse av boka her.

Alle anmeldelser og anbefalinger fra NRK finner du på nrk.no/anmeldelser.