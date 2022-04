Tøysete stjernekrig

Det er egentlig helt tullete at Lego-serien av spill er så bra som den er. Serien startet med en glimrende tøyse-versjon av «Star Wars» i 2005 og har senere vært innom alt fra «Batman» til «Harry Potter» og «Ringenes Herre».

Formelen har ikke endret seg spesielt mye fra spill til spill. Du styrer Lego-versjoner av kjente rollefigurer gjennom hendelser fra filmene. Og du samler på virtuelle legoklosser som blant annet brukes til å bygge diverse konstruksjoner på brettene.

KJENTE SCENER: Du får muligheten til å delta i kjente scener fra «Star Wars» med ikoniske figurer. Foto: TRAVELLER'S TALES/WARNER BROS INTERACTIVE ENTERTAINMENT

Lego-spillene er skreddersydd for samarbeid med venner og familie. Det er også mye uhøytidelig – og veldig morsom – humor her, noe som lager en vellykket kontrast til det mer seriøse opphavet.

Effektiv formel

Sånn sett er «Lego Star Wars: The Skywalker Saga» mer av det samme, for jeg kan beskrive også dette spillet på denne måten. Det er lov å være småskuffet over at utviklerne ikke har benyttet anledningen til å ta konseptet i helt nye, spennende retninger.

Har du spilt noen av «Lego Star Wars»-spillene før, er det lite her som vil overraske deg.

Ikke minst har Lego-spillene vært innom 7 av 9 «Star Wars»-filmer i tidligere spill, og det er grenser for hvor mye de klarer å tilføre nå som du kan spille gjennom alle de tre trilogiene i serien.

Samtidig fyller de sin egen formel med givende oppgaver, kreative påfunn og sprudlende humor. Brettene er fulle av morsomme ting å finne på, og det samme gjelder de mer åpne sonene du er i utenfor hovedoppdragene.

Når du starter opp spillet kan du velge hvilken av de tre «Star Wars»-trilogiene du vil spille gjennom. For hver trilogi får du en egen historie som følger filmene tett, samtidig som du låser opp nye egenskaper og figurer.

Det du låser opp hjelper deg når du vender tilbake til brett du har spilt før for å avdekke enda flere skjulte skatter. Man får mye igjen for å utforske hver eneste krik og krok, og det at man må skifte mellom forskjellige figurer for å løse oppgaver er et godt grep.

Skranglete innpakning

Det fungerer naturligvis aller best når man samarbeider med en venn, men det er ganske givende å spille på egen hånd også. Rent teknisk og kreativt, er det mye innhold å kose seg med.

TØYSETE: «Lego Star Wars: The Skywalker Saga» tar utgangspunkt i de mer seriøse «Star Wars»-filmene, og legger på et lag av tull og tøys. (Sveip for flere bilder) VARIASJON: Det er stor variasjon mellom de mange oppdragene. STOR SKALA: Mellom oppdragene kan du utforske forskjellige samlingspunkter i «Star Wars»-universet. Noen av disse er i verdensrommet. Foto: TRAVELLER'S TALES/WARNER BROS INTERACTIVE ENTERTAINMENT PENT: Omgivelsene til Lego-figurene er mer realistiske enn før – og veldig pene å se på. Foto: TRAVELLER'S TALES/WARNER BROS INTERACTIVE ENTERTAINMENT

Det er i det hele tatt litt av en prestasjon at «The Skywalker Saga» oppleves som noe friskt og nytt, selv om det er innenfor en godt etablert formel.

Jeg tror særlig de yngste vil få mye glede ut av spillet. For kvaliteten i det faktiske innholdet overskygger til en viss grad den skranglete innpakningen.

Kampsystemet er ganske dårlig, kameraføringen sliter ofte med å holde tritt og spilldesignet er litt for velkjent. Det hjelper heller ikke at systemet for å låse opp oppgraderinger og innhold er både forvirrende og knotete.

Sjarmen fra det å se Lego-figurer fremføre en slapstick-versjon av «Star Wars» har dessuten falmet noe, selv om utviklerne treffer en god del blink også denne gangen.

Ekstremt unødvendig

Jeg sliter med å akseptere prismodellen på spillet. Noen av «Star Wars»-universets mest kjente og elskede rollefigurer vil komme senere – som nedlastbare pakker du må betale for. Eller som du kan sikre deg ved å kjøpe den dyre deluxe-versjonen av spillet.

IKKE TIL LANSERING: Mange kjente «Star Wars»-figurer blir lagt til etter lansering, inkludert The Mandalorian og Baby Yoda. Men de må du betale ekstra for. Foto: TRAVELLER'S TALES/WARNER BROS INTERACTIVE ENTERTAINMENT

Det opplever jeg som et ekstremt unødvendig grep, særlig når det har kommet såpass mange «Lego Star Wars»-spill før.

Til slutt vil jeg peke på fraværet av norsk oversettelse. Det er danskene som har fått æren av å representere hele Skandinavia i figurenes dialog.

«Lego Star Wars: The Skywalker Saga» glimter til innimellom med givende og morsomme sekvenser og oppgaver. Men helhetsinntrykket er litt labert.

PS: Spillet slippes på alle plattformer tirsdag 5. april 2022. Spillet er testet på Xbox Series X og anmeldereksemplar ble tilsendt NRK fra utgiveren.

NRK anmelder Foto: Warner Bros. Interactive Entertainment Ekspandér faktaboks Spill: «Lego Star Wars: The Skywalker Saga»

«Lego Star Wars: The Skywalker Saga» Sjanger: Action/eventyr

Action/eventyr Slippdato: 5. april 2022

5. april 2022 Aldersgrense: 7 år

7 år Plattform: PC, Playstation, Xbox, Switch

PC, Playstation, Xbox, Switch Utvikler: Traveller’s Tales

Traveller’s Tales Utgiver: Warner Bros. Interactive Entertainment

